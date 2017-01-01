Внимание! Влияние лунного затмения продлится до 9 августа 2017г. Что делать, чтобы сгладить его последствия и избежать неприятностей
7 августа 2017 года – энергетически сложный день из-за полнолуния и лунного затмения. Наибольшей силы оно достигнет в 21:21 по мск.вр. и закончится в 22:18. Частичное затмение можно наблюдать на территории России, Европы, Азии, Африки. Данное событие окажет существенное воздействие на людей, в первую очередь на женщин, ведь понедельник – день Луны.
Последствия лунного затмения
Вот какие последствия ждут многих в течение двух дней до и после затмения:
- беспокойство;
- волнение;
- чувство тревоги;
- упадок сил;
- усталость;
- раздражение;
- скачки артериального и внутричерепного давления;
- боль в суставах;
- расстройства органов ЖКТ;
- головная боль.
Что нужно делать во время лунного затмения:
- отменить все важные и ответственные дела, встречи, мероприятия в период с 7 по 9 августа 2017г.;
- покупку дорогостоящих вещей и техники лучше отложить на более спокойный период;
- воздержаться от просмотра фильмов-ужастиков, боевиков, триллеров;
- смотреть комедии всей семьей;
- не поддаваться унынию;
- не впадать в депрессию;
- настроиться на позитивный лад;
- избегать стрессовых ситуаций;
- отправиться на прогулку в парк, к реке, в лес либо просто прогуливаться по улицам, любоваться цветами и деревьями;
- чаще принимать ванну или душ;
- займитесь йогой, упражнениями Цигун;
- благоприятны духовные практики, медитации;
- перед сном обязательно плотно закройте окна шторами или жалюзи;
- пейте чай с мятой, мелиссой и медом;
- полагайтесь на свою интуицию, внутренний голос.
Думайте о хорошем и все будет хорошо!
До Америки рукой подать!
Сейчас трудно удивить кого-то крутыми новомодными вещами. Казалось бы, стоит чего-то пожелать – и вот это уже у вас в руках!
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