Выход в свет: самые яркие выходы звезд минувшей недели

Звезды неустанно ведут активную светскую жизнь. То и дело они появляются на всяких мероприятиях или в соц. сетях, демонстрируя свое чувство стиля и умения красиво выглядеть в любой ситуации. Чем же отличились знаменитости на прошлой неделе?



Рианна

Певица не перестает удивлять фанов своим внешним видом. Многие подметили, что звезда заметно прибавила в весе, но сама Рианна не чувствует в связи с этим никакого дискомфорта. Наоборот, она черпает в таком состоянии источник для своего фешн-вдохновения. Певица каждый день подбирает новые образы, которые позволяют преподнести ее выгодные стороны в самом выигрышном свете.

Кайя Гербер

Очаровательная дочь Синди Кроуфорд стремительно делает карьеру в модном мире. Ее назвали самой востребованной моделью при подведении итогов Недели моды. Девушка активно сотрудничала с Fendi, Versace, Moschino, Chanel и другими кутюрье. Популярность Кайи объясняется очень просто. Девушка красиво сложена и на ней любой из нарядов выглядит потрясающе.

Бейонсе

Певица не может не вызывать восхищения. Уже через четыре месяца после родов она демонстрирует сногсшибательно женственную идеальную фигуру. На этой неделе она поразила поклонников своим изумрудным платьем с эффектной фиолетовой накидкой.

Гвинет Пэлтроу

Актриса стала одной из заметных персон, благодаря участию в проекте GOLDEN HEART AWARDS. На благотворительном вечере, посвященном помощи людям с ограниченными возможностями, Пэлтроу получила главный приз за выдающиеся заслуги перед обществом.

Блейк Лайвли

Всегда стильная, актриса выглядела особо безупречно на мероприятиях, посвященных промо-показам ее фильма «Вижу только тебя». Семь дней в Нью-Йорке Блейк блистала в нарядах разного стиля и цветовой гаммы.



