Глинтвейн из красного вина - 8 лучших рецептов приготовления

Как быстро согреться в морозные зимние будни или когда на дворе сырость и слякоть? Отличным вариантом может стать глинтвейн из красного вина, рецепты которого разнообразны и просты в приготовлении. К тому же, этот ароматный напиток обладает полезными и целебными свойствами, что особенно актуально во время ОРВИ и сезонных простуд.

Немного о происхождении

Еще в Древнем Риме люди смешивали вино со специями, чтобы усилить вкус алкоголя. Но только во времена Средневековья жители Центральной и Северной Европы придумали такую пряную смесь подогревать, чтобы защититься от холода в суровые морозные дни. За основу бралось бордо, которое сдабривалось травой галангал. Позже, на смену траве, пришли другие пряности: кардамон, бадьян, гвоздика, корица и прочее.

Для справки. Трава галангал чем-то напоминает имбирь, но обладает менее выраженным жгучим вкусом и богатой парфюмерной композицией (наподобие мирта и кардамона).

Эффект и пользу от подогретого пряного вина оценили не только создатели напитка. Вскоре горячее ароматное питье распространилось по всей Европе и теперь его подают в зимние дни во многих общественных заведениях. Но не обязательно идти в ресторан или бар, чтобы ощутить вкус и аромат знаменитого прогретого бордо. Можно приготовить глинтвейн домашний, который по вкусу будет ничем не хуже тех, что вам предложат опытные виноделы. А о том, как приготовить глинтвейн дома, мы расскажем в этой статье.

Основные составляющие глинтвейна

Правильное приготовление глинтвейна из красного вина предполагает прогревание алкогольного напитка (как в чистом виде, так и разбавленного с водой) вместе с пряностями. Именно благодаря этой технике, продукт и получил такое название, что в переводе с немецкого означает «пылающее (огненное) вино». Немалое значение имеет, также то, как варить глинтвейн. Прогревается жидкость обязательно на медленном огне и под крышкой.

Несмотря на то, что рецепты глинтвейна из красного вина можно найти в разных вариациях, состав, почти всегда, один и тот же:

обязательно должно быть вино;

специи;

могут добавляться фрукты, подчеркивающие аромат готового питья;

иногда в рецепте присутствуют и другие алкогольные напитки.

Какое вино подходит для глинтвейна, зависит от вкусов и предпочтений. Но, традиционно, он готовится на основе красного сухого или полусухого вина. Лучше брать не слишком дорогие бренды, поскольку они перебивают вкус, и не позволяют раскрыться букету пряностей на полную силу. Но не стоит останавливать свой выбор на самых дешевых вариантах в картонной упаковке. Правильный ответ на вопрос о том, какое вино для глинтвейна подойдет больше всего — любое, которое вы любите. Но обязательно не сладкое и не десертное.

Когда готовится глинтвейн алкогольный рецепт сводится к двум способам приготовления: либо на основе чистого вина, либо спиртное разбавляется водой. Крепость напитка должна быть не менее 7%.

Важно! Независимо от выбранного вами рецепта, не допускайте, чтобы ингредиенты вскипели. Почему нельзя кипятить глинтвейн? Во время кипения улетучивается большая часть алкоголя и искажается вкус специй. Прогревать будущий кулинарный шедевр нужно до тех пор, пока не появятся первые пузырьки и пар (70 – 80 градусов). Дальше напиток настаивается несколько минут и сразу же подается к столу.

Совет. В продаже имеются готовые наборы специй для того, чтобы приготовить глинтвейн из вина в домашних условиях. Но лучше покупать такие продукты отдельно. Так вы сможете регулировать нужное количество пряностей согласно рецепту.

Также не стоит применять в приготовлении молотые специи для глинтвейна. Они придают готовому напитку неприятный привкус и мутный вид.

Приготовление глинтвейна в домашних условиях

Как готовить глинтвейн в домашних условиях? Трудностей с этим возникнуть не должно. Главное — иметь подходящую кастрюлю (лучше эмалированную) и необходимые продукты.

Рецепт глинтвейна классический

Понадобятся:

сухое красное вино — 1,5 л;

щепотка корицы;

сахар — 300 г;

гвоздика — 3 шт.;

цедра 1-го лимона.

Приготовление

Смешиваем специи с цедрой, сахаром и заливаем вином, перемешиваем. Ставим на огонь и прогреваем до 70 ⁰С (почему глинтвейн нельзя доводить до кипения, мы уже говорили). Горячий глинтвейн на вине процеживаем и сразу подаем.

Важно! Правильно приготовленный напиток из горячего вина должен быть чистым и прозрачным, поэтому его обязательно нужно процеживать.

Глинтвейн с апельсином и корицей

Понадобятся:

бутылка красного вина;

4 гвоздики;

3 палочки корицы;

3 дольки апельсина со шкуркой (можно заменить лимоном);

1 ч.л. ванильного сахара;

2 – 3 стол. л. меда;

3 стол. ложки коньяка.

Приготовление

Смешиваем вино с пряностями и цитрусом, ставим на огонь. Прогреваем до нужной температуры и снимаем. Даем настояться 5 минут и разливаем по чашкам или бокалам.

Чтобы готовый напиток не процеживать, можно все пряности положить в чистый холщовый мешочек, опустить в жидкость и в таком виде доводить их до кипения. Дайте пряностям настояться около 15 минут и выньте мешочек.

Глинтвейн с яблоками

Понадобятся:

1 лимон;

1 яблоко;

2 стакана вина;

2 стол. ложки коньяка;

4 стол. ложки изюма (без косточек);

5 стол. ложек коричневого сахара;

7 шт. гвоздики;

палочка корицы.

Приготовление

Нарезаем яблоко и лимон мелкими дольками. Смешиваем со всеми ингредиентами и прогреваем будущий глинтвейн из красного сухого вина до 80 градусов. Настаиваем 5 минут и разливаем.

Кстати, если вы любите более сладкие напитки, тогда приготовьте этот же глинтвейн из красного полусладкого вина. В этом случае вкус будет насыщеннее.

Глинтвейн из домашнего вина

Если вы предпочитаете исключительно натуральные и проверенные вами продукты, попробуйте рецепт глинтвейна с вином из домашних погребов.

Понадобятся:

1 л домашнего вина;

1 – 3 палочки корицы (по вкусу);

2 – 3 см корня имбиря свежего;

2 звездочки бадьяна;

2 – 3 зернышка кардамона;

3 – 4 бутона гвоздики;

1 лимон;

сахар по вкусу.

Приготовление

Смешиваем все ингредиенты, прогреваем, а затем оставляем на 15 минут настаиваться. Процеживаем и разливаем в подходящую посуду.

Совет. Выбирая посуду для подачи горячего напитка, помните, что бокалы для глинтвейна должны быть с толстыми стенками. Подается этот напиток и в обычных чашках, или же можно подобрать специальные глиняные стаканы для глинтвейна.

Медовый глинтвейн

Как готовить красный глинтвейн с медом?

Вам понадобятся:

0,5 л красного сухого вина;

7 гвоздичек;

3 звездочки бадьяна;

4 шт. перца душистого;

корица по вкусу;

5 стол. ложек меда.

Приготовление

Прогреть вино с пряностями. Снять с огня, добавить мед и настаивать около 10 минут. Процедить и подавать.

Рождественский глинтвейн

Понадобятся:

¾ л красного сухого вина;

такое же количество воды;

по 2 яблока и апельсина;

200 г меда;

специи по вкусу: гвоздика, кардамон, бадьян, корица, имбирь, мускатный орех;

по 1 стол. ложке каркаде и черного чая (сухого).

Приготовление

Воду с каркаде и заваркой довести до кипения. Всыпать сюда специи. Добавить вино, мед и фрукты. До кипения не доводить! Снять с огня, дать постоять 10 минут, процедить и подавать.

Глинтвейн по-скандинавски

Понадобятся:

по 750 мл портвейна, шерри и мадеры;

300 мл красного сухого вина;

по 15 шт. семян кардамона и гвоздики;

палочка корицы;

230 г сахара кускового;

0,5 стакана бренди;

190 г изюма;

160 г миндаля;

3 лимона.

Приготовление

Смешайте все компоненты, за исключением бренди, изюма, орехов, лимонов и сахара. Когда смесь станет горячей, сахар выньте на дуршлаг и поставьте сверху на пустую глубокую кастрюлю. Бренди подогрейте и полейте им сахар. Подожгите. Пока бренди горит, вылейте на него горячую винную смесь, стараясь, чтобы сахар, попутно, растворился. Нарежьте лимоны и бросьте их в горячую жидкость. Процедите, разлейте по кружкам, посыпьте изюмом и орехами.

Ну, а если вы не любите пряный аромат блюд, но вам очень хочется попробовать вкусный глинтвейн, попробуйте сварить его вместе с кофе.

Простой рецепт глинтвейна с кофе (французский)

Понадобятся:

бутылка любого красного вина;

сахар — 150 грамм;

коньяк — 100 грамм;

большая чашка сваренного в турке кофе.

Приготовление

В подогретое вино (примерно 60 градусов) вливаем только что сваренный кофе, добавляем сахар. Оставляем томиться на огне около двух минут, снимаем, добавляем коньяк и сразу же разливаем по чашкам или бокалам.

Правила употребления

Приготовленный глинтвейн как правильно пить, еще нужно разобраться. В Германии, на родине напитка, настаивают на том, что употреблять его нужно только горячим, сразу после приготовления. Пить лучше маленькими глотками, наслаждаясь пряным вкусом.

Ни в коем случае нельзя употреблять его после остывания. Иначе вы рискуете получить прокисший продукт вместо ароматного и полезного глинтвейна.

Многие советуют хранить приготовленный настой в термосе. Но если вы решите прибегнуть к этому способу, помните, что не стоит передерживать горячее вино более двух часов, иначе оно «задохнется».

С чем пьют «огненное вино»

В ресторане, баре или кафе вам предложат этот напиток без закусок. Но если вы предпочитаете алкоголь совмещать с едой, то можете подать его к мясу или птице.

В некоторых странах есть традиционные закуски в этом случае:

в Австрии глинтвейн подают с пирогами;

в Германии — с пирожными и шоколадными конфетами;

в Швеции — с канапе с острым сыром, копченой рыбой;

в Голландии — с пышками и пончиками.

Полезные свойства и противопоказания

О том, что употреблять глинтвейн вредно или полезно, мнение почти всегда одинаковое — в умеренных количествах он благотворно влияет на организм:

быстро согревает, благодаря подогретому алкоголю;

улучшает кровообращение;

снимает стресс;

ускоряет обмен веществ;

используется в качестве профилактики вирусных заболеваний, поскольку обладает хорошо выраженным противомикробным и противовирусным действием;

помогает бороться с бессонницей.

Но стоит помнить и о том, что если пить постоянно глинтвейн, польза от него снижается. Это обусловлено наличием в нем алкоголя, и, как всякий спиртной напиток, он может вызвать привыкание. По той же причине не стоит выпивать более одной порции за один раз (около 250 мл).

Противопоказания:

беременность и лактация;

детский возраст;

язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

проблема с проходимостью сосудов;

высокая температура.

И, несмотря на то, что глинтвейн обладает противовирусными свойствами, лечить уже появившуюся простуду им не рекомендуется. В этом случае лучше посоветоваться с врачом.

Глинтвейн — это напиток с историей и массой полезных свойств. Благодаря своему особому вкусу и целебной силе, он завоевал множество поклонников по всему миру. Но, как и всякий алкогольный напиток, он может и навредить. Поэтому не стоит увлекаться им без меры. Лучше создать из его распития традицию для уютных вечеров в компании с близкими. И тогда такая горячая кружка с ароматным питьем не просто согреет и принесет пользу, а и расслабит, даря хорошее настроение надолго.