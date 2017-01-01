Запоминающиеся моменты церемонии «Золотой глобус 2018». Лучшие образы и почему звезды выбрали черный цвет

75-я церемония вручения наград звездам киноиндустрии отличилась не только выбором лучших среди лучших. В рамках мероприятия знаменитости инициировали кампанию Time's Up, цель которой — поддержать жертв сексуальных домогательств. Для того, чтобы подчеркнуть важность такого движения, почти все звезды выбрали наряды в черном цвете. Хотя, честно признаться, разнообразие фасонов и тканей приятно удивляло.



Лучше всего преподнести свой образ удалось супруге Джастина Тимберлейка Джессике Билл. Вместе со своим звездным мужем актриса выглядела великолепно.



Не отстала в роскошестве наряда от Джессики и Николь Кидман. Ее платье с расклешенной юбкой и лифом, украшенным стразами, выгодно подчеркивало все достоинства фигуры актрисы.



Очаровательно и элегантно выглядела Риз Уизерспун. Ее платье простого кроя продемонстрировало всю красоту и грацию актрисы.



А вот самым эффектным нарядом можно назвать платье Кэтрин Зеты Джонс. Ее полуоткрытое платье с длинной, ниспадающей юбкой приковывало восторженные взгляды присутствующих.



Величественную осанку с помощью платья подчеркнула и Анджелина Джоли. Которая, кстати, была одной из самых обсуждаемых звезд на церемонии.

А все потому, что впервые за несколько лет, она и Дженнифер Энистон присутствовали на одном и том же мероприятии. Напомним, что обе актрисы были замужем за Бредом Питтом и ранее старались избегать встречи друг с другом. Обе знаменитости вели себя весьма достойно и не устраивали столь ожидаемых скандалов.



Не обделили вниманием и Еву Лонгорию. Ведь актриса впервые показалась в свете с тех пор, как сообщила о своей беременности.



Стоит отметить, также, что не все звезды пришли в требуемом черном цвете.

Бланка Бланко пришла в ярко-красном платье смелого кроя, объясняя свой выбор тем, что женщины слишком долго добиваться права носить, что им хочется и теперь нелепо от этого отказываться.



Барбара Мейер надела бежевое платье, щедро украшенное цветочной вышивкой. Свой выбор знаменитость объяснила так: «американские женщины должны сиять, быть яркими и красочными».



Мехер Татха (президент Голливудской ассоциации иностранной прессы) тоже проигнорировала дресс-код. Но, все же, дала понять, что поддерживает протест остальных звезд. Об этом свидетельствовал значок на красном наряде Мехер.



Модель и актриса Пуджа Батра предпочла светлое платье, выгодно подчеркивающее фигуру. Свой выбор и почему она пренебрегла черным цветом, звезда не прокомментировала.

