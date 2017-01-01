Домашний зефир: рецепт в домашних условиях. Фото, как правильно сделать зефир

Обязательно попробуйте приготовить зефир в домашних условиях своими руками. Это вкусно и полезно! Воздушное лакомство, любимое нами с детства… Зефир! Я даже и не думала, что зефир легко и быстро приготовить в домашних условиях у себя на кухне из простых и доступных ингредиентов.

Предлагаем самый простой рецепт домашнего зефира с агар-агаром. Агар - это тот же желатин, только растительного происхождения. Его получают из водорослей. Продается сейчас в большинстве супермаркетов.

Приступим к тому, как сделать домашний зефир правильно. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:

Состав:

Яйцо (белок) - 1 шт.

Яблоки средние - 4 шт.

Агар-агар 8 г

Сахар 500 г

Ванилин -1 щепотка

Вода - 160 мл

Приготовление:

Домашний яблочный зефир делается, как по велению волшебной палочки, легко и с удовольствием. Очень важно, для зефира из яблок, чтобы яблоки были богаты пектином. Чем больше пектина, тем зефир будет плотнее и пышнее. Больше всего пектина содержится в кислых зеленых яблоках, особенно в Антоновке. Поэтому я всегда беру именно этот сорт.

Шаг 1

Перед тем, как приступить к приготовлению зефира в домашних условиях с агар-агаром, необходимо замочить 8 г агара в 160 мл воды на 30-40 мин. Яблоки очистить от внутренностей и запечь в кожуре. Запеченные яблоки легко отделяются от кожуры.

Шаг 2

Полученное яблочное пюре измельчаем в блендере до однородности. В нем не должно быть комочков. Если блендера нет, можно протереть его через сито. Добавить в него ваниль и 250 г сахара.

Шаг 3

Добавляем в пюре один белок и начинаем взбивать его до образования плотной пены. Объем увеличится в 2-3 раза.

Шаг 4

Ставим уже настоявшийся агар на огонь. После его полного растворения, добавляем 300 г сахара. Очень важно сахар добавить не в холодную воду, а в уже нагретую! В противном случае зефир не застынет. Экспериментировать сама не пробовала, доверяю советам кондитеров.

Помешивая, варим сироп, пока он не начнет стекать с ложки тонкой струйкой, а не каплями. В идеале иметь термометр. Доводим температуру до 110 градусов и готово. У меня его нет, поэтому определяю степень готовности сиропа "на глаз".

Шаг 5

Немного остывший сироп вливаем во взбитое пюре, не прекращаем взбивание пока масса не остынет.

Шаг 6

Перекладывает массу в пекарский мешок и отсаживаем зефир на бумагу любой формы и размера. Здесь нужно поторопиться, потому как, агар застывает при 40 градусах.

Шаг 7

Наш яблочный зефир застывает примерно в течение 25-30 часов при комнатной температуре.

Затем мы соединяем зефирки попарно и обваливаем в сахарной пудре.

Зефир из яблок в домашних условиях готов! Если его красиво упаковать, то получится великолепный подарок своими руками.

Зефир: польза и вред для организма

Однако, зефир таит в себе не совсем полезные свойства. Рассмотрим подробнее в зефире пользу и вред для организма.

Польза зефира:

+ дополнительная энергия для организма;

+ улучшает мыслительную деятельность;

+ натуральный состав;

+ противовирусный эффект;

+ абсорбирующий эффект;

+ выводит шлаки, токсины и лишние соли из организма;

+ профилактика язвы желудка;

+ минимум ингредиентов;

+ экономия денег;

+ экономия времени;

+ низкая калорийность;

+ можно при похудении (1-2 шт. в день);

+ поднятие настроения;

+ раскрытие женственности (при самостоятельном приготовлении);

+зефир можно кормящим матерям;

+ безопасен для детей.

Вред зефира для организма:

- нельзя диабетикам;

- вероятность образования кариеса на зубах.

Как видим, употребление зефира приносит больше пользы, чем вреда.