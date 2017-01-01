Под венец в голубом: 7 актуальных оттенков для свадебного платья
Звенящая чистота белого свадебного платья – это, безусловно, красивое и очевидное решение. Однако такой оттенок идет не каждой невесте, оттеняя и без того холодную бледность кожи, а еще он менее пластичен в плане выбора свадебной тематики. Цветные платья – новый тренд, который только набирает обороты. Глубокие, спокойные и чистые оттенки голубого освежают лицо, подчеркивают яркую индивидуальность, сильный и вместе с тем ранимый характер. При всей своей оригинальности, в таком платье невеста остается невестой.
Ежегодно Институт цвета Pantone — признанный авторитет в вопросах колористики — публикует отчет о главных цветах года, которые будут править в модной индустрии в ближайшие несколько сезонов. В 2017 году рейтинг возглавила натуральная палитра, состоящая из ярких и живых оттенков окружающей среды. Они передают ощущение единения с природой и надежду на обновление. В них находят отражение тепло солнечных дней, свежесть молодой листвы, бесконечная глубина морского дна. Лидером по количеству представленных оттенков стал синий и его различные вариации. На их основе мы сделали подборку из 7 беспроигрышных вариантов для свадебного образа.
AIRY BLUE (Воздушный голубой)
Возвышенная природа оттенка Airy Blue сделала его чрезвычайно востребованным среди дизайнеров свадебных платьев. Спокойный и безмятежный, как ясное небо, он несет в себе свободу и легкость в мире, перегруженном конфликтами. Этот холодный оттенок неодинаково проявляет себя на разных материалах. Воздушное облако фатина, окутанное кружевом и тонкой вышивкой, дает мягкое и нежное сияние, в то время как гладкая атласная ткань - пронзительный стальной отблеск. Небесный оттенок универсален и подойдет невестам разных цветотипов.
На фоне белого цвета Airy Blue выглядит особенно ярко и свежо. Такое сочетание продиктовано самой природой - достаточно вспомнить легкие воздушные облака на весеннем небе. Свадебному наряду оно придает динамику и многогранность.
ISLAND PARADISE (Райский остров)
Пастельный и в то же время лучистый и свежий оттенок Island Paradise сопровождает нас в морских пейзажах во время отпуска. Так выглядит высокое летнее небо и океаническая водная гладь в ясный день. Оттенок несет в себе прохладу легкого бриза и силу морских волн. Идеальный вариант для летней свадьбы. Подходящим обрамлением к нему станут легкие струящиеся ткани, загорелая кожа, живые цветы в волосах и букете. Подчеркнут красоту оттенка акварельные сочетания, имитация водной текстуры, морские принты.
LAPIS BLUE (Синий Ляпис)
Свое название оттенок получил в честь «небесного» камня – лазурита. Его глубокий насыщенный цвет наполнен энергией и внутренним сиянием.
Энергичный и густой оттенок будет транслировать окружающим вашу внутреннюю силу и уверенность. На матовых материалах Lapis Blue выглядит более темным, на блестящих поверхностях – переливается яркими бликами. В формате total look он идеально впишется в концепцию зимней свадьбы.
Особенно эффектно будет смотреться на брюнетках со светлой кожей холодного подтона.
Посмотрите, как благородно и элегантно выглядят яркие вкрапления лазуритового оттенка на белом платье. Объемные юбки, изысканная вышивка и цветочные аппликации, мягко обрамляющие силуэт, формируют очень нежный и чувственный образ.
NIAGARA (Ниагара)
Спокойный нейтральный оттенок с серым подтоном. Он отражает легкость, безмятежность, стремление к простоте и постоянству. Универсален по своей природе и подходит невестам разных типов внешности, особенно к лицу обладательницам голубых и серо-голубых глаз. Хорошо комбинируется как с яркими интенсивными оттенками, так и пастельной нюдовой гаммой. Чтобы избежать несколько будничного вида, к этому оттенку дизайнеры подбирают фасоны и ткани подчеркнуто торжественные.
WAN BLUE (Пудрово-голубой)
Если вы не хотите далеко отходить от традиций – приглядитесь к нежному, едва уловимому, оттенку Wan Blue. Воздушный и невесомый, он как нельзя лучше вписывается в атмосферу влюбленности и романтики. В полной мере его красота раскрывается на длинных платьях летящего силуэта, которые создают вокруг невесты очень нежное и ненавязчивое свечение. Если же вам хочется ярких красок - добавьте к пудрово-голубой основе любые оттенки синего и белого цветов.
Мятные оттенки
Мятный цвет не сходит с мировых подиумов уже несколько сезонов подряд. Он объединяет большую группу оттенков, образованных путем смешения голубого и изумрудного тонов. От почти прозрачных до плотных – все они чрезвычайно актуальны для свадебной тематики. Мятный цвет вызывает ассоциации с прохладой ментола, фисташкового мороженого и морской пены. Свежий, динамичный и живой, он украсит собой наряд невесты в жаркую погоду.
Поэтому лучшим дополнением к нему станет сияние загорелой кожи и аксессуары ягодных цветов. Белый фон делает мятный оттенок более ярким и выразительным – такое сочетание всегда приковывает внимание, в то время как айвори, напротив, снижает градус прохлады и свежести.
VIOLET TULIP (Фиолетовый Тюльпан)
Прозрачный сиренево-голубой оттенок идеально подходит для элегантного свадебного образа с аристократическим подтекстом. Винтажный цвет наводит на мысли о живописных лавандовых полях и сдержанном сиянии серого жемчуга. Violet Tulip оставляет после себя ощущение легкости, спокойствия и свободы. Более изысканный и сложный, он сглаживает несколько консервативный образ невесты, придавая ему женственность и невесомость.
Такой оттенок органично впишется в концепцию весенней свадьбы, а в зимнее время будет смотреться трогательно и нежно.
Фасоны, ткани, отделка – все это существует только для того, чтобы сделать образ невесты особенным и неповторимым. Не стоит забывать о своих желаниях в угоду традициям и наставлениям родителей. Лучшее свадебное платье – это то, которое максимально точно передает ваш характер и настроение. Поэтому не ограничивайте себя в выборе цветовой палитры, и она наградит вас естественной красотой и здоровым сиянием кожи.
Статья по материалам свадебного салона Валенсия – наш сайт : http://www.sv-valens.ru