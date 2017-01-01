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Зимнее волшебство – повод для тёплых посиделок в кругу семьи и близких друзей

Новогодняя коллекция чайников Polaris создаст праздничную атмосферу в доме

Компания POLARIS, один из крупнейших в России поставщиков малой бытовой техники, представляет керамические электрочайники PWK 1299CCR со сказочным зимним дизайном. В праздничную серию входят четыре варианта росписи: «Морозное утро», «Северный край», «Снежная зима» и «Первый снег». Благодаря аккуратной классической форме и оригинальному рисунку бытовой прибор превратился в истинное украшение!

Polaris

Корпус, выполненный из экологически чистой керамики, сберегает тепло и сохраняет полезные свойства и вкусовые качества воды.

Чайник удобен и безопасен в использовании: нагревательный элемент скрыт внутри, за счёт чего снижается образование накипи и можно вскипятить даже очень маленькое количество воды. Также предусмотрена защита от перегрева и от включения без воды. Благодаря низкому уровню шума, удобной ручке и крышке со специальными выступами, не дающими ей выпасть при наклоне, пользоваться чайником очень комфортно. 

Устройство оснащено функцией автоматического и ручного  выключения, индикацией работы и отсеком для хранения шнура в круглой подставке-базе. 

В комплекте с каждым чайником идёт съёмный стикер «С новым годом!»: такой элемент придаст подарку законченный вид, при этом не будет ограничивать использование прибора в другое время года. 
Объём – 1,2 литра.

Рекомендованная розничная  цена – 1899 рублей.

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