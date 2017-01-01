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Внимание! Влияние лунного затмения продлится до 9 августа 2017г. Что делать, чтобы сгладить его последствия и избежать неприятностей

7 августа 2017 года – энергетически сложный день из-за полнолуния и лунного затмения. Наибольшей силы оно достигнет в 21:21 по мск.вр. и закончится в 22:18. Частичное затмение можно наблюдать на территории России, Европы, Азии, Африки. Данное событие окажет существенное воздействие на людей, в первую очередь на женщин, ведь понедельник – день Луны.

лунное затмение

Последствия лунного затмения

Вот какие последствия ждут многих в течение двух дней до и после затмения:

  • беспокойство;
  • волнение;
  • чувство тревоги;
  • упадок сил;
  • усталость;
  • раздражение;
  • скачки артериального и внутричерепного давления;
  • боль в суставах;
  • расстройства органов ЖКТ;
  • головная боль.

лунное затмение 7 августа 2017

Что нужно делать во время лунного затмения:

  • отменить все важные и ответственные дела, встречи, мероприятия в период с 7 по 9 августа 2017г.;
  • покупку дорогостоящих вещей и техники лучше отложить на более спокойный период;
  • воздержаться от просмотра фильмов-ужастиков, боевиков, триллеров;
  • смотреть комедии всей семьей;
  • не поддаваться унынию;
  • не впадать в депрессию;
  • настроиться на позитивный лад;
  • избегать стрессовых ситуаций;
  • отправиться на прогулку в парк, к реке, в лес либо просто прогуливаться по улицам, любоваться цветами и деревьями;
  • чаще принимать ванну или душ;
  • займитесь йогой, упражнениями Цигун;
  • благоприятны духовные практики, медитации;
  • перед сном обязательно плотно закройте окна шторами или жалюзи;
  • пейте чай с мятой, мелиссой и медом;
  • полагайтесь на свою интуицию, внутренний голос.

что делать в лунное затмение

Думайте о хорошем и все будет хорошо!

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Сейчас трудно удивить кого-то крутыми новомодными вещами. Казалось бы, стоит чего-то пожелать – и вот это уже у вас в руках!
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