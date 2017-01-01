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Глинтвейн из красного вина - 8 лучших рецептов приготовления

Как быстро согреться в морозные зимние будни или когда на дворе сырость и слякоть? Отличным вариантом может стать глинтвейн из красного вина, рецепты которого разнообразны и просты в приготовлении. К тому же, этот ароматный напиток обладает полезными и целебными свойствами, что особенно актуально во время ОРВИ и сезонных простуд.

Немного о происхождении

происхождение глинтвейна

Еще в Древнем Риме люди смешивали вино со специями, чтобы усилить вкус алкоголя. Но только во времена Средневековья жители Центральной и Северной Европы придумали такую пряную смесь подогревать, чтобы защититься от холода в суровые морозные дни. За основу бралось бордо, которое сдабривалось травой галангал. Позже, на смену траве, пришли другие  пряности: кардамон, бадьян, гвоздика, корица и прочее.

Для справки. Трава галангал чем-то напоминает имбирь, но обладает менее выраженным жгучим вкусом и богатой парфюмерной композицией (наподобие мирта и кардамона).

Эффект и пользу от подогретого пряного вина оценили не только создатели напитка. Вскоре горячее ароматное питье распространилось по всей Европе и теперь его подают в зимние дни во многих общественных заведениях. Но не обязательно идти в ресторан или бар, чтобы ощутить вкус и аромат знаменитого прогретого бордо. Можно приготовить  глинтвейн домашний, который по вкусу будет ничем не хуже тех, что вам предложат опытные виноделы. А о том, как приготовить глинтвейн дома, мы расскажем в этой статье. 

Основные составляющие глинтвейна

основные составляющие глинтвейна

Правильное приготовление  глинтвейна из красного вина предполагает прогревание алкогольного напитка (как в чистом виде, так и разбавленного с водой) вместе с пряностями. Именно благодаря этой технике, продукт и получил такое название, что в переводе с немецкого означает «пылающее (огненное) вино». Немалое  значение имеет, также то, как варить глинтвейн. Прогревается жидкость обязательно на медленном огне и под крышкой.

Несмотря на то, что рецепты глинтвейна из красного вина можно найти в разных вариациях, состав, почти всегда, один и тот же:

  • обязательно должно быть вино;
  • специи;
  • могут добавляться фрукты, подчеркивающие аромат готового питья;
  • иногда в рецепте присутствуют и другие алкогольные напитки.

Какое вино подходит для глинтвейна, зависит от вкусов и предпочтений. Но, традиционно, он готовится на основе красного сухого или полусухого вина. Лучше брать не слишком дорогие бренды, поскольку они перебивают вкус, и не позволяют раскрыться букету  пряностей на полную силу. Но не стоит останавливать свой выбор на самых дешевых вариантах в картонной упаковке. Правильный ответ на вопрос о том,  какое вино для глинтвейна подойдет больше всего — любое, которое вы любите. Но обязательно не сладкое и не десертное.

Когда готовится глинтвейн алкогольный рецепт сводится к двум способам приготовления: либо на основе чистого вина, либо спиртное разбавляется водой. Крепость напитка должна быть не менее 7%.

Важно! Независимо от выбранного вами рецепта, не допускайте, чтобы ингредиенты вскипели. Почему нельзя кипятить глинтвейн? Во время кипения улетучивается большая часть алкоголя и искажается вкус специй. Прогревать будущий кулинарный шедевр нужно до тех пор, пока не появятся первые пузырьки и пар (70 – 80 градусов). Дальше напиток настаивается несколько минут и сразу же подается к столу.

Совет. В продаже имеются готовые наборы специй для того, чтобы приготовить глинтвейн из вина в домашних условиях. Но лучше покупать такие продукты отдельно. Так вы сможете регулировать нужное количество пряностей согласно рецепту.

Также не стоит применять в приготовлении молотые специи для глинтвейна. Они придают готовому напитку неприятный привкус и мутный вид. 

Приготовление глинтвейна в домашних условиях

приготовление глинтвейна

Как готовить глинтвейн в домашних условиях? Трудностей с этим возникнуть не должно. Главное — иметь подходящую кастрюлю (лучше эмалированную) и необходимые продукты.

Рецепт глинтвейна классический

глинтвейн классический

Понадобятся:

  • сухое красное вино — 1,5 л;
  • щепотка корицы;
  • сахар — 300 г;
  • гвоздика — 3 шт.;
  • цедра 1-го лимона.

Приготовление

  1. Смешиваем специи с цедрой, сахаром и заливаем вином, перемешиваем.
  2. Ставим на огонь и прогреваем до 70 ⁰С (почему глинтвейн нельзя доводить до кипения, мы уже говорили).
  3. Горячий глинтвейн на вине процеживаем и сразу подаем.

Важно! Правильно приготовленный напиток из горячего вина должен быть чистым и прозрачным, поэтому  его обязательно нужно процеживать. 

Глинтвейн с апельсином и корицей

Глинтвейн с апельсином и корицей

Понадобятся:

  • бутылка красного вина;
  • 4 гвоздики;
  • 3 палочки корицы;
  • 3 дольки апельсина со шкуркой (можно заменить лимоном);
  • 1 ч.л. ванильного сахара;
  • 2 – 3 стол. л. меда;
  • 3 стол. ложки коньяка.

Приготовление

  1. Смешиваем вино с пряностями и цитрусом, ставим на огонь.
  2. Прогреваем до нужной температуры и снимаем. 
  3. Даем настояться 5 минут и разливаем по чашкам или бокалам.

Чтобы готовый напиток не процеживать, можно все пряности положить в чистый холщовый мешочек, опустить в жидкость и в таком виде доводить их до кипения. Дайте пряностям настояться около 15 минут и выньте мешочек.

Глинтвейн с яблоками

Глинтвейн с яблоками

Понадобятся:

  • 1 лимон;
  • 1 яблоко;
  • 2 стакана вина;
  • 2 стол. ложки коньяка;
  • 4 стол. ложки изюма (без косточек);
  • 5 стол. ложек коричневого сахара;
  • 7 шт. гвоздики;
  • палочка корицы.

Приготовление

  1. Нарезаем яблоко и лимон мелкими дольками.
  2. Смешиваем со всеми ингредиентами и прогреваем будущий глинтвейн из красного сухого вина до 80 градусов.
  3. Настаиваем 5 минут и разливаем.

Кстати, если вы любите более сладкие напитки, тогда приготовьте этот же  глинтвейн из красного полусладкого вина. В этом случае вкус будет насыщеннее.

Глинтвейн из домашнего вина

Глинтвейн из домашнего вина

Если вы предпочитаете исключительно натуральные и проверенные вами продукты, попробуйте рецепт глинтвейна с вином из домашних погребов.

Понадобятся:

  • 1 л домашнего вина;
  • 1 – 3 палочки корицы (по вкусу);
  • 2 – 3 см корня имбиря свежего;
  • 2 звездочки бадьяна;
  • 2 – 3 зернышка кардамона;
  • 3 – 4 бутона гвоздики;
  • 1 лимон;
  • сахар по вкусу.

Приготовление

  1. Смешиваем все ингредиенты, прогреваем, а затем оставляем на 15 минут настаиваться.
  2. Процеживаем и разливаем в подходящую посуду.

Совет. Выбирая посуду для подачи горячего напитка, помните, что бокалы для глинтвейна должны быть с толстыми стенками. Подается этот напиток и в обычных чашках, или же можно подобрать специальные глиняные стаканы для глинтвейна. 

Медовый глинтвейн

Медовый глинтвейн

Как готовить красный глинтвейн с медом?

Вам понадобятся:

  • 0,5 л красного сухого вина;
  • 7 гвоздичек;
  • 3 звездочки бадьяна;
  • 4  шт. перца душистого;
  • корица по вкусу;
  • 5 стол. ложек меда.

Приготовление

  1. Прогреть вино с пряностями.
  2. Снять с огня, добавить мед и настаивать около 10 минут. Процедить и подавать.

Рождественский глинтвейн

Рождественский глинтвейн

Понадобятся:

  • ¾ л красного сухого вина;
  • такое же количество воды;
  • по 2 яблока и апельсина;
  • 200 г меда;
  • специи по вкусу: гвоздика, кардамон, бадьян, корица, имбирь, мускатный орех;
  • по 1 стол. ложке каркаде и черного чая (сухого).

Приготовление

  1. Воду с каркаде и заваркой довести до кипения. Всыпать сюда специи.
  2. Добавить вино, мед и фрукты. До кипения не доводить!
  3. Снять с огня, дать постоять 10 минут, процедить и подавать.

Глинтвейн по-скандинавски

Глинтвейн по-скандинавски

Понадобятся:

  • по 750 мл портвейна, шерри и  мадеры;
  • 300 мл красного сухого вина;
  • по 15 шт. семян кардамона и гвоздики;
  • палочка корицы;
  • 230 г сахара кускового;
  • 0,5 стакана бренди;
  • 190 г изюма;
  • 160 г миндаля;
  • 3 лимона.

Приготовление

  1. Смешайте все компоненты, за исключением бренди, изюма, орехов, лимонов и сахара.
  2. Когда смесь станет горячей, сахар выньте на дуршлаг и поставьте сверху на пустую глубокую кастрюлю.
  3. Бренди подогрейте и полейте им сахар. Подожгите.
  4. Пока бренди горит, вылейте на него горячую винную смесь, стараясь, чтобы сахар, попутно, растворился. 
  5. Нарежьте лимоны и бросьте их в горячую жидкость.
  6. Процедите, разлейте по кружкам, посыпьте изюмом и орехами.

Ну, а если вы не любите пряный аромат блюд, но вам очень хочется попробовать вкусный глинтвейн, попробуйте сварить его вместе с кофе.

Простой рецепт глинтвейна с кофе (французский)

Простой рецепт глинтвейна с кофе (французский)

Понадобятся:

  • бутылка любого красного вина;
  • сахар — 150 грамм;
  • коньяк — 100 грамм;
  • большая чашка сваренного в турке кофе.

Приготовление

  1. В подогретое вино (примерно 60 градусов) вливаем только что сваренный кофе, добавляем сахар.
  2. Оставляем томиться на огне около двух минут, снимаем, добавляем коньяк и сразу же разливаем по чашкам или бокалам.

Правила употребления

глинтвейн

Приготовленный глинтвейн как правильно пить, еще нужно разобраться. В Германии, на родине напитка, настаивают на том, что употреблять его нужно только горячим, сразу после приготовления. Пить лучше маленькими глотками, наслаждаясь пряным вкусом.

Ни в коем случае нельзя употреблять его после остывания. Иначе вы рискуете получить прокисший продукт вместо ароматного и полезного глинтвейна.

Многие советуют хранить приготовленный настой в термосе. Но если вы решите прибегнуть к этому способу, помните, что не стоит передерживать горячее вино более двух часов, иначе оно «задохнется». 

С чем пьют «огненное вино»

закуска для глинтвейна

В ресторане, баре или кафе вам предложат этот напиток без закусок. Но если вы предпочитаете алкоголь совмещать с едой, то можете подать его к мясу или птице. 

В некоторых странах есть традиционные закуски в этом случае:

  • в Австрии глинтвейн подают с пирогами;
  • в Германии — с пирожными и шоколадными конфетами;
  • в Швеции — с канапе с острым сыром, копченой рыбой;
  • в Голландии — с пышками и пончиками.

Полезные свойства и противопоказания

Глинтвейн

О том, что употреблять глинтвейн вредно или полезно, мнение почти всегда одинаковое — в умеренных количествах он благотворно влияет на организм:

  • быстро согревает, благодаря подогретому алкоголю;
  • улучшает кровообращение;
  • снимает стресс;
  • ускоряет обмен веществ;
  • используется в качестве профилактики вирусных заболеваний, поскольку обладает хорошо выраженным противомикробным и противовирусным действием;
  • помогает бороться с бессонницей.

Но стоит помнить и о том, что если пить постоянно глинтвейн, польза от него снижается. Это обусловлено наличием в нем алкоголя, и, как всякий спиртной напиток, он может вызвать привыкание. По той же причине не стоит выпивать более одной порции за один раз (около 250 мл).

Противопоказания:

  • беременность и лактация;
  • детский возраст;
  • язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • проблема с проходимостью сосудов;
  • высокая температура.

И, несмотря на то, что глинтвейн обладает противовирусными свойствами, лечить уже появившуюся простуду им не рекомендуется. В этом случае лучше посоветоваться с врачом.

Глинтвейн — это напиток с историей и массой полезных свойств. Благодаря своему особому вкусу и целебной силе, он завоевал множество поклонников по всему миру. Но, как и всякий алкогольный напиток, он может и навредить. Поэтому не стоит увлекаться им без меры. Лучше создать из его распития традицию для уютных вечеров в компании с близкими. И тогда такая горячая кружка с ароматным питьем не просто согреет и принесет пользу, а и расслабит, даря хорошее настроение надолго.

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