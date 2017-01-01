Восстановление после инсульта

Принято считать, что инсульт – это угроза для людей в преклонном возрасте. Однако сегодня острое нарушение мозгового кровообращения все чаще становится причиной попадания в больницу мужчин и женщин, еще не достигших пенсионного возраста. В такой ситуации успешная реабилитация важна как никогда, ведь нет ничего хуже, чем стать обузой для пожилых родителей или детей, едва начавших взрослую самостоятельную жизнь.

Специалисты отмечают, что с каждым годом число случаев инсульта неуклонно растет. Повышенное артериальное давление, неправильное питание, низкая физическая активность, постоянный стресс, вредные привычки – все эти факторы неизбежно сказываются на здоровье людей. Помимо этого, в России отсутствует культура профилактического посещения врача. А между тем специалист может вовремя обратить внимание на тревожные признаки и дать рекомендации, которые позволят избежать серьезных последствий.

Каждый год в начале июля в Москве проходит фестиваль здоровья фонда “ОРБИ FEST”, который включает мастер-классы, лекции по питанию, психологии и медицине. 1 июля 2017 года Дне отдыха на ВДНХ фондом ОРБИ была организована специальная программа для всех посетителей парка, а также для людей, перенесших инсульт, и их близких. Все желающие смогли пройти медосмотр в специализированной «медицинской зоне», организованной порталом Nevrohelp.info: получить консультацию невролога, сделать ультразвуковое обследование сосудов и получить свою карту здоровья. Подробные мероприятия полезны не только с точки зрения профилактики – очень важно, чтобы люди с инсультом, даже несмотря на некоторые ограничения, обусловленные болезнью, не ощущали себя одинокими, а продолжали радоваться жизни.

В зависимости от масштабов повреждения мозга и своевременности оказания первой медицинской помощи инсульт может привести к серьезнейшим последствиям. Некоторые пациенты способны восстанавливаться довольно быстро, другие нуждаются в долгосрочной поддержке, чтобы вернуть возможность самостоятельно обслуживать себя.

Для обеспечения эффективной реабилитационной терапии необходима работа мультидсциплинарной команды врачей, состоящей из неврологов, нейрохирургов, ортопедов, психиатров, психологов, физиотерапевтов. Только при таких условиях возможно комплексное лечение с учетом медицинских, социальных, эмоциональных и профессиональных аспектов пациента.

Процесс реабилитации должен сопровождаться адекватной медикаментозной терапией, в состав которой, в том числе, должны входить препараты с нейропротекторным действием. Концепция применения нейропротекции направлена на то, чтобы спасти клетки мозга и прекратить распространение зоны поражения на еще жизнеспособные клетки.

Важной составляющей успешной реабилитации является активная вовлеченность со стороны пациента: взаимодействие с командой специалистов, соблюдение их рекомендаций, постановка и достижение целей в процессе восстановления.

Это условие может вызывать определенные трудности, если после инсульта пациент сталкивается с психологическими проблемами. К сожалению, это встречается довольно часто.

К наиболее распространенным психологическим проблемам, с которые возникают у людей после инсульта, относятся:

Депрессия – многие люди испытывают отчаяние, чувствуют себя безнадежными и оторванными от социальной жизни.

Тревожные расстройства - когда обычные чувства страха и тревоги сменяются интенсивными, неконтролируемыми приступами, паническими атаками.

Также часто встречаются чувства гнева, разочарования и растерянности. Адекватную оценку психологического состояния сможет дать специалист из команды, ведущей процесс реабилитации. По результатам обследования после инсульта пациенту дается ряд рекомендаций, призванных справиться с психологическими последствиями этого заболевания.

Некоторым пациентам могут помочь специальные лекарственные средства и психотерапия, например, когнитивная поведенческая терапия.

Еще один важный момент – не чувствовать себя один на один с заболеванием. Чтобы поддержать пациентов и показать, что восстановление после инсульта возможно, был создан социальный проект «Ставим на ноги». Основная цель проекта – помочь пациентам и их родственникам справиться с болезнью. В каждой серии – истории наших героев, реальных пациентов, перенёсших инсульт и сумевших вернуться к полноценной жизни – живое подтверждение тому, что жизнь после инсульта продолжается.