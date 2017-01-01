Домашний зефир: рецепт в домашних условиях. Фото, как правильно сделать зефир
Обязательно попробуйте приготовить зефир в домашних условиях своими руками. Это вкусно и полезно! Воздушное лакомство, любимое нами с детства… Зефир! Я даже и не думала, что зефир легко и быстро приготовить в домашних условиях у себя на кухне из простых и доступных ингредиентов.
Предлагаем самый простой рецепт домашнего зефира с агар-агаром. Агар - это тот же желатин, только растительного происхождения. Его получают из водорослей. Продается сейчас в большинстве супермаркетов.
Приступим к тому, как сделать домашний зефир правильно. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:
Состав:
Яйцо (белок) - 1 шт.
Яблоки средние - 4 шт.
Агар-агар 8 г
Сахар 500 г
Ванилин -1 щепотка
Вода - 160 мл
Приготовление:
Домашний яблочный зефир делается, как по велению волшебной палочки, легко и с удовольствием. Очень важно, для зефира из яблок, чтобы яблоки были богаты пектином. Чем больше пектина, тем зефир будет плотнее и пышнее. Больше всего пектина содержится в кислых зеленых яблоках, особенно в Антоновке. Поэтому я всегда беру именно этот сорт.
Шаг 1
Перед тем, как приступить к приготовлению зефира в домашних условиях с агар-агаром, необходимо замочить 8 г агара в 160 мл воды на 30-40 мин. Яблоки очистить от внутренностей и запечь в кожуре. Запеченные яблоки легко отделяются от кожуры.
Шаг 2
Полученное яблочное пюре измельчаем в блендере до однородности. В нем не должно быть комочков. Если блендера нет, можно протереть его через сито. Добавить в него ваниль и 250 г сахара.
Шаг 3
Добавляем в пюре один белок и начинаем взбивать его до образования плотной пены. Объем увеличится в 2-3 раза.
Шаг 4
Ставим уже настоявшийся агар на огонь. После его полного растворения, добавляем 300 г сахара. Очень важно сахар добавить не в холодную воду, а в уже нагретую! В противном случае зефир не застынет. Экспериментировать сама не пробовала, доверяю советам кондитеров.
Помешивая, варим сироп, пока он не начнет стекать с ложки тонкой струйкой, а не каплями. В идеале иметь термометр. Доводим температуру до 110 градусов и готово. У меня его нет, поэтому определяю степень готовности сиропа "на глаз".
Шаг 5
Немного остывший сироп вливаем во взбитое пюре, не прекращаем взбивание пока масса не остынет.
Шаг 6
Перекладывает массу в пекарский мешок и отсаживаем зефир на бумагу любой формы и размера. Здесь нужно поторопиться, потому как, агар застывает при 40 градусах.
Шаг 7
Наш яблочный зефир застывает примерно в течение 25-30 часов при комнатной температуре.
Затем мы соединяем зефирки попарно и обваливаем в сахарной пудре.
Зефир из яблок в домашних условиях готов! Если его красиво упаковать, то получится великолепный подарок своими руками.
Зефир: польза и вред для организма
Однако, зефир таит в себе не совсем полезные свойства. Рассмотрим подробнее в зефире пользу и вред для организма.
Польза зефира:
+ дополнительная энергия для организма;
+ улучшает мыслительную деятельность;
+ натуральный состав;
+ противовирусный эффект;
+ абсорбирующий эффект;
+ выводит шлаки, токсины и лишние соли из организма;
+ профилактика язвы желудка;
+ минимум ингредиентов;
+ экономия денег;
+ экономия времени;
+ низкая калорийность;
+ можно при похудении (1-2 шт. в день);
+ поднятие настроения;
+ раскрытие женственности (при самостоятельном приготовлении);
+зефир можно кормящим матерям;
+ безопасен для детей.
Вред зефира для организма:
- нельзя диабетикам;
- вероятность образования кариеса на зубах.
Как видим, употребление зефира приносит больше пользы, чем вреда.