«Золотой глобус - 2018» отметил самые лучшие работы в мире кинематографа

В ночь на 8-е января Лос-Анджелес открыл двери в отеле «Беверли Хилтон» для 75-й церемонии награждения звезд кинематографа «Золотой Глобус». Кому же досталась заветная стауэтка?



Победители



Лучшим драматическим фильмом была признана криминальная драма Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Была отмечена здесь, также, и лучшая женская роль. Награду за эту работу получила неординарная и запоминающаяся Фрэнсис МакДорманд.

Этот же киношедевр принес Мартину Макдонаху признание за создание лучшего сценария, а талант Сэма Рокуэлла отметили за исполнение лучшей мужской роли второго плана.



Лучшим режиссером признали Гильермо дель Торо, новой работой которого стала картина «Форма воды».

Помог фильм получить статуэтку и Александру Деспле. Награды композитор удостоился за музыкальное сопровождение мелодрамы. Кстати, эта же кинолента стала лучшей на Венецианском фестивале и получила «Золотого льва».



Награда за лучшую драматическую мужскую роль досталась Гари Олдману, сыгравшему Уинстона Черчилля в «Темных временах».



Лучшей комедией/мюзиклом стал фильм «Леди Берд», а Сирша Ронан, сыгравшая в ленте главную героиню, получила награду за лучшую женскую комедийную роль.



Фильм «Горе-творец» принес Джеймсу Франко звание лучшего актера комедийной роли.



Работа «Удивительная миссис Мейзел» удостоилась признания в качестве лучшего комедийного сериала. А главная героиня этого же кинотворения, Рэйчел Броснахэн, была вознаграждена за свои труды, став обладательницей титула Лучшей женской роли в комедийном сериале.



Лучшим актером комедийного сериала признали Азиза Ансари («Мастер не на все руки»).



В противовес комедиям, лучшим драматическим сериалом стала работа «Рассказ служанки», главная героиня которого тоже получила награду. Элизабет Мосс удалось передать образ персонажа настолько хорошо, что она была награждена за лучшую женскую роль в драматическом сериале.



Лучшей мужской ролью в драматическом сериале признали работу Стерлинга К. Брауна («Это мы»).



Лучшим мини-сериалом стала «Большая маленькая ложь». В этом телешоу снялись сразу несколько звезд мировой величины.

Неудивительно, что лучшая женская роль в мини-сериале досталась актрисе за участие в съемках все той же «Большой маленькой лжи». Победительницей стала Николь Кидман.

Отметили здесь и лучшего актера второго плана. Им стал Александр Скарсгорд.



Немецкая кинолента «На грани» была отмечена в качестве Лучшего фильма на иностранном языке, а «Тайна Коко» удостоилась награды в категории «Лучший мультфильм».

