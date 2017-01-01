Восточный гороскоп на 2018 год по годам рождения

Виктория Орлова

Если поинтересоваться, какой год по гороскопу 2018, то выяснится, что это год Желтой Земляной Собаки. Этот знак отличается преданностью и стремлением к справедливости. Поэтому, чем более высокими моральными качествами обладает человек, тем больше даров он получит от хозяйки года. Кроме того, Собака способна примирить враждующих. Благодаря этому, во многих семьях, наконец, воцарятся долгожданный мир и согласие. Наступит он по восточному календарю 16 февраля 2018 года.

Общие сведения

Перед тем, как составлять прогноз для каждого знака восточного зодиака, должна быть дана характеристика самого года Собаки. Астрологи отмечают, что каждый год Желтой Собаки отличается спокойствием, стабильностью, умиротворением и гармонией. Миролюбивость Собаки скажется на зонах боевых действий, активность в которых непременно снизится. В этом году стоит ожидать стабилизации политической обстановки в мире. Многие споры и конфликты разрешатся сами собой. Экономическая ситуация в большинстве стран будет стабильной.

Большая часть достижений в этот период будет связана с желанием отдельной личности выделиться из толпы, показать свой интеллект. Это заставит многих действовать нестандартно. Именно таких личностей в год Земляной Собаки ждет большой успех. Они получат покровительство хозяйки года и ее защиту.

В год Желтой Собаки можно значительно улучшить свою жизнь. Для этого будет предоставлено множество возможностей и шансов. Все, что нужно для финансового успеха – это правильно распределить свои доходы и не транжирить деньги направо и налево.

В 2018 году наступает благоприятный период для дальних путешествий. Связано это с тем, что Собака любит узнавать новое, и поддержит таких же энтузиастов. Путешествия позволят расширить кругозор, погрузиться в чужие обычаи и традиции, пожить другой жизнью.

Семья для Собак – самое важное в жизни. Поэтому в 2018 году как раз самое время ее создать. Все обстоятельства будут этому способствовать. Семья станет надежным тылом, который всегда поддержит и поможет. Можно планировать свадьбы, покупку недвижимости и другие крупные приобретения.

Год благоприятен для новых начинаний. Нужно лишь прислушаться к себе и выбрать правильный путь развития. Возможно, кому-то давно хочется уволиться с нелюбимой работы. Самое время это сделать. Взамен этого появится возможность заниматься любимым делом, получая не только удовольствие, но и хорошие деньги. 2018 год благоприятен для того, чтобы получить второе образование, сменить профессию и улучшить свою материальное положение.

Единственное, чего не стоит делать в год Земляной Собаки – это строить планы. Лучше всего сделать это заранее, а в новом году воплощать задуманное. Тем более что для этого будет множество возможностей.

Многие не знают, в год Собаки, какие года относятся. Года Собаки – это 1922, 1934,1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 и 2018.

Под знаком Собаки родились такие выдающиеся личности, как Сократ, мать Тереза, Уинстон Черчилль, Жак Ив Кусто, Майкл Джексон, Стивен Кинг, Ги де Мопассан, Акира Куросава, Виктор Гюго, Эрнест Хемингуэй, Александр Дюма-отец, Григорий Распутин, Юрий Гагарин.

Прогноз на 2018 для всех знаков восточного гороскопа

Крысам в 2018 году нужно будет взять все дела в свои руки, не лениться и не жалеть себя. Тогда результат не заставит себя ждать. Если Крыса проявит целеустремленность, то этот период будет для нее очень продуктивным, и она сможет добиться больших успехов. В год Желтой Земляной Собаки Крыса обретет верных друзей, которые будут ее поддерживать во всем. Проблем со здоровьем не предвидится. Оно даже улучшится по сравнению с прошлым годом. В первой половине года нужно проявить осторожность в обращении с финансами, желательно никому не одалживать крупные суммы денег и не вкладывать их в сомнительные предприятия. Финансовой стабильности Крыса сможет добиться к осени.

Быку 2018 год сулит множество неожиданностей. Ему стоит поумерить свою гордыню и упрямство, научиться уступать. В середине года лучше всего взять отпуск. Это поможет избежать серьезных конфликтов, а также улучшить самочувствие и наладить режим сна и отдыха. Восстановленные силы понадобятся, чтобы сделать рывок в карьере и улучить свое материальное положение. В конце ноября ожидается крупное денежное поступление. Некоторые Быки найдут в себе творческую жилку, что значительно повлияет на их будущее, направив жизнь в благоприятное русло. К концу года, укрепив финансовый фундамент, можно будет задуматься и о личном счастье. Семья поможет Быкам почувствовать себя нужными, любимыми и незаменимыми.

Характер Тигра в год Собаки изменится в лучшую сторону. Он станет более спокойным, вдумчивым и добродушным. В карьере Тигра ждут успехи и повышение, прибыль увеличится. Некоторые Тигры решатся начать собственное дело, которое до этого они лишь лелеяли в своих мыслях. Их целеустремленности и смелости можно будет только позавидовать. Авторитет этого знака восточного гороскопа сильно вырастет. Профессиональные заслуги Тигра будут замечены и оценены по достоинству. Семейная жизнь будет протекать стабильно. У некоторых Тигров возможно прибавление в семействе. В конце года стоит уделить внимание своему здоровью, чтобы избежать ухудшения самочувствия. В целом год будет очень спокойным и пройдет без конфликтов и неприятных сюрпризов.

Для представителей года Кролика (Кота) 2018 год будет очень удачным. К Котам будут обращаться за советом и помощью. За счет этого круг их общения значительно расширится, а авторитет укрепится. Стремление к материальному благополучию должно сопровождаться благородными порывами, только в этом случае оно увенчается успехом. Собака ценит честность и великодушие, поэтому те представители знака, которые их проявят, получат все, о чем мечтают. Восточный гороскоп 2018 предсказывает Кролику успех в карьере и улучшение материального положения. Котов ждут взаимная любовь и гармоничные отношения. Для свободных представителей знака год может окончиться свадьбой. Необходимо позаботиться о своем здоровье, избегать переохлаждения, тогда и с ним проблем не будет.

Тех, кто родился в год Дракона, ждет насыщенная и интересная жизнь. Круговорот событий закружит их и не даст заскучать. Многие Драконы обретут новых друзей и даже смогут наладить отношения с давними врагами. Возможны разногласия между супругами, так как никто не захочет уступать. Намного лучше будут обстоять финансовые дела. Уже в марте уровень доходов начнет расти. Но тратить все сразу не рекомендуется, лучше отложить деньги на крупное приобретение. Вероятен подъем по карьерной лестнице или успех в бизнесе. Творческие личности, принадлежащие к знаку Дракона, окажутся в центре внимания. Они смогут проявить себя во всей красе, а особо талантливые имеют шанс прославиться на весь мир. Проблем со здоровьем удастся избежать, если вовремя ним заняться. Семейная жизнь станет практически идеальной во второй половине года.

Тех, кто родился в год Змеи, ждет множество сюрпризов, как приятных, так и не очень. В целом год благоприятен для тех Змей, которые будут действовать честно и открыто. Доброта и порядочность – те качества, которые ценит Собака. Таких Змей она непременно вознаградит. Некоторые представители знака смогут реализовать свои скрытые таланты, раскрыть себя с другой стороны. Крепкие семейные отношения, отличное самочувствие, отсутствие проблем с финансами и карьерный рост – все это сулит Змеям год Желтой Земляной Собаки. К концу года одинокие Змеи смогут встретить свою половинку и обрести семейное счастье. Чтобы здоровье не побеспокоило, рекомендуется предпринять профилактические меры.

Интересным год будет для талантливых личностей, которые родились под знаком Лошади. Их ожидают увлекательные поездки в места, в которых они мечтали побывать. Лошадям предстоят многочисленные интересные знакомства и долгожданная встреча со своей половинкой. Завязавшиеся отношения, скорее всего, перерастут во что-то серьезное. Многие Лошади займутся своей карьерой и добьются успеха. Летом семейным представителям знака рекомендуется начать ремонт, по окончании которого можно будет отлично отдохнуть на морском побережье. В целом год предстоит очень спокойный. Побеспокоиться придется только о здоровье. Своевременный визит к врачу предотвратит нежелательные последствия.

Согласно Восточному гороскопу у тех, кто родился в год Овцы (Козы), все сложится очень удачно. Им даже не придется прикладывать особых усилий. Те, кто давно планировал открытие своего дела, смогут удачно реализовать свою идею. При этом все пройдет как по маслу. Овцы будут увлечены своей половинкой. Состоящие в браке влюбятся в своего супруга вновь, а свободные представители знака найдут свою любовь. В работе трудностей не предвидится. Вероятны новые успешные проекты, которые принесут существенную прибыль. Но не стоит сразу тратить заработанное, лучше положить деньги в банк. Тогда во второй половине года финансовые затруднения Козам будут не страшны.

Обезьянам нужно проявить осторожность в делах. Это хороший период для обучения и освоения нового дела. Встречи и новые знакомства отойдут на второй план. Поэтому общительным и веселым Обезьянам год может показаться слишком размеренным и скучным. В течение всего года необходимо уделять достаточно времени семье, чтобы домочадцы не чувствовали себя обделенными любовью и заботой. Творческие личности смогут реализовать проект, который в будущем принесет им славу, немалый доход и признание. Многие Обезьяны захотят добиться повышения на службе, и настоящий период будет этому способствовать.

Для тех, кто родился в год Петуха, Земляная Собака готовит испытания. Большая вероятность события, которое перевернет жизнь Петуха с ног на голову. И мало кому это понравится, но, в конце концов, все сложится хорошо. Почти всем представителям знака придется много времени посвящать работе и заботе о семье. Стремление разбогатеть приведет к тому, что Петухам придется пожертвовать личным временем, уделяя его работе. Иногда им будет казаться, что они живут на рабочем месте. Но к счастью семейная жизнь от этого не пострадает. Половинка проявит понимание и поддержит Петухов в их начинаниях. Летом все же нужно будет сбавить темп и как следует отдохнуть. Лучше всего отправиться всей семьей на морское побережье. Пара недель отдыха позволит набраться сил, чтобы совершить рывок во второй половине года и таки добиться желаемого результата.

Чего же ждать тем, кто согласно восточному гороскопу родился под знаком Собаки? Несомненно, это их год. Собакам будет везти во всем, особенно в плане карьеры. Карьерный рост скажется и на материальном положении, которое значительно улучшится. В середине года одинокие Собаки, наконец, обретут счастье в личной жизни. Романтические отношения будут развиваться стремительно и окажутся очень перспективными. Многие Собаки решатся начать крупный ремонт в своем жилище или же приобретут собственный дом. Во всем этом непосредственное участие будут принимать все члены семьи. В течение всего года в любых начинаниях Собакам будет сопутствовать удача.

Согласно прогнозу восточного гороскопа на 2018 год у тех, кто родился в год Кабана, все сложится благополучно. Они смогут, наконец, определиться со своими приоритетами, понять, что для них более важно, а что можно отложить на потом. Финансовых затруднений в течение всего года не предвидится. Но наиболее прибыльный период – начало весны. Возможно, Кабан даже сможет приобрести на обретенные средства недвижимость. Для тех, кто активно ищет свою вторую половинку, благоприятным периодом станет лето. Новые отношения принесут много счастья и радости. Велика вероятность того, что они приведут к свадьбе. Семейные пары в этом году будут жить в полной гармонии, ссоры и обиды останутся в прошлом. В семье будут царить счастье, любовь, нежность, доверие и взаимопонимание.

Прогноз для большинства знаков Восточного гороскопа положительный. Но даже если кому-то звезды предсказали испытания и не очень приятные события, не нужно расстраиваться. Все можно исправить, приложив немного усилий.