Вера Брежнева поделилась собственными секретами хорошего самочувствия и красивой внешности

Популярная певица и телеведущая в свои 35 лет выглядит просто сногсшибательно. Причем звезда уверяет, что вся ее красота — натуральна, и она до сих пор не прибегает к пластическим операциям, инъекциям ботокса и прочим похожим косметическим процедурам.



А секрет замечательного внешнего вида Веры кроется в ее распорядке дня, которым она поделилась на страницах #SlimBitchClub (проект Инстаграм, где знаменитости раскрывают свои секреты молодости).



Начало дня



Начинается с трех важных вещей:

• улыбки;

• стакана теплой воды;

• 15-минутной разминки (простые упражнения и сурья намаскар).



Примечание: сурья-намаскар (приветствие Солнцу) представляет собой комплекс асан, направленных на поддержание физического здоровья и прилив энергии, активности.



Нагрузки



Вера использует три вида нагрузок:

• кардио;

• силовые;

• пилатес.



Диета



Какой бы насыщенный день не выдался у звезды, она старается покушать минимум три раза.

Утром — обязательно завтрак, включающий в себе каши, иногда с белком (если обед нескоро). Иногда каши заменяются сырниками на кукурузной муке.

Обед — самый насыщенный. В это время Вера может позволить себе скушать то, что не всегда позволено.

Ужин — максимально легкий и только до 20.00. В меню входят белки, овощи (белого и/или зеленого цветов). Желтые, красные и оранжевые овощи в это время певица не употребляет. Так как все они содержат сахар и задерживают воду.

Чтобы поддерживать в своем организме нужный водный баланс, Брежнева выпивает ежедневно по 1,5 л воды. Также она отказалась от всего рафинированного (сахара, масла и прочее), а сам сахар заменила медом.