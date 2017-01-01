Звезды на открытии шоурума дизайнеров MATURELLI∞AVERYANOVA

На Патриарших прудах состоялся модный показ в честь открытия шоурума дизайнеров MATURELLI∞AVERYANOVA.

MATURELLI- эксклюзивная первая линия одежды от известного грузинского дизайнера Мариам Матурелли, чьи коллекции создаются на родине бренда в Тбилиси.Главным дизайнером и идейным вдохновителем данной коллекции является Ксения Аверьянова. Капсульная коллекция в стиле спорт-шик универсальна и подходит для любого случая. Ткань, эксцентричные цвета и оригинальная архитектура коллекции -это именно те инструменты, с помощью которых дизайнеры хотят донести до отечественного покупателя темперамент грузинского народа и неповторимость Грузии, которая полностью передаёт философию бренда.

Показ двух коллекций произвел фурор среди гостей, после прохода моделей по подиуму дизайнеры сразу стали получать заказы на пошив по индивидуальным меркам. Поддержать молодых дизайнеров пришло много приглашенных гостей, в том числе Иван Жидков, Дарья Мельникова, Дарья Руденок, Кирилл Мелехов, Дмитрий Клейман, Анджелика Каширина, Тимур Ефременко, Александра Кеосаян, Игорь Ландратьев, Светлана Абрамова, Мария Вискунова, Аджелика Анжерсон и многие другие. На мероприятии гости наслаждались изысканным фуршетом предоставленным "Караоке-театром синематограф", яркими и вкусными винами грузинской фабрики ASKANELI brothers. Кроме того, все желающие могли почувствовать себя поварами и поджарить на гриле фермерские домашние сыры от Amalpheya. На данном показе, как и принято на Кавказе было шумно и весело, а за прекрасное настроение отвечали студия грузинских танцев Метехи, музыкальный дуэт Drum Panda Show и диджей D’MASELLE. Для любителей инсталляций стены лофт-помещения украшали арт-работы от Евгения Выгузова и баннеры, на которых были напечатаны фотографии грузинской фотосессии бренда с моделями “Look Models”. После полученных эмоций и официального открытия бутика на десерт гости получили подарки от спонсоров мероприятия, в том числе от косметической фирмы Vivienne Sabo.



