Универсальная артиллерия: выбираем незаменимые осенние вещи

С каждым сезоном в мир моды прорываются свежие тенденции, порой напоминая инопланетное вторжение. Но и самая прогрессивная женщина не может обойтись без универсальных вещей, которые даже во времена безгранично разыгравшейся фантазии кутюрье остаются незаменимыми. Не стоит недооценивать грамотное использование красивого, элегантного и традиционного аутфита. Осенняя пора — время объективно оценить свой гардероб и пополнить его качественной одеждой «вне времени». А удобный сервис Shopsy с радостью поможет в этом.

Утепляемся с умом

Самая необходимая сентябрьская вещь — кожаная косуха. Гладкая матовая модель из натуральной кожи прослужит не один год. Не стоит переживать, что куртка потеряет актуальность! Этого не произойдет. И так приятно, что носить обновку можно и с любимыми джинсами, и с теплым вязаным платьем, и с классической облегающей юбкой.

Куртка, Ostin

3 999 руб.

История тренчкота началась в 1853 году с прочной военной формы, которая отталкивала воду. Теперь его называют классическим атрибутом женского шкафа, а дизайнеры постоянно экспериментируют с его формами. Только вот новинки не всегда оказываются уместными несколько сезонов к ряду, тогда как традиционный плащ бежевого оттенка может выручать вас хоть всю жизнь.

Плащ, Mango

3 499 руб.

Иногда женщине приходится обращаться к спортивному шику. Удачный осенний вариант — ветровка на манжетах. Сторонницы утренних пробежек, фитнеса на свежем воздухе должны обратить внимание на микрофибру — материал, обладающий всеми характеристиками, необходимыми для пошива спортивной одежды. Откажитесь от слишком оригинального кроя, вычурного декора и курточка пригодится не только для тренировок, но и во время прогулки в парке или встречи с подругами.

Бомбер, New Look

1 383 руб.

Культ обуви

Небольшой экскурс к истокам изящных лодочек докажет их незаменимость на обувной полке каждой дамы. Туфли с глубоким вырезом и без каблука некогда носили работницы английского суда. Эволюция универсальных сдержанных пампов продолжалась, и в 1955 году была изобретена современная конструкция — заостренный носок и семисантиметровая шпилька. Определенно, лодочки — самый лучший способ подчеркнуть стройность и длину ног.

Туфли, Faith Cleo

3 171 руб.

Ботильоны предназначены для первых холодов. Обзаведитесь парой нейтрального цвета, которую можно комбинировать и с джинсами, и со строгой юбкой. Широкий каблук станет залогом уверенной походки. В 2017 году гуру моды призывают носить короткие ботинки с выглядывающими носками. Такая комбинация даже самую скромную обувь превратит в супер-актуальную пару.

Ботильоны, Sam Edelman

12 250 руб.

Самой практичной и удобной моделью для холодов считаются сапоги на низком ходу. Высота до колена визуально сузит голенище, не даст замерзнуть даже в юбке. Совет: широкая берцовая часть смотрится аккуратней на ноге 39-го и большего размеров.

Сапоги, Loretta Pettinari

12 900 руб.

Основа основ

Вне зависимости от вашего телосложения (будь оно корпулентным или худощавым) подберите свободную белую рубашку. На чаепитие с друзьями наденьте кэжуал брюки с карманами, частично заправив в них сорочку. Небрежность и комфорт — то, что сейчас правит фэшн-вселенной! А коллаборация с юбкой из кожзама непременно продемонстрирует вашу самодостаточность и сексапильность.

Рубашка, Waven Nott 3.0

2 033 руб.

Гольф не только согреет шею, но скроет возрастные изменения, помогая зрелым дамам выглядеть безукоризненно. Несколько нейтральных водолазок станут лучшими друзьями и в создании молодежного образа: поверх можно надеть романтичный сарафан в бельевом стиле, с которым сложно расстаться после летнего зноя.

Водолазка, Monari

6380 руб.

Ив Сен Лоран однажды сказал: «В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я». Брюки из денима никогда и никому не отдадут пальму первенства. Выбирая для себя поистине уникальное изобретение человечества, отдавайте предпочтение классическому крою и цвету индиго.

Джинсы, Ostin

1 799 руб.

Несколько раз перебрали содержимое шкафа, пытаясь отыскать подходящий наряд для особого случая? Сохраните нервы и приобретите little black dress. Все знают, что черный цвет стройнит, подчеркивает достоинства фигуры и служит безукоризненным фоном для самых роскошных украшений. Огромное количество вариантов на все случаи жизни можно найти здесь: https://shopsy.ru/platya

Жаккардовое цельнокройное платье Zibi London

2 033,00 руб.

Основное достоинство вышеперечисленных вещей заключается в том, что их можно сочетать не только между собой, но и с самыми яркими нарядами, отвечающими тем самым инопланетным тенденциям. Обзаведясь подходящей базой, вы всегда будете выглядеть стильно. Не отказывайтесь от новых модных экспериментов и встречайте осень во всеоружии!