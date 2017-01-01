Оладьи на кефире - 18 самых вкусных рецептов

Надежда Волох

Чтобы кухня у хозяюшки была полноценной, ей просто необходимо иметь в своем арсенале подборку лучших рецептов первоклассных классических и не только оладий на кефире. Разнообразие ингредиентов (от простых составов до сложных и невероятно интересных) позволяет подобрать кефирные оладушки к любому случаю. И если тебе хочется узнать, как готовить простые, классические, кукурузные или оладьи с начинкой, а также оладьи на прокисшем кефире, мы подскажем тебе несколько актуальных идей. А ты выберешь рецепт, который посчитаешь лучшим среди всех предложенных.

Оладьи на кефире пышные

Классический рецепт пышных оладий состоит из довольно простых этапов приготовления. Делали их еще наши бабушки, поэтому он просто необходим в копилке для рецептов у настоящей хозяюшки.

Что понадобится:

0,5 л кефира или молока прокисшего;

2 столовых ложки сахара (сладкоежкам можно добавить еще пару ложек по вкусу);

щепотка соли;

1 яйцо;

сода – 0,5 ч.л.;

2 ½ стакана муки;

растительное масло для жарки.

Приготовление

Тёплый кефир (или кислое молоко) смешиваем с сахаром, яйцом и солью. К просеянной муке добавляем соду. Смешиваем все до однородной массы без комочков. Даем постоять несколько минут (и больше тесто на оладьи на кефире не перемешиваем). Разогреваем масло на сковороде. Количество — чтобы покрыть поверхность сковороды. Ложкой набираем тесто и кладем в сковороду. Хорошо подрумяниваем с обеих сторон.

Точно такие же получаются и быстрые оладьи. Только в этом случае соду нужно гасить прямо в кефире или прокисшем молоке, а тесто замешивать миксером. А для приготовления ароматных оладушек, добавь в массу немного ванильного сахара — 3 ч.л.

Совет. Когда ты пытаешься приготовить вкусные оладьи на кефире, в рецепт можешь внести свои изменения. К примеру, необязательно брать исключительно свежий кисломолочный продукт. Подойдет и прокисший. Не бойся, что с таким компонентом блюдо получится кислее. Кислый кефир делает массу по-особому пышной, а на вкусе это особо не отразится. Можешь, также, заменить его на прокисшее молоко, ряженку или сметану. Но учти, что, добавляя ряженку, получишь специфический вкус топленого молока. А вот на сметане изделия получаются пышными и более сдобными.

Избежать нежелательных тонких оладьев поможет достаточное количество муки. Консистенция должна быть чуть гуще густой сметаны.

Оладьи на кефире без яиц

Используя предыдущий вкусный рецептик, приготовьте оладьи на кефире без яиц. Готовятся они точно так же, только в тесто нужно добавить 2,5 ч.л. растительного масла. Относятся они к разряду блюд быстрого приготовления, так что можно смело браться за них, когда времени в обрез, а что-то вкусное нужно испечь.

Приготовить вкусные и очень пышные оладушки можно и без соды, с разрыхлителем. За основу берется тот же быстрый рецепт. Только яиц понадобится 4 штуки, а муку нужно смешать с двумя чайными ложками разрыхлителя. Именно разрыхлитель сделает массу особенно воздушной, а блины толще.

Оладьи с яблоками на кефире

Прелесть такого самого обычного блюда в особом, яблочном вкусе с тонким ароматом.

Чтобы приготовить оладьи с яблоками на кефире, в рецепт включи такие продукты:

яблоки — 2 шт.(средних, лучше кислых);

яйца — 2 шт.;

кефира понадобится 1 стакан;

муки тоже 1 стакан;

сахар — около 3 ложек;

соды — 1 ч.л.;

соль — щепотка;

масло растительное для жарки.

Приготовление

С такими оладьями придется повозиться чуть больше, чем с классическими, зато яблочный аромат делает их намного вкуснее. И вполне возможно, что если ты приготовишь их хотя бы раз, у тебя появится лучший рецепт кефирных оладьев. Итак, приступаем к замесу теста.

Хорошо взбиваем яйца и сахар. Так масса получится пышнее. К кефиру добавляем соль и соду. Сделаем тесто, соединяя все компоненты и добавляя в них просеянную муку. Занимаемся приготовлением яблочной начинки. Для этого нарежь яблоки мелкими кубиками и добавь в тесто. Обжаривать, как обычно, на растительном масле. Сковороду лучше брать самую обычную, чугунную. Тогда оладьи будут более пышными.

Кстати, яблочные оладьи на кефире можно готовить и чуть по-другому: не добавляй яблоки в само тесто, а нарежь их кругами. Выдави серединку и укрась яблоком вылитые на горячую сковороду оладьи. Получится не только пышно, а и красиво. Со сладко-кислым привкусом в придачу.

Точно так же ты можешь приготовить и популярные оладьи с изюмом на кефире, заменив в рецепте яблоки на изюм.

Совет. Чтобы убрать с яблочных (и не только) оладьей лишний жир, сразу после жарки, выложи их на бумажные полотенца.

Оладьи с манкой

А давай еще приготовим оладьи с манной крупой. Здесь не нужна мука, а в самих оладьях с манкой хорошо то, что они и на следующий день остаются пышными и мягкими.

Итак, понадобятся:

2 стакана манки;

1 стакан кефира;

столовая ложка сахара;

2 яйца;

по 0,5 ч.л. соли и соды;

лимонная кислота — щепотка;

растительное масло.

Приготовление

Взбей венчиком яйцо, соль, сахар. Соедини с кефиром. Добавь манку и оставь на 2 часа для набухания. Возьми в столовую ложку кислоту и налей чуть-чуть воды. Размешай и соедини с содой. В ложке должна получиться пена — реакция смешения соды и лимонки. Размешай гашеную соду с тестом и подожди несколько минут (до появления пузырьков). Жарь на сковороде под крышкой до готовности. Обязательно выкладывай горячие оладушки на манке на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Благодаря тому, что манка увеличивается в размере после замеса теста, сами блинчики получаются нежными и воздушными.

Оладьи из ржаной муки

Интересный вкус можно получить, если готовить оладьи из ржаной муки.

Понадобятся:

мука ржаная — 1,5 стакана;

стакан кисломолочного напитка;

1 яйцо;

1 – 2 стол. ложки сахара;

щепотка соли;

0,5 ч.л. соды.

Приготовление:

Кефир смешай с солью, сахаром. Добавь чуть взбитое яйцо. Всыпь сюда соду и муку ржаную. Оставь на полчаса. Обжарь на сильном огне по минуте с каждой стороны. Доведи ржаные оладьи до готовности в духовке, разогретой до 150 градусов.

Дрожжевые оладьи на кефире

Для тех, кто предпочитает выпечку без соды, можно сделать оладьи на дрожжах и кефире. Прелесть дрожжевого теста в том, что они придают оладьям пышность, а сами изделия получаются по-особому вкусными. Чтобы приготовить дрожжевые оладьи на кефире, возьми:

дрожжи сухие. Их понадобится 1 ч.л. (если предпочитаешь свежие, возьми около 7 грамм на такое количество жидкости);

стакан кисломолочного напитка;

мука — 1,5 стакана;

яйцо — 1 шт.;

масло растительное — 1 стол. ложка;

сахар и соль добавляем по вкусу.

Приступаем к приготовлению дрожжевых оладушков.

Смешиваем кефир, сахар и муку с дрожжами. Оставляем расстояться на 20 минут в комнате, прикрыв полотенцем. После добавляем к тесту яйцо и масло. Оставляем на 15 минут. Жарить такие оладьи на кефире и дрожжах нужно привычным способом.

Совет. Чтобы оладьи, которые ты приготовила, получались толстыми и пышными, муку обязательно просеивай через сито. Это насытит ее нужным кислородом.

Оставляй дрожжевое тесто в теплом месте, иначе оно не даст нужный пышный объем и будет долго подходить.

А если тебе хочется, чтобы пышная дрожжевая масса подходила еще быстрее, накрой миску с тестом пищевой пленкой.

Очень вкусные оладушки

Ну, а если вы любите играть на комбинировании продуктов и их вкусов, тогда попробуйте самые вкусные дрожжевые оладьи на кефире.

Понадобятся:

кефир и молоко — по 200 мл;

мука пшеничная — 300 граммов;

мука кукурузная —100 граммов;

сахар — добавляй по вкусу (ориентировочно 4 стол. ложки);

яйцо — 1 шт.;

дрожжи сухие — 5 грамм;

соль — щепотка;

1 – 2 стол. ложки растительного масла для теста и еще понадобится для жарки.

В приготовлении таких оладушек поможет пошаговый рецепт.

Смешай все сухие ингредиенты. Добавь яйцо. Соедини с кефиром. Влей молоко. Теперь нужно замесить тесто. По консистенции оно должно быть чуть гуще сметаны (чтоб не стекало с ложки). Если оно получилось редким, добавь муки. А если чрезмерно густым, разведи его на молоке. Прикрой салфеткой или полотенцем и оставь подходить минут на 45. С дрожжевым тестом придется повозиться, но зато изделие получится толстым и пышным.

Тем же, кто предпочитает готовить оладьи на кефире без дрожжей, советуем присмотреться к другим интересным рецептам.

Оладьи с бананом на кефире

Поклонницам банановых блюд, стоит взять на заметку такой десерт.

Понадобятся:

400 мл кефира;

350 граммов муки;

около 3 стол. ложек сахара (добавляй по вкусу);

1 стол. ложка ванильного сахара;

щепотка соли;

0,5 ч.л.соды;

2 хороших спелых банана;

растительное масло.

Приготовление:

Очисть бананы и нарежь небольшими кусочками. Соедини кефир с содой, дождись, пока она погасится. Добавь соль и ванильный сахар. Всыпь постепенно муку, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Добавь в получившееся, как густая сметана, тесто бананы и снова перемешай. Следи за тем, чтобы в банановой массе не было комочков из муки. Обжарь на сковороде.

Кстати, банановые оладьи на кефире можно взять за основу и готовить из такого теста разные оладушки, заменяя бананы абрикосами, персиками, сухофруктами, ягодами или добавив в тесто немного изюма. А еще можно готовое блюдо из горячих оладьей украсить резаными бананами и полить медом. Будет вкусно.

Самые пышные оладьи на кефире

Такие оладьи на горячем кефире готовятся, поэтому получаются очень пышные.

Тебе понадобятся:

250 мл кефира;

240 г муки;

1 яйцо;

по чайной ложке соды и ванильного сахара;

2 стол. ложки сахара;

щепотка соли;

растительное масло.

Подогрей кефир до состояния, когда он начнет сворачиваться. Убери с огня.

Яйцо смешай с сахаром, солью, ванилином.

Если все это ты сделала, влей в яичную массу теплый кефир, постоянно помешивая. В образовавшейся смеси должны появиться пузырьки.

Соедини все с мукой и только потом добавь соду.

Аккуратно размешай.

Оставь на некоторое время.

Обжарь со всех сторон и полей горячим ягодным сиропом или жидким медом.

Ну, а вдруг тебе хочется приготовить диетические оладьи на кефире, тогда вооружись этими рецептами.

Оладьи на кефире в духовке

Если десерты ты, в основном, печешь или предпочитаешь вести очень здоровый образ жизни, не отказывая себе в маленьких радостях, самое время приготовить оладьи в духовке. Как испечь пышные оладьи на кефире, сможешь узнать в этом простом рецепте.

Делают их с помощью таких продуктов:

250 мл кефира (горячего, не кипящего а хорошо прогретого);

5 г соды;

2 яйца;

1 ст.л. сахара;

щепотка соли;

300 – 350 г муки.

Приготовление:

Застели противень бумагой. Взбей желтки с солью и сахаром. В горячий кефир добавь соду. Соедини обе части с мукой. Взбей отдельно белки и аккуратно вмешай в тесто. Разложи ложкой на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Испеките их в горячей духовке (180 градусов). Печь оладьи на кефире нужно 20 минут.

Как только ты их испекла, выложи на блюдо и полей медом или ягодным сиропом.

Диетические оладьи на кефире с гречкой

Возьми себе на заметку рецепт диетических гречневых блинчиков — оладьи из гречневой муки на кефире.

Понадобятся:

450 мл кефира (лучше нежирного);

100 – 150 г муки из гречки;

1 ч.л. соды;

6 шт. кураги;

масло растительное.

Приготовление:

Смешай кефир с содой и соедини с мукой. Начни со 100 граммов. Если тесто жидкое, добавь еще. По густоте гречневая масса должна быть настолько густой, чтобы не растекалась на сковороде. Нарежь курагу и смешай с тестом. Обжарь гречневые оладушки в растительном масле. Вкус у таких блинчиков особенный, ароматный, гречневый.

Оладьи из кукурузной муки

Чтобы получить еще один вид диетических оладьей, используй кукурузную муку.

Тебе понадобятся:

кукурузная мука — 80 – 100 грамм;

кефир — 200 мл;

яйцо — 1 шт.;

сода — 0,5 ч.л.;

сахар по вкусу (можно использовать сахарный заменитель).

Приготовление:

Подогрей кефир, добавь соду. Затем — все остальные компоненты. Постепенно всыпь муку в количестве, чтобы тесто будущих кукурузных оладушек получилось достаточно густым (чуть гуще сметаны). Обжарь на сковороде.

Оладьи с творогом на кефире

Творожные оладьи на кефире получаются очень нежными и воздушными.

Тебе понадобятся:

стакан кефира;

2 яйца;

0,5 стакана сахара;

щепотка соли;

1 ч.л. соды;

250 г творога (из него будем делать нежную творожную массу);

2 стакана муки.

Приготовление:

Яйца взбей с солью и сахаром. Смесь должна стать однородной. Кефир разогрей и соедини его со взбитыми яйцами. Для творожной массы взбей творог блендером или просто протри через сито. Добавь к творогу муку и соду. Аккуратно соедини яичную смесь и творожный микс.

Обжарь обычным способом на сковороде.

Такие оладьи на кефире с творогом можно дополнить изюмом или курагой. Получится очень вкусно. Кстати, в этих творожных оладушках мало общего с сырниками. Первые готовятся на соде, и это отражается на вкусе, консистенции, аромате. Так что не путай эти два блюда.

Овсяные оладьи

Очень вкусными и необычными являются овсяные оладьи на кефире, которые готовятся с овсяными хлопьями.

Понадобятся:

по стакану кефира и овсяных хлопьев;

1 яйцо;

2 стол. ложки сахара;

5 г сахара ванильного;

40 мл растительного масла;

0,5 ч.л. корицы.

Приготовление:

Соедини кефир с сахаром, ванилином и корицей; Из овсяных хлопьев сделай овсяную муку, измельчив их блендером. Всыпь в кефирную массу. Добавь яйцо в массу-овсянку и перемешай. Дай постоять около 15 минут, чтобы хлопья в овсяной массе набухли. Обжарь оладьи из овсянки на сковороде.

Оладьи из кабачков на кефире

Самое интересное в кабачковых оладушках то, что их можно готовить сладкими и солеными. Если тебе не терпится узнать, как печь оладьи из кабачков на кефире со сладким вкусом, узнай об этом в приведенном пошаговом руководстве. Для начала позаботься о наличии таких продуктов:

яйца — 3 шт.;

сахар — 75 грамм (3 стол. ложки с горкой);

кефир — 200 грамм;

кабачок молодой, без семечек, небольшой — 1 шт.;

мука — 9 стол. ложек;

соль — щепотка;

сода — 5 грамм (чуть больше, чем 0,5 ч.л.);

растительное масло для жарки.

Приготовление рецепта

Натри кабачок в миску на крупную терку (можно и мелкую, если тебе больше нравится такая); Смешай с солью, сахаром и яйцами. Добавь соду и кефир и снова перемешай. Соедини с мукой, чтобы получилось однородное кабачковое тесто и начинай обжаривать.

Совет. Оладьи на кефире получатся пышные, не зависимо от того, какой рецепт ты взяла, если будешь жарить их на среднем огне.

Если тебе хочется приготовить особые кабачковые оладьи на кефире, тогда попробуй разнообразить их сыром фетой.

Тебе понадобятся:

600 г молодого кабачка;

0,5 стакана кефира;

100 г феты;

по 0,5 ч.л. соды и соли;

100 г муки;

1 яйцо;

можешь добавить немного любимой зелени;

и, конечно, масло растительное для жарки.

Приготовление:

Натертые на крупной терке кабачки отожми, чтобы убрать лишнюю влагу. Соедини все остальные продукты с кабачками, кроме сыра и муки. Покроши фету вилкой и соедини с тестом. Всыпь муку и размешай. Обжарь на сковороде.

Совет. Чтобы сделать оладьи на кислом кефире, необязательно брать молодой кабачок. Конечно, он лучше, но ты можешь взять и перезревший овощ, очистить от семян и кожуры и использовать согласно рецепту.

Хорошо сочетаются такие оладушки с зеленью. Особенно — с укропом и перьями лука.

И еще один способ сделать оладьи из кабачков на кефире — добавить в них картошку.

Что понадобится:

по 0,5 кг картофеля и кабачка;

по 1 яйцу и луковице;

0,5 стакана кефира;

1 – 2 зубчика чеснока;

соль с черным перцем по вкусу;

укроп;

4 стол. с горкой ложки муки;

также можешь добавить зеленый лук.

Приготовление:

Натри кабачок и картофель на терке. Желательно на мелкой. Так ты получишь более нежные и воздушные оладьи на кефире. Измельчи лук. К луку добавь тертые картофель с кабачком, отжав с них сок. Смешай с остальными ингредиентами. Обжарь, как обычно. Оладьи с луком и яйцом

Еще одной вкусной соленой закуской ты сможешь удивить своих близких, приготовив оладьи с луком и яйцом на кефире.

Понадобятся:

по стакану муки и кефира;

0,5 стакана резанного зеленого лука;

по 0,5 ч.л. соды и соли;

1 яйцо и желток;

растительное масло.

Приготовление

Всыпь в кефир соду и перемешай. Дождись, пока она погасится. Смешай яйцо с солью и мукой. Соедини кефир с мучной смесью, добавь зелёный лук. Обжарь луковые блины на сковороде.

Кстати, ты можешь добавить в эти оладьи с зеленым луком фарш (200 г) или такое же количество колбасы. Тогда ты получишь еще более вкусные оладушки. Самый лучший вкус у них, когда подаются горячие, так что готовь сразу перед подачей.

Оладьи с фаршем и вермишелью

Еще одним видом соленых и очень вкусных оладушек являются оладьи с фаршем на кефире. Их готовят без соды, но получаются они пышными за счет вермишели. Хороши такие оладьи с сыром и зеленью. Поэтому можешь добавить в рецепт немного зелёного укропа или петрушки.

Понадобятся:

0,5 кг фарша (лучше свиного);

по 0,5 стакана муки и кисломолочного напитка;

половина чайной ложки соли;

и четверть чайной ложки перца молотого;

2 яйца;

1 луковица;

120 г вермишели «паутинка»;

140 г твердого сыра.

Смешай все ингредиенты (сыру оставь место на потом) и отставь тесто на некоторое время (до 30 минут), чтобы вермишель разбухла.

Обжарь на одной стороне под крышкой, переверни.

Посыпь обжаренную сторону тертым сыром, накрой крышкой и доведи оладьи до готовности.

Кстати, если вместо фарша добавить в тесто колбасу или сосиски, у тебя получатся невероятно вкусные оладьи с колбасой на кефире. Для украшения, можешь посыпать зелёным луком или укропом. Подавать лучше теплыми.

Капустные оладьи

Как приготовить оладьи на кефире с капустой? Рецепт таких капустных шедевров очень прост. Хотя получаются они не очень пышные, скорее всего ты приготовишь тонкие оладьи.

Ингредиенты:

0,5 стакана кефира;

0,5 кг белокачанной капусты;

2 стол. ложки сметаны;

1 яйцо;

2/3 стакана муки;

столовая ложка растительного масла для теста и отдельно — для жарки;

1 ч.л. соли;

2 ч.л. сахара;

перец молотый черный;

зелень.

Приготовление

Натри капусту на терке, смешай со сметаной и пропассеруй в растительном масле до состояния, когда овощ станет мягким.

Взбей яйцо с сахаром, солью и перцем. Добавь зелень. Влей кефир и ложку растительного масла Дождись, пока капуста остынет, и соедини с тестом. Всыпь муку и очень хорошо размешай. Обжарь с обеих сторон. Подай к таким оладушкам сметану и укрась блюдо зелеными перьями лука.

Здесь мы собрали одни из самых популярных способов приготовления оладьей. Уверены, что ты выберешь в этих рецептах самые лучшие варианты и сделаешь их фирменным блюдом на своей кухне. А, может, вдохновившись этими идеями, станешь автором своего, самого вкусного рецепта и сможешь откровенно сказать: «Я запаслась полезными рецептами и теперь пеку самые лучшие оладушки на кефире».