Свадьба: истоки традиций

Давайте для начала разберёмся, каково значение слова свадьба . В своём первоначальном смысле оно означает совместное добро Богов. Это говорит о том, что свадьба рассматривалась предками как возможность собрать божественное добро для своих потомков. Ритуалы свадьбы, безусловно, были связаны с построением прочного фундамента для отношений, благополучия, благосостояния и, конечно, рождения здоровых детей. Такие свадебные обряды должны были содержать закличку счастья для молодых. Свадьбу вёл не тамада, что развлекал гостей, а повитуха или ведающая мать (обязательно замужняя), проводившая для молодых все обряды. Кое-что, конечно, сохранилось, но полноценно уже не помнится и не воспроизводится людьми, а ведь свадьба - главный праздник для семьи, самый основной, и цена ему - вся последующая жизнь.

Как же проходили свадьбы раньше

Хлебом и солью на белоснежном вышитом рушнике встречает молодых самая старшая женчина (женчина, а не женщина, так как она в Чине) из двух семейств жениха и невесты, говоря такие слова: Хлеб да соль на жизнь богатую даю, хлеб да соль ваши скоропомощники. Так и есть!

После молодые макают хлебом в соль и вкушают его, а оставшийся кусок уносится домой и съедается в ближайшие дни молодоженами. Делиться им нельзя ни с кем. Рушник кладётся на домашний алтарь, место почитания Богов и тотемов этого Рода.

Алкогольные напитки и животная пища категорически неприемлемы на свадьбе, ибо они дают зачин на болезни и пьянство, а танцы жениха или невесты с гостями провоцирует измену. Если со стола что-то упадёт, говорят: на ложку – "к дочке", на вилку –" к сыночку", на нож - "к деньгам".

Лишних тарелок и приборов на столе быть не должно. Подарки гостей являются символом нажитого добра, а потому должны применяться в домашнем быту. Во время свадьбы энергия пришедших концентрируется на совместный ритуал для счастливой жизни молодых, поэтому все гости контролируются ведающей женчиной и направляются в нужное русло. Шутки должны быть светлые, не связанные с алкоголем, гулянками, а нести именно теплоту и доброжелательность.

Мать невесты дарит молодым заговоренные куклы мальчика и девочки, руки которых повязаны Красной шерстяной ниткой. Такие куклы заговаривала ведающая женчина. Сегодня эти знания в большинстве своём утеряны, и я, Алена Полынь, стараюсь их возродить. Узнать больше о свадьбах и заговорить кукол вы сможете посетив сайт Чин женчины.

Желаю вам добра, радости и счастья!