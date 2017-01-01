Звездные пары, которые дали брачные обеты в нынешнем году
Когда знаменитости вступают в брак, это, неизбежно, становится достоянием прессы. Кто будет теперь второй половинкой звезды, во что одета невеста и сколько вообще потрачено на свадьбу — это те вопросы, которые общественность волнуют в первую очередь. А вот для селебрити — это повод поклясться друг другу в вечной любви и получить шанс на новую, счастливую и семейную жизнь. Кто же произнес брачные обеты в 2017 году?
Мот с Марией Гураль
Известный репер встречался со своей избранницей три года. Официально отношения с Марией были зарегистрированы в прошлом году, а обвенчались они в апреле 2017.
Миранда Керр с Эваном Шпигелем
Знаменитая модель поклялась в вечной любви Эвану Шпигелю, который является миллиардером и входит в списки Forbes.
Сати Казанова со Стефаном Тиоццо
Роман знаменитой певицы с итальянским фотографом длился менее года. Сати и Стефано поженились в октябре. Все подробности свадьбы можно увидеть здесь.
Александр Овечкин с Анастасией Шубской
Игрок-хоккеист клуба НХЛ женился на Анастасии еще год назад. А вот праздничные торжества состоялись нынешним летом в одном из элитных районов Подмосковья.
Никита Пресняков с Аленой Красновой
Еще одна нашумевшая свадьба, о которой мы упоминали в этой статье. Особенно запомнились публике смены платьев невесты и незабываемый танец молодоженов.
Сергей Жуков с Региной Бурд
Это событие стало по-настоящему неожиданным. Пара вместе уже больше 10-ти лет (тихая свадьба без свидетелей состоялась еще в 2007 году). И только сейчас они решили устроить грандиозный праздник. Их свадебные торжества состоялись на вилле Балбьянелло (территория озера Комо, Италия). На подготовку церемонии у супругов ушло более полутора лет, а на свадьбе присутствовали только 30 человек (друзья и родственники). И, конечно, их дети.
Поздравляем звезд с переменами в их жизни и желаем удачных союзов!