Где купить самокат и каким он должен быть?

«Хочу самокат!» Такую фразу нередко услышишь от ребенка сегодня. Ведь как это так: у Ванечки, Танечки или еще у кого-то есть, а у него нет. И мы, как любящие родители устремляемся на поиски заветной игрушки, чтобы доставить своему чаду радость. Или другая ситуация: грядет торжественное событие — День рожденья, поход в гости и прочие приятности. Что подарить ребенку, чтобы угодить целиком и полностью? Конечно, самокат. Ведь он подойдет и девочке, и мальчику, не зависимо от возраста (исключение — груднички, не умеющие бегать). В общем, берем. Только где и какой?

Где купить самокат

На что нужно обратить внимание при покупке:

в первую очередь, конечно же, на характеристики (о них поговорим чуть позже);

дальше выберите поставщика. Здесь важно не только обращать внимание на цену (не всегда дешево — значит, нужно брать). Убедитесь в надежности продавца, ознакомьтесь с отзывами тех, кто имел с ним дело;

определитесь, где будете совершать покупку: на месте или в интернете. Даже, если на месте, лучше проштудируйте мировую паутину. Ведь покупая самокат офф-лайн, не лишним будет продемонстрировать свою осведомленность продавцу. Тогда шансы сделать выгодное приобретение значительно возрастут. Хотя часто в интернете и цены приятнее, и сервис качественный, и гарантия тоже дается.

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На какие критерии стоит ориентироваться при покупке

Разберем самые ключевые моменты:

Возраст для возраста от 1 – 3 лет самокаты идут трехколесные, более простые и легкие (в среднем 2,5 кг), с нагрузкой около 60 кг;

более старшим владельцам подойдет двухколесная спортивная модель, выдерживающие нагрузки до 100 кг и выше. Функции стандартный набор: регулировка руля, тормоз (ножной). Дополнительные возможности существуют модели с амортизацией, подставкой и даже продвинутые электросамокаты на аккумуляторе.

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