Знаменитости начали отмечать Хэллоуин

Официально празднуется этот неоднозначный, интересный и, конечно, «устрашающий» праздник 31 октября. Но звезды уже начинают его отмечать, появляясь в свет в соответствующих образах и устраивая вечеринки.



Вечеринка в стиле диско 70-х со звездами



Речь идет о традиционной ежегодной Casamigos Tequila Halloween Party в Лос Анджелесе, которую устраивает популярный актер Джордж Клуни и супруг Синди Кроуфорд Рэнди Гербер.



В этом году Джорджу не удалось посетить данное мероприятие, а вот его жена Амаль блистала на вечеринке в изумрудном сверкающем платье. Синди Кроуфорд выглядела не менее великолепно, выбрав платье ярких оттенков в сочетании с белым боа. Муж знаменитой модели примерил на себя образ короля диско.



Не менее очаровательно выглядели и дети Синди и Рэнди — Кайя и Пресли Гербер.



Оказалась в центре внимания и Ким Кардашьян, которая появилась на вечеринке со своим другом Джонатаном Чебаном в образе певицы Шер (в 1973 Шер появилась в таком виде на церемонии вручения Оскара).



Присутствовали на вечеринке и такие звезды, как Кортни Лав, Шеннон Догерти, Рэйчел Зои и другие.



