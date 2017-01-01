Как организовать свадьбу мечты в Грузии

Наталья Журавлева

Практически всех девочек в детстве объединяет одна общая мечта: вырасти красивой, встретить красивого «принца», надеть красивое платье и сыграть красивую свадьбу. Да, у каждой из них с малых лет формируется свое понятие о красоте. Но ключевое слово в мечтах любой маленькой девочки именно она – красота. Я в детстве о чем только не мечтала – слетать в космос, побыть «тарзаном» в джунглях, полетать на дельтаплане, много путешествовать, ездить на гоночной машине и непременно построить машину времени… Согласитесь, мечты ближе к мальчуковым?:) Но вместе с тем я, как любая девочка, мечтала о красоте. Нет, не так. Я мечтала о красивой свадьбе. Море и горы были обязательным «атрибутом» моей девичьей мечты. Может, потому что родилась и до девяти лет прожила в Грузии. А, может, потому что в моем представлении море и горы – это не просто красиво. Это глубина и масштаб самой природы. В смысле, что мощнее ничего нет. И тут… как говорят мудрые мира сего: «Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться». Прожив большую часть жизни в России, я однажды приехала на свою малую родину. Нечаянный страстный вихрь моего романа с этой необычайно красивой и колоритной во всем страной так захватил и так закружил, что живу я теперь здесь и радуюсь каждому дню, ощущая силу моря и гор. И мечта моя тоже сбылась. Красивая я, красивый «принц» и красивая свадьба.

Вообще, если говорить о самой Грузии, то здесь все связано со словом «любовь». Гостеприимный народ (как шутят сами грузины – у них время, проведенное с гостем, не засчитывается в прожитый возраст, потому гостеприимные и потому долгожители), сказочной красоты природа, вкусная натуральная еда, необыкновенное вино… Словом, в Грузии все способствует любви. Любви к людям, к миру и к жизни в целом. О Грузии можно много рассказывать, но ни один сторонний рассказ или увиденные фотографии не подарят в полной мере тех эмоций и чувств, которые испытываешь, как только ступаешь на землю грузинскую и вдыхаешь полной грудью море. Или горы. Смотря, куда прилетишь или приедешь. Поэтому отложу-ка я свои трепетные и эмоциональные описания страны и просто расскажу, опираясь на личный опыт, как все-таки сделать сказку былью. А именно: как организовать свадьбу мечты в Грузии и «что по чем».

Свадебное платье

Наверно, первый вопрос, касающийся свадебного торжества, - это платье. Конечно же, хочется, чтобы оно было нарядным и «на свой вкус». В Грузии, как и везде, платье можно купить, взять в аренду или сшить. Я шила на заказ. Нашла мастерицу, которая проконсультировала меня в вопросах ткани и других свадебных деталей. Мне важно было не грохнуться в обморок в своем платье мечты в июльский знойный день. Поэтому не было колец, на замену пошла подъюбник из плотной, но дышащей сетки, и «купольная» лента по низу. Уже на первой примерке было ясно, что платье получается. А через неделю я, довольная, забрала свой заказ.

Мое свадебное платье индивидуального кроя и пошива обошлось мне в 7500 рублей (300 лар). Фату, правда, подходящую под свою мечту, я не нашла. Но ее нашла моя подруга в Москве.

Банкет

Второй момент – выбор места для торжественного банкета. Поскольку живем мы в Батуми, то целью было найти ресторан на побережье. Выбор здесь большой, но не все они подходили под наше с мужем видение. Мы не хотели ресторан исключительно в национальной стилистике. Место должно было быть по-грузински вкусным и по-европейски красивым. Выбор пал на The White Restaurant, или «Перевернутый дом» в простонародье.

В мире много подобных зданий для развлечений, под музеи и прочее. В Батуми же совместили приятное с полезным, воплотив идею молодого 24-летнего архитектора в реальность. Получилось нестандартное место, которым можно любоваться, как арт-объектом, и в котором можно действительно наслаждаться кухней – как грузинской, так и европейской. Двухэтажное заведение с выходом на просторную веранду, дабы полюбоваться утопающим в море сонным солнцем. На 50 гостей менеджмент закрыл весь первый этаж, и в нашем распоряжении оказался просторный банкетный зал с лаунж-зоной и удобными диванами у бара, небольшой сценой для музыкантов и местом для танцев. Столы в прямом смысле ломились от явств. Шашлыки из мяса и птицы, цыплята табака, телячьи ребрышки в аджике, грибы с сулгуни на кеци (национальные глиняные сковороды), хачапури, чашушули (телятина в специях с томатами), сочные соленья и ароматные овощи, сацебели и ткемали, свежий лаваш, разные салаты и гарниры… Перечислять можно долго!

И, конечно, вино рекой – и красное, и белое. К тому же друзья организовали нам пирамиду из шампанского (с ними всегда можно договориться). Представили? А теперь о цене. Приблизительно 1200 рублей (50 лар) из расчета на одного человека. Поскольку я долгое время прожила в Москве, то знаю, что предлагается на эту сумму в столице. Салат и стакан сока? И без моря за окном? Ребят, вы так шутите?..

Музыкальное сопровождение

Теперь о музыке, которая нас всех связала. Можно заказать группу и устроить полностью инструментальный концерт. Это обойдется в районе 22500 рублей (900 лар). Или же заказать отдельно выбранных музыкантов, как мы и сделали.

Пригласили на наше мероприятие 4-х человек, которые исполняли в течение вечера под минус русско-, англо- и грузиноязычные песни. Пели по желанию гостей и с душой. Вообще в Грузии поют не люди – поют души.

Проникновенно, аж до мурашек. Четверо музыкантов обошлись нам в 10000 рублей (400 лар).

Оформление зала и свадебный торт

Теперь об оформлении зала и о свадебном торте. Что я, что муж – ценители минимализма. Чтобы элегантно, точечно и без лишней бутафории. Поэтому остановились на украшении стола молодожен и стола, где красовался торт. Цены на оформление пляшут в зависимости от пожеланий. Я очень люблю гортензию, а декоративная стоит даже в Грузии недешево, к тому же уже был не сезон.

Поэтому украшение двух столов цветами обошлось в 7500 (300 лар).

Праздничный торт на заказ (а выбрать здесь, поверьте, можно - чтобы и красиво, и вкусно) сел нам (в Грузии «сесть» - синоним «стоит») приблизительно так же, как и оформление.

Чуть не забыла про букет невесты!

За него (выудила-таки информацию у мужа) было уплачено около 1800 рублей (70 лар).

Свадебная фотосессия

Идем дальше и подходим к самому красивому. Это прогулка и свадебная фотосессия. Как вы уже поняли, я фанатка моря и гор, поэтому в своем свадебном альбоме мне непременно было нужно и то, и другое. Многие проводят фотосессию в Ботаническом саду, в городе, на набережной. Все места сказочно красивые, но я хотела в море и в горы. Поэтому мы прокатились на яхте (полчаса в районе 5000 рублей), устроили кофе-бреэйк в Хилтоне (на 20-м этаже есть прекрасный панорамный бар) и уехали из Батуми в Гонио.

Мы хотели подняться высоко в горы на Джвари (в переводе с грузинского – крест). Живу в Грузии два года, много ездим по стране, но лишь недавно я нашла здесь свое место. Это Джвари в Гонио. Место, где в одну сторону посмотришь и видишь необъятный горный горизонт, а повернешься – перед твоим взором синее и могучее море. А еще повернешься – и город, как на ладони. Да что тут рассказывать… Просто посмотрите фотографии.

Кстати, ангажировать фотографа на весь день (а у нас еще было венчание в церкви) обойдется в районе от 7500 рублей (300 лар). И фотографии будут готовы действительно ровно через две недели.

Свадебный бюджет в цифрах

Подводя итоги, коротко в цифрах: все событие (венчание в церкви, прогулки, фотограф, наряды, яхта, банкет на 50 человек, оформление, торт, музыканты) обошлось в 150000 рублей (около 2500 $). Если вы хотите воплотить свою мечту в реальность, будь то небольшая, но очень душевная свадьба, юбилей или просто день рождения, даже с учетом дороги в Грузию вам это обойдется дешевле. Разумеется, я сейчас сравниваю расценки на подобные мероприятия с ценами в крупных российских городах. Но даже не в цене дело. Дело в тех эмоциях, которые вы можете получить в Грузии. Радость, смешанная с детским восторгом, романтика и желание обнять весь мир вам гарантированы!

Теперь о том, как сказку сделать былью. Поскольку к подобному опыту работы у меня приплюсовался теперь еще и личный опыт, берусь сделать вашу сказку былью. И даже команду «своих» нашла. Так, чтобы оперативно, креативно и сохраняя ваш бюджет. Как только соберетесь в Грузию – пишите, звоните в http://geostumari.com/ , группа в соц.сети https://www.facebook.com/vgruziu/