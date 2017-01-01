Детские часы Aimoto – позаботьтесь о своём ребенке!

Заботиться о безопасности ребенка непросто. Особенно, когда его приходится отправлять куда-то одного. К примеру, в школу, где он проводит большую часть своего времени. Как оградить его от возможных неприятностей и помочь, когда он нуждается в этом, а вас рядом нет? Популярное решение в таких случаях - приобретение телефона, чтобы всегда быть на связи. Но это же дети. И они могут свой телефон оставить где-нибудь, подарить кому-то или даже потерять.

А теперь представьте ситуацию, что ребенок в школе, вы ему звоните, а трубку он не берет. Знакомо? Тогда, может, стоит подыскать в мире современных технологий что-нибудь понадежней?

Решением могут стать детские часы-телефон Aimoto, которые и создавались специально для того, чтобы обезопасить уютный мир ребенка.

Что представляют собой часы-телефон Aimoto

Это новый бренд, выпускаемый компанией «Кнопка Жизни», деятельность которой направлена на заботу о детях и пожилых людях с помощью специальных приборов. «Кнопка Жизни» уже много лет создает особые гаджеты с учетом всех технических новинок и современных технологий. Одними из таких новшеств являются детские часы с функциями телефона. Они удобны, обладают всеми необходимыми характеристиками (возможность осуществить звонок, послать/принять СМС, установить дату, время и прочие). К тому же у Aimoto есть специальные датчики, позволяющие видеть местонахождение вашего ребенка.

Виды и характеристики часов Aimoto

Уникальные детские часы-телефон представлены в двух видах: Aimoto Start и Aimoto Sport.

Возможности часов

благодаря встроенной системе геолокации (GPS/GLONASS/LBS/A-GPS) вы всегда сможете быть на связи с ребенком;

как и в привычных телефонах, здесь есть возможность осуществлять входящие/исходящие звонки;

воспользовавшись специальным приложением вам удастся определить точное местонахождение вашего ребенка и даже отследить его маршрут в течение дня. Это позволит просматривать историю передвижений в удобное для вас время;

если вы сомневаетесь, все ли хорошо с вашим чадом в определенный момент, вам достаточно воспользоваться функцией тихого звонка. Она позволяет услышать, что происходит вокруг обладателя часов, как только набирается соответствующая команда в приложении;

часы крепко держатся на руке, и ребенок всегда остается на связи. А если по каким-либо причинам гаджет снимается, срабатывает датчик, и вы сразу же получаете уведомление об этом;

для вашего дополнительного спокойствия разработчики часов добавили в них функцию «безопасных зон». Вы можете запрограммировать на устройстве территорию, в пределах которой ребенку ничто не угрожает — к примеру, дорога до школы, школьная территория и прочее. Как только он пересечет установленные вами границы, вы получите об этом сообщение. Уведомление вам придет и тогда, когда ребенок вернется в безопасную зону;

в Aimoto также есть кнопка экстренного вызова «SOS», нажав которую их обладатель пошлет тревожный сигнал тому, чей номер вы под нее запрограммируете. А еще вы можете добавить в гаджет два дополнительных номера для быстрого набора;

благодаря умным часам вы сможете контролировать не только детскую безопасность, но и заботиться о здоровом образе жизни вашего ребенка. Встроенные функции позволяют контролировать количество пройденных им шагов и затраченные калории. Это поможет подобрать оптимальную нагрузку и время отдыха для ребенка, составить правильный распорядок дня;

вы сможете управлять таким устройством на расстоянии, со своего телефона: заводить будильник, устанавливать функцию тихого звонка, выставлять «безопасные зоны»;

вам не придется беспокоиться о том, что гаджет выйдет из строя при падении или попадании влаги. Корпус устройства сделан из прочного, устойчивого к ударам и проникновению пыли материала. Присутствует здесь и защита класса WR30, а это значит, что часы не боятся дождя или мытья рук. Поэтому все внутренние компоненты всегда надежно защищены;

Aimoto удобны и подходят детям от 6 до 14 лет. Силиконовый ремешок регулируется в зависимости от размера руки;

вам не придется беспокоиться о частой подзарядке. Емкости аккумулятора в 400 мАч хватит на долгое время.

оба вида часов оснащены сенсорным цветным экраном и современным дизайном, что позволяет ребенку выглядеть стильно в кругу сверстников;

устройства работают с приложением для вашего смартфона на IOS или Android, поэтому вы легко будете ими управлять. К тому же эти приложения полностью русифицированы, и вы сможете использовать их на все 100 %.

Что касается отличий представленных моделей, то Aimoto Sport обладает дополнительными функциями: есть камера в 0,3 Мп и Wi-Fi геолокация, которая делает более точным определение местоположения ребенка в помещении. Дисплей устройства круглый, с разрешением 240х240 пикселей (у Aimoto Start квадратный на 128х128 пикселей), а сим-карта представлена в формате nano-SIM (у Aimoto Start — Micro-SIM). Кроме того в Aimoto Start есть светодиодный фонарик, что тоже удобно, когда есть потребность в освещении окружающей местности.

Дополнительные возможности

Компания «Кнопка Жизни» заботится о том, чтобы использование представленных ею продуктов было максимально комфортным. С этой целью, специально для умных часов было разработано приложение Knopka911.

Преимущества использования Knopka911

на картах вы всегда сможете увидеть, где находится ваш ребенок в нужный момент.

если у вас двое и больше детей, вы сможете подключить несколько устройств к одному приложению;

вы будете управлять детскими часами со своего телефона: устанавливать безопасные зоны, выставлять будильник, громкость звонка;

вам будет доступна история перемещений ребенка за любое время;

вы сможете позвонить на детский гаджет и отправить смс;

управлять приложением легко, но даже если у вас возникнут сложности с настройками или использованием, специалисты из технической поддержки помогут вам справиться с этим;

установить Knopka911 можно через GooglePlay или AppStore.

Гарантии качества

Часы Aimoto созданы для детей и их родителей. Цель компании — чтобы мамы дошкольников и младших школьников, которые ищут возможности отслеживать перемещения ребенка, быть всегда на связи, обратили внимание на новые модели часов. Это новое, функциональное устройство, которое является лучшим среди аналогичных гаджетов на сегодня.

В чем заключается безопасность и качество

в компании осуществляется двойной контроль качества продукта: на производстве и непосредственно перед отправкой при совершении покупки;

безопасность для детей подтверждена обязательной и добровольной сертификацией;

Срок службы часов составляет 3 года, а гарантийное использование — 12 месяцев. Производство настолько контролируется «Кнопкой Жизни», что компания убеждена: часы реально работают. Поэтому дает гарантии возврата денег согласно Закону о защите прав потребителя, если это не так;

Aimoto Sport и Aimoto Start полностью русифицированы, что очень удобно. Ведь часто китайские аналоги из-за отсутствия русского языка не позволяют использовать их на 100%. У «Кнопки Жизни» это возможно;

в случае непредвиденных ситуаций компания позаботилась о наличии сервисных центров по всей территории России;

для решения любых вопросов в управлении гаджетами существует круглосуточная служба технической поддержки, где работают квалифицированные специалисты.

Очень скоро детишки снова пойдут в школу. Опять придется беспокоиться о том, как они добрались до места учебы и вовремя ли вернулись домой. Опять будет замирать сердце, когда ребенок не берет трубку телефона при вашем звонке. Но все может измениться, и уже сегодня у вас есть шанс избавиться от лишних тревог. Одним нажатием кнопки вы увидите, где находится ваше дитя, услышите, что происходит вокруг него, и позаботитесь о том, чтобы устройство не зазвонило во время занятий, включив тихий режим. «Кнопка Жизни» предлагает решение, которое оценили многие родители. Сделайте подарок своему сокровищу к началу учебного года и будьте уверены, что он всегда находится под вашим присмотром, даже когда вы далеко друг от друга.