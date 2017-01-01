Под венец в голубом: 7 актуальных оттенков для свадебного платья

Звенящая чистота белого свадебного платья – это, безусловно, красивое и очевидное решение. Однако такой оттенок идет не каждой невесте, оттеняя и без того холодную бледность кожи, а еще он менее пластичен в плане выбора свадебной тематики. Цветные платья – новый тренд, который только набирает обороты. Глубокие, спокойные и чистые оттенки голубого освежают лицо, подчеркивают яркую индивидуальность, сильный и вместе с тем ранимый характер. При всей своей оригинальности, в таком платье невеста остается невестой.

Ежегодно Институт цвета Pantone — признанный авторитет в вопросах колористики — публикует отчет о главных цветах года, которые будут править в модной индустрии в ближайшие несколько сезонов. В 2017 году рейтинг возглавила натуральная палитра, состоящая из ярких и живых оттенков окружающей среды. Они передают ощущение единения с природой и надежду на обновление. В них находят отражение тепло солнечных дней, свежесть молодой листвы, бесконечная глубина морского дна. Лидером по количеству представленных оттенков стал синий и его различные вариации. На их основе мы сделали подборку из 7 беспроигрышных вариантов для свадебного образа.

AIRY BLUE (Воздушный голубой)

Возвышенная природа оттенка Airy Blue сделала его чрезвычайно востребованным среди дизайнеров свадебных платьев. Спокойный и безмятежный, как ясное небо, он несет в себе свободу и легкость в мире, перегруженном конфликтами. Этот холодный оттенок неодинаково проявляет себя на разных материалах. Воздушное облако фатина, окутанное кружевом и тонкой вышивкой, дает мягкое и нежное сияние, в то время как гладкая атласная ткань - пронзительный стальной отблеск. Небесный оттенок универсален и подойдет невестам разных цветотипов.

На фоне белого цвета Airy Blue выглядит особенно ярко и свежо. Такое сочетание продиктовано самой природой - достаточно вспомнить легкие воздушные облака на весеннем небе. Свадебному наряду оно придает динамику и многогранность.

ISLAND PARADISE (Райский остров)

Пастельный и в то же время лучистый и свежий оттенок Island Paradise сопровождает нас в морских пейзажах во время отпуска. Так выглядит высокое летнее небо и океаническая водная гладь в ясный день. Оттенок несет в себе прохладу легкого бриза и силу морских волн. Идеальный вариант для летней свадьбы. Подходящим обрамлением к нему станут легкие струящиеся ткани, загорелая кожа, живые цветы в волосах и букете. Подчеркнут красоту оттенка акварельные сочетания, имитация водной текстуры, морские принты.

LAPIS BLUE (Синий Ляпис)

Свое название оттенок получил в честь «небесного» камня – лазурита. Его глубокий насыщенный цвет наполнен энергией и внутренним сиянием.

Энергичный и густой оттенок будет транслировать окружающим вашу внутреннюю силу и уверенность. На матовых материалах Lapis Blue выглядит более темным, на блестящих поверхностях – переливается яркими бликами. В формате total look он идеально впишется в концепцию зимней свадьбы.

Особенно эффектно будет смотреться на брюнетках со светлой кожей холодного подтона.

Посмотрите, как благородно и элегантно выглядят яркие вкрапления лазуритового оттенка на белом платье. Объемные юбки, изысканная вышивка и цветочные аппликации, мягко обрамляющие силуэт, формируют очень нежный и чувственный образ.

NIAGARA (Ниагара)

Спокойный нейтральный оттенок с серым подтоном. Он отражает легкость, безмятежность, стремление к простоте и постоянству. Универсален по своей природе и подходит невестам разных типов внешности, особенно к лицу обладательницам голубых и серо-голубых глаз. Хорошо комбинируется как с яркими интенсивными оттенками, так и пастельной нюдовой гаммой. Чтобы избежать несколько будничного вида, к этому оттенку дизайнеры подбирают фасоны и ткани подчеркнуто торжественные.

WAN BLUE (Пудрово-голубой)

Если вы не хотите далеко отходить от традиций – приглядитесь к нежному, едва уловимому, оттенку Wan Blue. Воздушный и невесомый, он как нельзя лучше вписывается в атмосферу влюбленности и романтики. В полной мере его красота раскрывается на длинных платьях летящего силуэта, которые создают вокруг невесты очень нежное и ненавязчивое свечение. Если же вам хочется ярких красок - добавьте к пудрово-голубой основе любые оттенки синего и белого цветов.

Мятные оттенки

Мятный цвет не сходит с мировых подиумов уже несколько сезонов подряд. Он объединяет большую группу оттенков, образованных путем смешения голубого и изумрудного тонов. От почти прозрачных до плотных – все они чрезвычайно актуальны для свадебной тематики. Мятный цвет вызывает ассоциации с прохладой ментола, фисташкового мороженого и морской пены. Свежий, динамичный и живой, он украсит собой наряд невесты в жаркую погоду.

Поэтому лучшим дополнением к нему станет сияние загорелой кожи и аксессуары ягодных цветов. Белый фон делает мятный оттенок более ярким и выразительным – такое сочетание всегда приковывает внимание, в то время как айвори, напротив, снижает градус прохлады и свежести.

VIOLET TULIP (Фиолетовый Тюльпан)

Прозрачный сиренево-голубой оттенок идеально подходит для элегантного свадебного образа с аристократическим подтекстом. Винтажный цвет наводит на мысли о живописных лавандовых полях и сдержанном сиянии серого жемчуга. Violet Tulip оставляет после себя ощущение легкости, спокойствия и свободы. Более изысканный и сложный, он сглаживает несколько консервативный образ невесты, придавая ему женственность и невесомость.

Такой оттенок органично впишется в концепцию весенней свадьбы, а в зимнее время будет смотреться трогательно и нежно.

Фасоны, ткани, отделка – все это существует только для того, чтобы сделать образ невесты особенным и неповторимым. Не стоит забывать о своих желаниях в угоду традициям и наставлениям родителей. Лучшее свадебное платье – это то, которое максимально точно передает ваш характер и настроение. Поэтому не ограничивайте себя в выборе цветовой палитры, и она наградит вас естественной красотой и здоровым сиянием кожи.

Статья по материалам свадебного салона Валенсия – наш сайт : http://www.sv-valens.ru