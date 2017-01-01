Глинтвейн из красного вина - 8 лучших рецептов приготовления
Как быстро согреться в морозные зимние будни или когда на дворе сырость и слякоть? Отличным вариантом может стать глинтвейн из красного вина, рецепты которого разнообразны и просты в приготовлении. К тому же, этот ароматный напиток обладает полезными и целебными свойствами, что особенно актуально во время ОРВИ и сезонных простуд.
Немного о происхождении
Еще в Древнем Риме люди смешивали вино со специями, чтобы усилить вкус алкоголя. Но только во времена Средневековья жители Центральной и Северной Европы придумали такую пряную смесь подогревать, чтобы защититься от холода в суровые морозные дни. За основу бралось бордо, которое сдабривалось травой галангал. Позже, на смену траве, пришли другие пряности: кардамон, бадьян, гвоздика, корица и прочее.
Для справки. Трава галангал чем-то напоминает имбирь, но обладает менее выраженным жгучим вкусом и богатой парфюмерной композицией (наподобие мирта и кардамона).
Эффект и пользу от подогретого пряного вина оценили не только создатели напитка. Вскоре горячее ароматное питье распространилось по всей Европе и теперь его подают в зимние дни во многих общественных заведениях. Но не обязательно идти в ресторан или бар, чтобы ощутить вкус и аромат знаменитого прогретого бордо. Можно приготовить глинтвейн домашний, который по вкусу будет ничем не хуже тех, что вам предложат опытные виноделы. А о том, как приготовить глинтвейн дома, мы расскажем в этой статье.
Основные составляющие глинтвейна
Правильное приготовление глинтвейна из красного вина предполагает прогревание алкогольного напитка (как в чистом виде, так и разбавленного с водой) вместе с пряностями. Именно благодаря этой технике, продукт и получил такое название, что в переводе с немецкого означает «пылающее (огненное) вино». Немалое значение имеет, также то, как варить глинтвейн. Прогревается жидкость обязательно на медленном огне и под крышкой.
Несмотря на то, что рецепты глинтвейна из красного вина можно найти в разных вариациях, состав, почти всегда, один и тот же:
- обязательно должно быть вино;
- специи;
- могут добавляться фрукты, подчеркивающие аромат готового питья;
- иногда в рецепте присутствуют и другие алкогольные напитки.
Какое вино подходит для глинтвейна, зависит от вкусов и предпочтений. Но, традиционно, он готовится на основе красного сухого или полусухого вина. Лучше брать не слишком дорогие бренды, поскольку они перебивают вкус, и не позволяют раскрыться букету пряностей на полную силу. Но не стоит останавливать свой выбор на самых дешевых вариантах в картонной упаковке. Правильный ответ на вопрос о том, какое вино для глинтвейна подойдет больше всего — любое, которое вы любите. Но обязательно не сладкое и не десертное.
Когда готовится глинтвейн алкогольный рецепт сводится к двум способам приготовления: либо на основе чистого вина, либо спиртное разбавляется водой. Крепость напитка должна быть не менее 7%.
Важно! Независимо от выбранного вами рецепта, не допускайте, чтобы ингредиенты вскипели. Почему нельзя кипятить глинтвейн? Во время кипения улетучивается большая часть алкоголя и искажается вкус специй. Прогревать будущий кулинарный шедевр нужно до тех пор, пока не появятся первые пузырьки и пар (70 – 80 градусов). Дальше напиток настаивается несколько минут и сразу же подается к столу.
Совет. В продаже имеются готовые наборы специй для того, чтобы приготовить глинтвейн из вина в домашних условиях. Но лучше покупать такие продукты отдельно. Так вы сможете регулировать нужное количество пряностей согласно рецепту.
Также не стоит применять в приготовлении молотые специи для глинтвейна. Они придают готовому напитку неприятный привкус и мутный вид.
Приготовление глинтвейна в домашних условиях
Как готовить глинтвейн в домашних условиях? Трудностей с этим возникнуть не должно. Главное — иметь подходящую кастрюлю (лучше эмалированную) и необходимые продукты.
Рецепт глинтвейна классический
Понадобятся:
- сухое красное вино — 1,5 л;
- щепотка корицы;
- сахар — 300 г;
- гвоздика — 3 шт.;
- цедра 1-го лимона.
Приготовление
- Смешиваем специи с цедрой, сахаром и заливаем вином, перемешиваем.
- Ставим на огонь и прогреваем до 70 ⁰С (почему глинтвейн нельзя доводить до кипения, мы уже говорили).
- Горячий глинтвейн на вине процеживаем и сразу подаем.
Важно! Правильно приготовленный напиток из горячего вина должен быть чистым и прозрачным, поэтому его обязательно нужно процеживать.
Глинтвейн с апельсином и корицей
Понадобятся:
- бутылка красного вина;
- 4 гвоздики;
- 3 палочки корицы;
- 3 дольки апельсина со шкуркой (можно заменить лимоном);
- 1 ч.л. ванильного сахара;
- 2 – 3 стол. л. меда;
- 3 стол. ложки коньяка.
Приготовление
- Смешиваем вино с пряностями и цитрусом, ставим на огонь.
- Прогреваем до нужной температуры и снимаем.
- Даем настояться 5 минут и разливаем по чашкам или бокалам.
Чтобы готовый напиток не процеживать, можно все пряности положить в чистый холщовый мешочек, опустить в жидкость и в таком виде доводить их до кипения. Дайте пряностям настояться около 15 минут и выньте мешочек.
Глинтвейн с яблоками
Понадобятся:
- 1 лимон;
- 1 яблоко;
- 2 стакана вина;
- 2 стол. ложки коньяка;
- 4 стол. ложки изюма (без косточек);
- 5 стол. ложек коричневого сахара;
- 7 шт. гвоздики;
- палочка корицы.
Приготовление
- Нарезаем яблоко и лимон мелкими дольками.
- Смешиваем со всеми ингредиентами и прогреваем будущий глинтвейн из красного сухого вина до 80 градусов.
- Настаиваем 5 минут и разливаем.
Кстати, если вы любите более сладкие напитки, тогда приготовьте этот же глинтвейн из красного полусладкого вина. В этом случае вкус будет насыщеннее.
Глинтвейн из домашнего вина
Если вы предпочитаете исключительно натуральные и проверенные вами продукты, попробуйте рецепт глинтвейна с вином из домашних погребов.
Понадобятся:
- 1 л домашнего вина;
- 1 – 3 палочки корицы (по вкусу);
- 2 – 3 см корня имбиря свежего;
- 2 звездочки бадьяна;
- 2 – 3 зернышка кардамона;
- 3 – 4 бутона гвоздики;
- 1 лимон;
- сахар по вкусу.
Приготовление
- Смешиваем все ингредиенты, прогреваем, а затем оставляем на 15 минут настаиваться.
- Процеживаем и разливаем в подходящую посуду.
Совет. Выбирая посуду для подачи горячего напитка, помните, что бокалы для глинтвейна должны быть с толстыми стенками. Подается этот напиток и в обычных чашках, или же можно подобрать специальные глиняные стаканы для глинтвейна.
Медовый глинтвейн
Как готовить красный глинтвейн с медом?
Вам понадобятся:
- 0,5 л красного сухого вина;
- 7 гвоздичек;
- 3 звездочки бадьяна;
- 4 шт. перца душистого;
- корица по вкусу;
- 5 стол. ложек меда.
Приготовление
- Прогреть вино с пряностями.
- Снять с огня, добавить мед и настаивать около 10 минут. Процедить и подавать.
Рождественский глинтвейн
Понадобятся:
- ¾ л красного сухого вина;
- такое же количество воды;
- по 2 яблока и апельсина;
- 200 г меда;
- специи по вкусу: гвоздика, кардамон, бадьян, корица, имбирь, мускатный орех;
- по 1 стол. ложке каркаде и черного чая (сухого).
Приготовление
- Воду с каркаде и заваркой довести до кипения. Всыпать сюда специи.
- Добавить вино, мед и фрукты. До кипения не доводить!
- Снять с огня, дать постоять 10 минут, процедить и подавать.
Глинтвейн по-скандинавски
Понадобятся:
- по 750 мл портвейна, шерри и мадеры;
- 300 мл красного сухого вина;
- по 15 шт. семян кардамона и гвоздики;
- палочка корицы;
- 230 г сахара кускового;
- 0,5 стакана бренди;
- 190 г изюма;
- 160 г миндаля;
- 3 лимона.
Приготовление
- Смешайте все компоненты, за исключением бренди, изюма, орехов, лимонов и сахара.
- Когда смесь станет горячей, сахар выньте на дуршлаг и поставьте сверху на пустую глубокую кастрюлю.
- Бренди подогрейте и полейте им сахар. Подожгите.
- Пока бренди горит, вылейте на него горячую винную смесь, стараясь, чтобы сахар, попутно, растворился.
- Нарежьте лимоны и бросьте их в горячую жидкость.
- Процедите, разлейте по кружкам, посыпьте изюмом и орехами.
Ну, а если вы не любите пряный аромат блюд, но вам очень хочется попробовать вкусный глинтвейн, попробуйте сварить его вместе с кофе.
Простой рецепт глинтвейна с кофе (французский)
Понадобятся:
- бутылка любого красного вина;
- сахар — 150 грамм;
- коньяк — 100 грамм;
- большая чашка сваренного в турке кофе.
Приготовление
- В подогретое вино (примерно 60 градусов) вливаем только что сваренный кофе, добавляем сахар.
- Оставляем томиться на огне около двух минут, снимаем, добавляем коньяк и сразу же разливаем по чашкам или бокалам.
Правила употребления
Приготовленный глинтвейн как правильно пить, еще нужно разобраться. В Германии, на родине напитка, настаивают на том, что употреблять его нужно только горячим, сразу после приготовления. Пить лучше маленькими глотками, наслаждаясь пряным вкусом.
Ни в коем случае нельзя употреблять его после остывания. Иначе вы рискуете получить прокисший продукт вместо ароматного и полезного глинтвейна.
Многие советуют хранить приготовленный настой в термосе. Но если вы решите прибегнуть к этому способу, помните, что не стоит передерживать горячее вино более двух часов, иначе оно «задохнется».
С чем пьют «огненное вино»
В ресторане, баре или кафе вам предложат этот напиток без закусок. Но если вы предпочитаете алкоголь совмещать с едой, то можете подать его к мясу или птице.
В некоторых странах есть традиционные закуски в этом случае:
- в Австрии глинтвейн подают с пирогами;
- в Германии — с пирожными и шоколадными конфетами;
- в Швеции — с канапе с острым сыром, копченой рыбой;
- в Голландии — с пышками и пончиками.
Полезные свойства и противопоказания
О том, что употреблять глинтвейн вредно или полезно, мнение почти всегда одинаковое — в умеренных количествах он благотворно влияет на организм:
- быстро согревает, благодаря подогретому алкоголю;
- улучшает кровообращение;
- снимает стресс;
- ускоряет обмен веществ;
- используется в качестве профилактики вирусных заболеваний, поскольку обладает хорошо выраженным противомикробным и противовирусным действием;
- помогает бороться с бессонницей.
Но стоит помнить и о том, что если пить постоянно глинтвейн, польза от него снижается. Это обусловлено наличием в нем алкоголя, и, как всякий спиртной напиток, он может вызвать привыкание. По той же причине не стоит выпивать более одной порции за один раз (около 250 мл).
Противопоказания:
- беременность и лактация;
- детский возраст;
- язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- проблема с проходимостью сосудов;
- высокая температура.
И, несмотря на то, что глинтвейн обладает противовирусными свойствами, лечить уже появившуюся простуду им не рекомендуется. В этом случае лучше посоветоваться с врачом.
Глинтвейн — это напиток с историей и массой полезных свойств. Благодаря своему особому вкусу и целебной силе, он завоевал множество поклонников по всему миру. Но, как и всякий алкогольный напиток, он может и навредить. Поэтому не стоит увлекаться им без меры. Лучше создать из его распития традицию для уютных вечеров в компании с близкими. И тогда такая горячая кружка с ароматным питьем не просто согреет и принесет пользу, а и расслабит, даря хорошее настроение надолго.