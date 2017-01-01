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Вера Брежнева поделилась собственными секретами хорошего самочувствия и красивой внешности

Популярная певица и телеведущая в свои 35 лет выглядит просто сногсшибательно. Причем звезда уверяет, что вся ее красота — натуральна,  и она до сих пор не прибегает к пластическим операциям, инъекциям ботокса и прочим похожим косметическим процедурам.


А секрет замечательного внешнего вида Веры кроется в ее распорядке дня, которым она поделилась на страницах #SlimBitchClub (проект Инстаграм, где знаменитости раскрывают свои секреты молодости).


Начало дня

вера брежнева
Начинается с трех важных вещей:
•    улыбки;
•    стакана теплой воды;
•    15-минутной разминки (простые упражнения и сурья намаскар).


Примечание: сурья-намаскар (приветствие Солнцу) представляет собой комплекс асан,  направленных на поддержание физического здоровья и прилив энергии, активности.


Нагрузки

вера брежнева
Вера использует три вида нагрузок:
•    кардио;
•    силовые;
•    пилатес.


Диета

вера брежнева
Какой бы насыщенный день не выдался у звезды, она старается покушать минимум три раза.

  • Утром — обязательно завтрак, включающий в себе каши, иногда с белком (если обед нескоро). Иногда каши заменяются сырниками на кукурузной муке.
  • Обед — самый насыщенный. В это время Вера может позволить себе скушать то, что не всегда позволено.
  • Ужин — максимально легкий и только до 20.00. В меню входят белки, овощи (белого и/или зеленого цветов). Желтые, красные и оранжевые овощи в это время певица не употребляет. Так как все они содержат сахар и задерживают воду. 

Чтобы поддерживать в своем организме нужный водный баланс, Брежнева выпивает ежедневно по 1,5 л воды. Также она отказалась от всего рафинированного (сахара, масла и прочее), а сам сахар заменила медом. 

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