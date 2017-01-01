Как выбрать женский парфюм и где его лучше покупать

Слова великого дизайнера Ив Сен-Лорана «Если тело женщины ухожено, а сама она пользуется хорошей парфюмерией, всегда найдется тот человек, который захочет купить ей норковую шубу», только подчеркивают важность того, что правильный аромат для представительницы прекрасного пола просто необходим.

И неважно, будут ли это духи или женская туалетная вода, главное — найти свой парфюм, свою уникальную композицию шарма и очарования, собранную в заветном флакончике. Но как найти индивидуальный запах, который будет сопровождать вас всю жизнь, оставляя другим приятные воспоминания о вашем присутствии?

Особенности выбора парфюма

Если вы считаете, что угадать с ароматом легко и для этого достаточно просто ощутить его запах, вы можете ошибиться при покупке. А все дело в том, что букет качественного парфюма раскрывается в несколько этапов:

начальная нота духов (туалетной воды). Испаряется быстро (в течение 10 минут), открывая самый первый оттенок ароматной композиции;

нота сердца. Наиболее длительный запах, раскрывающийся до 12 часов, который и предопределяет тип парфюма;

завершающая нота («шлейф»). Именно этот аромат остается в качестве «послевкусия», напоминая о своей обладательнице.

Где покупать

Есть два проверенных способа, которые востребованы больше всего:

в обычных магазинах; в интернет-магазинах.

При покупке в бутиках и специализированных отделах нет гарантии того, что вы найдете необходимый вам бренд или аромат в одном месте. Приходится посещать несколько пунктов, дабы найти нужное. К тому же цена не всегда совпадает с качеством из-за накруток.

При грамотном и взвешенном подходе, покупать в интернет-магазине выгоднее:

все представлено «здесь и сейчас»;

главным и неоспоримым преимуществом этого способа является удобство. Вам не нужно никуда бежать, выслушивать длительные советы менеджера и тратить время на рассмотрение всех продуктов. Вы можете делать это легко, когда вам захочется. И подбирать понравившиеся ароматы, когда вам удобно;

зачастую продукция в интернет-магазинах стоит намного дешевле, чем те же самые позиции в точках продажи оффлайн.

Выбор сделан

Современный мир делает покупки онлайн самым желаемым способом для женщин, которые хотят все и везде успеть. И любые недостатки можно превратить в достоинства, если знать все нюансы такой покупки. К примеру, на Parfums.ua удобное меню: товар можно подбирать по брендам, ароматам, стране производителя, цене и прочим параметрам. Так же можно сделать сортировку ароматов по их главным аккордам, опираясь на ваши предпочтения. К каждой позиции прикреплено подробное описание и достоверные отзывы тех, кто уже совершал здесь покупки.

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Желаем вам сделать успешный выбор и найти свой ароматный букет. Ведь, как говорит Джорджио Армани: «Духи, пробуждающие чувства, не забываются никогда»!