9 лучших подарков на новый год. Собери уже сейчас!

Когда речь заходит о новогодних подарках, почти каждый сталкивается с кризисом идей. Всегда хочется чего-то нового, а в голову ничего не лезет. Мы поскрипели мозгами, повспоминали, поспрашивали у друзей и собрали несколько идей, которые не просто хорошие, а они реально сработали в свое время – кто-то дарил подобный подарок, и ему были рады. Посмотрите, вдруг вы найдете среди них что-то подходящее.

1. Необычный букет

Девушки любят цветы, хотя парни тоже не откажутся, скажем, от мясного букета. Его можно заказать или собрать своими руками. Для этого нужно:

По 200-300 граммов разных колбасных изделий , удлиненных, чтобы их было проще собрать в букет, ну и предпочтительно сырокопчёных, для прочности и более долгой сохранности букета.

, удлиненных, чтобы их было проще собрать в букет, ну и предпочтительно сырокопчёных, для прочности и более долгой сохранности букета. Другие вкусные мелочи для разнообразия букета. Можно, например, добавить сыр-косичку, злаковый хлеб, круассан и др.

для разнообразия букета. Можно, например, добавить сыр-косичку, злаковый хлеб, круассан и др. Длинные деревянные шпажки для шашлыков , на них будем нанизывать маленькие колбаски, сыр и т.п.

, на них будем нанизывать маленькие колбаски, сыр и т.п. Крафтовая бумага или газета для упаковки букета. Перевязывать его можно шпагатом.

Купить ингредиенты и собрать вкусный букет можно в день праздника. Обойдётся он минимум в 1 тысячу рублей.

2. Домашняя кинопремьера

Можно сделать семейное видео – смонтировать кадры встречи Нового Года двухлетней, пятилетней или десятилетней давности, подложить музыку, которая значима в вашей семье или какой-нибудь хит. В преддверие нового года это будет выглядеть очень уместно. Главное – не делайте очень длинный видеоролик, не стоит затягивать с ностальгией накануне нового года.

Важно заранее подумать о показе. Вам понадобится стена и проектор. Проектор можно взять на прокат. Если же у вас есть большая плазма с USB-разъемом, то это упрощает задачу. Можно подключить флешку с видео и смотреть всей семьей.

Такое видео можно заказать специалистам монтажа (их много в интернете на фрилансе, обойдется от 500 рублей и выше) или смонтировать самому. У тех, кто пользуется iPhone и Mac, есть простое и удобное приложение iMovie, хотя можно выбрать что-то другое. В сети есть много бесплатных сервисов монтажа видео с интуитивным интерфейсом (в том числе онлайн), разбираться долго не придётся.

Кстати, так же быстро можно сделать забавные гифки для коллег со смешными надписями. Нужно всего лишь несколько фотографий или короткий кусочек видео.

3. Эффектный макияж

Подарком для любой поклонницы экспериментов с make-up будет большой набор теней на все случаи жизни и под любой стиль. У Yves Rocher есть целая палитра теней из 40 оттенков. Тени не осыпаются и не скатываются. Сияющие, перламутровые, матовые – они созданы для самой сказочной новогодней ночи. Такой богатый выбор поможет любой девушке создать неповторимый образ не только в праздники, но и на любой день.

Цена – 2990 рублей.

4. Заветный билет

Билет на концерт или спектакль – прекрасный подарок, если вы уверены, что тот, кому вы его дарите, давно мечтал сходить на это представление. К тому же подготовка такого сюрприза не потребует много хлопот. Есть много сервисов типа parter.ru, где можно выбрать концерт, спектакль, ледовое шоу и все что угодно.

Разброс цен существенный, в зависимости от популярности артиста, от 1 тысячи до 10-20 тысяч рублей.

5. Фотосессия

Профессиональные фотографы часто подбирают для фотосессии необычный образ и декорации: мужчина, например, в роли пирата, рок-звезды или олигарха; девушка в образе русалки или Мэрилин Монро. Но получатель подарка сам оговорит такие подробности с фотографом. Ваша задача – приобрести сертификат. Его цена начинается обычно от 2 тысяч рублей и доходит до 10-15 тысяч. Всё зависит от сложности, времени съёмки.

6. Абонемент на посещение спортзала/бассейна

Если кто-то давно говорит о том, что хочет начать тренировки, но до зала или бассейна так и не добрался, то абонемент ему – отличный повод сделать первый шаг. Если же человек уже давно ходит на тренировки в любимый спортзал, можно там же заказать несколько индивидуальных занятий или программу по направлению. Цена от 500 до 10-20 тысяч рублей.

7. Ароматный набор

Мама, сестра или подруга будут в восторге, если получат всё необходимое по уходу за телом в одной упаковке. Например, гель для душа, молочко для тела, жидкое мыло для рук, крем для рук и мочалка. И всё это в красивой новогодней упаковке с изящным рисунком. Плюс такого подарка ещё и в том, что его не нужно собирать, – производители уже скомплектовали такие праздничные наборы.

И не думайте, что это банальный подарок. Качественная натуральная косметика – это идеальный подарок для современного человека, который ценит и уважает экотренды. Приглядитесь к новогодней коллекции Yves Rocher, там можно найти чудесные подарочные наборы. Парфюмеры подобрали зимние гаммы ароматов. Например, вы можете выбрать «зимние ягоды» или «снежную ваниль». Некоторые наборы представлены в оригинальной упаковке. Например, в виде большого ёлочного шара. Стоят они примерно от 300 до 2 000 рублей.

8. Подарок-впечатление

Прыжок с парашютом, прогулка на вертолёте или прогулка на яхте. Ничего невозможного нет. Причём, ломать голову над тем, какой необычный вид отдыха может понравиться вашему партнёру или другу, не нужно. Компании, которые занимаются подарками-впечатлениями, продают сертификаты на определённую сумму, и уже сам получатель подарка может выбрать как именно её потратить. Цена таких сертификатов колеблется от 5 до 50 тысяч рублей.

9. Редкая вещичка

И наконец, необычные подарки можно найти, если порыться в антикварных лавках. Если бюджет ограничен, можно купить старые новогодние открытки, но найти здесь можно что угодно – и старинные часы, и патефон, и самовар. Причём, с продавцами часто можно поторговаться. В итоге, подарок может оказаться вполне экономным. Но в среднем, кошелёк нужно готовить к тратам от 1 до 5 тысяч рублей.

Подарки, которых стоит избегать

По социологическим опросам, меньше всего люди хотят получить в качестве подарка сувениры с символом наступающего года. Обычно они собирают пыль на полках в течение года, а потом всё равно летят в мусорное ведро.

Выбирайте подходящий подарок. И с наступающим!