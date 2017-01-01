Новогодние платья 2018: какой цвет и фасон платьев выбрать

Надежда Волох

Чтобы на новогодней вечеринке выглядеть королевой, стоит заранее подобрать себе подходящий модный наряд. Именно поэтому вопрос выбора платья на новый год 2018 актуален уже сейчас. Ведь так важно рассмотреть модные фасоны, актуальные цвета и материалы, чтобы по-настоящему блистать в столь особенную ночь.

Каким должно быть новогоднее платье

Учитывая советы дизайнеров, платье на новогодний вечер 2018 может быть выполнено в различных вариациях и расцветках. Трендовые цвета предстоящего праздника — это натуральные оттенки, которые присутствуют в природе. Из декора удачным решением станут платья с цветочными принтами или вышивкой, блестки, золотистая отделка, камни, стразы. Но, несмотря на то, что дизайнеры предлагают декорировать вечерний наряд с помощью заметных деталей, платье должно быть обязательно элегантным и скромным. Приветствуется женственность, а вот вульгарность недопустима. По этой же причине не стоит выбирать платье с длиной выше колен. Актуальными будут более длинные модели с полуприталенным кроем, лаконичным фасоном и подчеркивающие талию с помощью пояса.

Также выбирая фасоны новогодних платьев 2018, учтите, что под запретом будут модели в обтяжку и неудобные (хоть и эффектные) наряды.

Цветовые решения

О том, какой цвет платья на новый год 2018 будет наиболее удачным, мы уже упомянули, а если более детально рассмотреть все модные расцветки, тогда актуальными будут такие оттенки:

желтый;

лимонный;

оранжевый;

бежевый;

серый;

зеленый;

нежно-розовый;

все оттенки коричневого.

Отлично подойдут, также, пастельные цвета, королевский синий, бордовый, фиолетовый, винный. Неизменным фаворитом остается белый оттенок. В сочетании с модными принтами, ажурным полотном или декором из камней, он делает платье изысканным и очень нарядным.

Подбирая цветовую гамму, избегайте однотонного красного. В новогоднюю ночь 2018 он станет самым неудачным цветом.

Геометрические сочетания (колор-блокинг)

Чтобы выглядеть по-настоящему модной на новогодней вечеринке, подберите платье, в котором скомбинированы два и более цвета в необычной игре геометрических фигур. Важная деталь — оттенки должны быть сочными, яркими, запоминающимися. Но помните, что все хорошо в меру, поэтому не переборщите с буйством красок и форм. Иначе вы можете превратиться из элегантной и эффектной барышни в вульгарную особу. И еще: геометрические мотивы сами по себе уже приковывают к себе внимание, поэтому платье должно быть максимально простого кроя.

Градиент

Если вы считаете, что четкие линии и сверхконтрастные цвета — это не для вас, тогда вам могут подойти модели платьев на новый год с плавным переходом одного цвета в другой. Градиентные переливы выглядят эффектно в нарядах с любым кроем. Особенно актуальным будет новогодний наряд 2018 с игрой спокойного синего, оранжевого цветов. Удачными будут также градиенты с имитацией натуральных камней.

Декор

Иллюзия плетения

Для тех, кто уверен, что новогодние платья 2018 должны быть очень необычного кроя, лучше присмотреться к моделям, в которых акцент сделан на декоре, напоминающем плетение. Юбка с необычными вырезами по всему периметру обязательно привлечет к себе внимание. Но помните, такие модели хорошо смотрятся только на девушках с идеально-подтянутой фигурой. А если у вас более женственные, округлые формы, лучше подыскать другой вариант.

Аппликации и принты

Цветы, геометрические аппликации, надписи — актуально все. На пике популярности находятся, также, восточные, растительные, абстрактные рисунки, горох. Украсили дизайнеры свои коллекции и расцветкой в стиле джунглей, водоемов, лесов. Главное помните, что мода новый 2018 год не терпит темных, тяжелых оттенков, если речь идет об аппликациях. Так что избегайте черных, мрачных и чересчур холодных цветов.

Россыпи сверкающих камней

Конечно, идеальным вариантом было бы декорировать вечернее платье на новый год россыпью драгоценных металлов. Но их имитация тоже вполне подойдет. Выберите себе наряд с эффектным декором с помощью ярких, сверкающих камней и блистайте в новогоднюю ночь, как истинная королева.

Романтическое кружево

Если вы за сдержанную элегантность, подберите платье, декорированное кружевом или ажурным полотном. Особенно дизайнеры советуют надеть его тем представительницам прекрасного пола, которые собираются встречать Новый год со своим избранником. Крой, подчеркивающий изгибы женской фигуры, и кружева сделают вас особенно женственной и нежной.

Бахрома

Поскольку бахрома является ведущим трендом грядущего сезона, присутствует она и в новогодних платьях. Она может стать как отдельной частью декора, так и полностью украсить вечерний наряд.

Важные акценты

Золото

Золотистый цвет или декор в таком же решении являются очень актуальными для встречи следующего года. Блестки, вышивка, камни — подберите то, что вам больше нравится, и сияйте роскошным блеском благородного металла.

Контрастные элементы

Пояс, привлекающий внимание, контрастная вышивка и прочие элементы декора — все это создает модные акценты на вечернем платье. Но не забудьте, что контрастные детали будут привлекать к себе внимание, поэтому они должны подчеркивать только самые прекрасные ваши стороны.

Прозрачность

Создать иллюзию обнаженного тела — вот как решили преподнести новогодний наряд 2018 ведущие дизайнеры. Вы можете подобрать как полупрозрачный материал с блестящим декором, так и выбрать более целомудренный вариант с бежевым платьем-основой под сверкающими стразами. В любом случае в таком платье вы точно не останетесь незамеченной.

Подчеркнем талию

Показать женственность по максимуму поможет заметная талия. Подчеркните ее правильным поясом, соответствующей драпировкой или удачным лифом и вы будете приковывать внимание к своей женской красоте весь вечер или ночь.

Открытая спина

Классика, которая не теряет актуальности. Декорируйте декольте на спине модными блестящими бретелями и вы — королева вечера.

Открытые плечи

Модель с классическим силуэтом, открывающим одно или два плеча, станет удачным вариантом для тех, кто ищет платье на корпоратив 2018. Строго, элегантно и, в то же время, невероятно сексуально. То, что нужно для веселья в компании коллег.

Оголенное плечо присутствует и в моделях «а-ля античность». Выберите платье с мягкой драпировкой, завышенной талией или свободной юбкой и вы будете выглядеть не хуже древнегреческих красавиц.

Длинные рукава

Учитывая холодные зимние деньки и ночи, дизайнеры решили согреть представительниц прекрасного пола моделями платьев с длинными рукавами. Изящный бархат, шифон и кружева — любой материал будет уместен. Актуальны рукава до запястий и с длиной три четверти.

Рукава с узорами

Также в своих коллекциях дизайнеры настойчиво предлагают платья с рукавами, которые выглядят, как настоящие произведения искусства. Крупный принт, вышивка, контрастные ткани и прочий декор на рукавах— все это достойно новогоднего платья 2018.

Ткани

Натуральность — это модный тренд во всех сферах женской красоты и моды. Важна она и при выборе материала. По возможности, откажитесь от синтетических тканей и отдайте предпочтение кружеву, шелку, атласу, шифону, органзе. Чрезвычайно популярным обещает быть бархат. Но чтобы выглядеть в нем по-королевски, сочетайте его с минимумом украшений и прочих элементов декора. Кстати, чтобы такая ткань выглядела не такой «тяжелой», дизайнеры декорировали ее кружевом, шифоном и прочими легкими тканями. И помните, что бархат — материал теплый, так что наиболее он будет уместен на вечеринках, где не будет слишком жарко.

Фасоны

Юбка макси

Роскошно и женственно. Платье с длиною в пол будет фаворитом в новогоднюю ночь. Подберите правильный цвет и материал и дерзайте покорять мир в королевском наряде.

Асимметрия

Если вы любите все необычное и запоминающееся, подберите для торжества платье с ассиметричным кроем. Разная длина, драпировка, неравномерные складки или интересный лиф — все это будет более чем уместным в новогоднюю ночь и сделает вас женственной и по-настоящему роскошной.

Платье-футляр

Отличное решение для тех, кто предпочитает изысканную классику. Идеально подойдет в качестве платья на новогодний корпоратив 2018 и для встречи в семейном кругу. Выберите кружевной декор, подходящую вышивку или россыпи сияющих камней и будьте уверены, что в таком наряде вы будете модной и очень элегантной.

Бэйби долл

Игривое «кукольное» платьице подойдет юным барышням, которые обожают многообразие воланов и рюшей. Выберите модный принт, сияющие лифы, однотонный или градиентный цвет и ваш образ будет удачно милым, чуточку наивным и немного сказочным.

Платья-трансформеры

Интересным решением может стать платье-трансформер со съемными элементами. В таком наряде вы можете показаться на корпоративной вечеринке, а после снять верхнюю часть юбки и блистать в кругу близких или в компании своего любимого.

Платье-комбинезон

Любите повышенный комфорт, но желаете выбрать максимально элегантный наряд? Тогда присмотритесь к платью-комбинезону. Современный вариант — это утонченный крой с модной отделкой кружевом, камнями и вышивкой.

Платья для женщин с размером PLUS-SIZE

Чтобы выгодно подчеркнуть достоинства пышнотелых красавиц, стоит выбирать наряды с длиной миди и макси. Присмотритесь к платьям с актуальным полуприталенным кроем или с вертикальной драпировкой. Хорошим вариантом станет, также модель с расклешенной юбкой, подчеркнутая широким поясом. Учитывая модные тенденции, можете смело подобрать платье с принтом, следя за тем, чтобы он был не слишком крупным. А еще лучше — сделать акцент на лифе или внизу платья. Выигрышно дополнят ансамбль туфли на невысоком каблуке.

Выбор платья на новый 2018 — это очень ответственный момент. Какой бы фасон вы не предпочли, главным условием остается только одно — вы должны быть в новогоднем наряде королевой. Поэтому присматривайтесь, знакомьтесь с тенденциями и модными новинками, чтобы суметь подчеркнуть свою красоту с самой выгодной стороны. И пусть на торжестве вы будете неотразимы, с кем бы вам ни пришлось встречать новый 2018 год.