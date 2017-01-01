Внимание! Влияние лунного затмения продлится до 9 августа 2017г. Что делать, чтобы сгладить его последствия и избежать неприятностей

7 августа 2017 года – энергетически сложный день из-за полнолуния и лунного затмения. Наибольшей силы оно достигнет в 21:21 по мск.вр. и закончится в 22:18. Частичное затмение можно наблюдать на территории России, Европы, Азии, Африки. Данное событие окажет существенное воздействие на людей, в первую очередь на женщин, ведь понедельник – день Луны.

Последствия лунного затмения

Вот какие последствия ждут многих в течение двух дней до и после затмения:

беспокойство;

волнение;

чувство тревоги;

упадок сил;

усталость;

раздражение;

скачки артериального и внутричерепного давления;

боль в суставах;

расстройства органов ЖКТ;

головная боль.

Что нужно делать во время лунного затмения:

отменить все важные и ответственные дела, встречи, мероприятия в период с 7 по 9 августа 2017г.;

покупку дорогостоящих вещей и техники лучше отложить на более спокойный период;

воздержаться от просмотра фильмов-ужастиков, боевиков, триллеров;

смотреть комедии всей семьей;

не поддаваться унынию;

не впадать в депрессию;

настроиться на позитивный лад;

избегать стрессовых ситуаций;

отправиться на прогулку в парк, к реке, в лес либо просто прогуливаться по улицам, любоваться цветами и деревьями;

чаще принимать ванну или душ;

займитесь йогой, упражнениями Цигун;

благоприятны духовные практики, медитации;

перед сном обязательно плотно закройте окна шторами или жалюзи;

пейте чай с мятой, мелиссой и медом;

полагайтесь на свою интуицию, внутренний голос.

Думайте о хорошем и все будет хорошо!