Если вдруг, перед вами встал вопрос: как вернуть мужа в семью, первое правило - не спешите. Для принятия правильного решения нужно время, нужна холодная голова и трезвый расчет.

Часто, из-за стресса, обиды, вспыльчивости мы поступаем совершенно не так, как хотелось бы. Не надо давать волю своим эмоциям; если это уже случилось, надо либо технично возвращать мужа, либо разводиться. И если ваш вектор — все-таки сохранение семьи, постараюсь дать вам максимально верные советы.

Совет 1

Если хотите вернуть мужа, делайте вид, что вы ничего не знаете. Это одна из самых базовых стратегий, с помощью которой можно вернуть загулявшего мужа. Поймите, все эти «случайно» найденное вами нижнее белье, отпечатки помады на одежде мужа, запах чужих духов в 99% случаев совершенно не случайны и рассчитаны на совершенно определенную реакцию. Хотите выиграть это сражение? Не давайте ожидаемой реакции. Это непросто, и надо искать способы расслабления. Иначе вы, скрипя зубами, продержитесь три дня, да и то с каменным лицом, а на четвертый день ваше терпение лопнет и вы выскажете мужчине все, что вы думаете о нем и о его похождениях.

У меня была клиентка, с которой я работала очень долгое время. Она, собственно, и пришла ко мне несколько лет назад, потому что у мужа появилась любовница. Однажды ей звонит какая-то женщина и утверждает, что она любовница ее мужа. Моя клиентка на это спокойным тоном говорит: «Да вы что, как интересно, а я и не знала о вашем существовании, мне муж ничего не говорил». Любовница начинает заметно нервничать, уже кричит в трубку: «А ты знаешь, что твой на две семьи живет?! Что у твоих детей есть братик?» Жена говорит: «Ой, как интересно, братик. Дай Бог ему здоровья. А то, что мой муж гуляет — это не новость, он всегда такой был, я же его хорошо знаю, я же его жена. А вы не первая его любовница, наверное, и не последняя».

Понятно, что муж остался в семье, а любовница была забыта. Он же понимает, что любовницу можно и другую найти, тем более что эта уж слишком проблемная, а вторую такую мудрую и любящую жену он не найдет. Общий организованный быт, общие дети, статус: «Я хороший семьянин. Я женат на одной женщине уже 10 лет» – для мужчины это все важные вещи, просто так он от них отказываться не будет. А любовнице в этой ситуации не позавидуешь: ребенок-то у нее все равно уже есть, она на этом мужчине завязана, от его алиментов зависит, у нее и психика разрушена, а нового искать сложно. Другой разговор, если ей уже 40 лет и по большому счету ребенок – это именно то, чего она хотела от этих отношений. Но жена в этой ситуации однозначно выиграла.

Совет 2

Как только муж пошел налево, активизируем дружбу с его друзьями, созваниваемся, зовем их на ужины. Не плачем, не жалуемся, наоборот — праздник и счастье. Муж должен понимать, что если вы расстанетесь, то друзья вот так автоматически при нем могут и не остаться, потому что они уже и для его жены друзья. А если все его друзья на стороне жены, значит, с любовницей ходить в гости, отмечать дни рождения, Новый год и прочее уже не получится — все будет неудобно, дискомфортно, а мужчины этого очень не любят.

Совет 3

Желательно наладить отношения с его родителями и родственниками, с его коллегами. А что, мы не знаем историй, когда мужчина уже ушел к любовнице, но его окружение этот шаг не одобрило, и он потерял и семью, и друзей, и какой-то свой статус, а приобрел только бесконечные проблемы? Очень часто такие блудные попугаи возвращаются обратно к женам.

Совет 4

Удалось вам вернуть блудного мужа — не расслабляйтесь. Мужчина, у которого было какое-то желание, а он его не реализовал — это мина замедленного действия, и она рванет через 3–5 лет. В такие моменты нужно быть на пределе и в случае необходимости вовремя изменить стратегию. Если у мужчины появляются новые эротические желания — это вам сигнал к тому, что нужно развивать свою сексуальность, иначе ничего хорошего вас не ждет. Его все равно будет куда-то тянуть, и имейте в виду: к следующему заходу он уже как следует подготовится и никакие правила на тему: “как вернуть мужа в семью”, вам не помогут.

Совет 5

Перестаньте критиковать мужчину. Очень часто женщина, когда начинает подозревать наличие у мужа любовницы, про любовницу-то молчит, но мужа пилить начинает по любому другому поводу и без повода вообще. С такой женой жить невыносимо — вы только облегчаете ему уход, даете ему как бы моральное право вас бросить. Ну, а кто бы смог жить с такой мегерой? Вообще, мужчины, когда ходят налево, сразу ищут себе какие-то моральные оправдания, а если их отношения с любовницей заходят далеко — то и повод, по которому можно было бы с вами расстаться и не выглядеть при этом козлом. Так вот поводов им давать не надо. Вы должны вести себя так, чтобы даже друзья вашего мужа сказали ему: «Ты что, дурак? Зачем семью-то разрушать?» А еще очень хорошо быть уверенной, что среди его друзей найдутся те, кто с радостью займет его место. В любом случае общественное мнение — это очень важно, поэтому оно всегда должно быть на вашей стороне. А в это надо вкладываться.

Такие истории случаются довольно часто. Надо только помнить, что, когда муж возвращается, его надо хлебом-солью встречать, радоваться ему, а не выносить ему мозг. Ну и вообще, раз уж вы его пустили обратно — закрывайте тему, не надо ему припоминать все его старые грехи. Если, даже в сложной ситуации, вы сможете собраться и вспомнить нехитрые правила антиугона, никто у вас мужа больше не уведет, потому что у жены, пусть даже плохой жены, всегда больше возможностей, всегда больше шансов, чем у самой лучшей любовницы.