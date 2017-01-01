Путешествие в Амстердам: что посетить, на что посмотреть, куда сходить

Многогранный, цветущий и яркий Амстердам привлекает своей неординарностью туристов со всего мира. Столица Нидерландов принимает всех, кто хочет убедиться в том, что она действительно прекрасна. Здесь найдется каждому занятие по душе. Ценители искусства смогут прикоснуться к прекрасному в музеях голландских живописцев, любители тюльпанов найдут для себя возможность разжиться новыми сортами луковичных, а тот, кому хочется праздника, поучаствует в многочисленных фестивалях и традиционных празднованиях. Одним словом, Амстердам – город-бриллиант, искрящий своими гранями под лучами солнца.

Что посмотреть в Амстердаме?

Если вы попали город тюльпанов, то осмотреть все достопримечательности за один день вряд ли получится. Для этого следует выделить несколько дней, чтобы в полной мере насладиться культурой, искусством и повседневной жизнью Амстердама. Существует более сотни мест, которые бывалые туристы упоминают при воспоминаниях о поездке. Именно эти локации стоит посмотреть тем, кто приехал сюда впервые, хотя и частые гости города с удовольствием пройдутся по ним снова:

Площадь Дам – это место, в котором сходятся все улочки города. Площадь небольшая, при этом находится недалеко от железнодорожного вокзала. В ее центре располагается величественный монумент Памяти о жертвах войны, а снаружи она окружена небольшими магазинами и уютными кафе. Площадь всегда очень оживленна: здесь проводят свои выступления уличные артисты, фокусники, музыканты. Обычно тут также проводятся праздничные мероприятия и разного рода фестивали. А Королевский дворец, возведенный в 17 веке, точно подарит эстетическое удовольствие ценителям архитектуры. По определенным дням он открыт для посещений.



– это место, в котором сходятся все улочки города. Площадь небольшая, при этом находится недалеко от железнодорожного вокзала. В ее центре располагается величественный монумент Памяти о жертвах войны, а снаружи она окружена небольшими магазинами и уютными кафе. Площадь всегда очень оживленна: здесь проводят свои выступления уличные артисты, фокусники, музыканты. Обычно тут также проводятся праздничные мероприятия и разного рода фестивали. А Королевский дворец, возведенный в 17 веке, точно подарит эстетическое удовольствие ценителям архитектуры. По определенным дням он открыт для посещений. Музей мадам Тюссо. Находится он на площади Дам, при этом ежедневно привлекает к себе бесчисленное количество туристов. Музей прославился во всем мире благодаря своим восковым фигурам известных людей. Всего в нем насчитывается 40 экспонатов, которые можно посмотреть в любой день недели. Билеты можно купить как в кассе, так и через Интернет. Для любителей аттракционов есть возможность приобрести комбинированные входные талоны, при этом посетить не только музей, но и побывать на «Амстердамском подземелье».



Находится он на площади Дам, при этом ежедневно привлекает к себе бесчисленное количество туристов. Музей прославился во всем мире благодаря своим восковым фигурам известных людей. Всего в нем насчитывается 40 экспонатов, которые можно посмотреть в любой день недели. Билеты можно купить как в кассе, так и через Интернет. Для любителей аттракционов есть возможность приобрести комбинированные входные талоны, при этом посетить не только музей, но и побывать на «Амстердамском подземелье». Квартал Красных Фонарей. Об этом месте точно наслышаны все, но мало слышать, ведь лучше один раз увидеть все своими глазами. Днем улица такая же, как и множество других в Амстердаме. Но с наступлением темноты с ней происходят удивительные метаморфозы. Витрины, фонари, окошки сверкают красными огнями, а жрицы любви привлекают к себе внимание. Посещая этот квартал, не забывайте о возрастных ограничениях.



Об этом месте точно наслышаны все, но мало слышать, ведь лучше один раз увидеть все своими глазами. Днем улица такая же, как и множество других в Амстердаме. Но с наступлением темноты с ней происходят удивительные метаморфозы. Витрины, фонари, окошки сверкают красными огнями, а жрицы любви привлекают к себе внимание. Посещая этот квартал, не забывайте о возрастных ограничениях. Музей Ван Гога. Это четырехэтажная обитель искусства, где собраны все работы творца. Картины имеют подписи на английском и голландском языках, а ниже под названием есть история их создания. Входной билет для взрослых стоит 15 евро, для детей младше 17 лет, естественно, вход бесплатный. Возьмите во внимание тот факт, что иногда приходится долго стоять в очереди, прежде чем попасть в музей. Однако те, кто купил билет онлайн, могут входить вне очереди.



Это четырехэтажная обитель искусства, где собраны все работы творца. Картины имеют подписи на английском и голландском языках, а ниже под названием есть история их создания. Входной билет для взрослых стоит 15 евро, для детей младше 17 лет, естественно, вход бесплатный. Возьмите во внимание тот факт, что иногда приходится долго стоять в очереди, прежде чем попасть в музей. Однако те, кто купил билет онлайн, могут входить вне очереди. Мастерская по изготовлению деревянных башмаков. Кломпы, как называют эту обувь местные жители, считается символом города. Мастерам удалось сохранить традицию по изготовлению кломпов, берущую свое начало в Средневековье. В мастерской вам продемонстрируют все этапы производства национальной обуви, а в небольшом музее покажут эволюцию деревянных башмаков. В этом месте вы сможете купить пару замечательных кломпов в качестве сувенира.



Кломпы, как называют эту обувь местные жители, считается символом города. Мастерам удалось сохранить традицию по изготовлению кломпов, берущую свое начало в Средневековье. В мастерской вам продемонстрируют все этапы производства национальной обуви, а в небольшом музее покажут эволюцию деревянных башмаков. В этом месте вы сможете купить пару замечательных кломпов в качестве сувенира. Государственный музей Рейксмузеум. Здание было возведено еще в 19 веке, но оно до сих пор покоряет туристов своим величественным видов. В музее собрано множество экспонатов, среди которых есть картины известных голландских художников, скульптуры, древние артефакты, гравюры и прочие предметы искусства. Посетить его можно с 9:00 утра до 17:00 вечера.



Здание было возведено еще в 19 веке, но оно до сих пор покоряет туристов своим величественным видов. В музее собрано множество экспонатов, среди которых есть картины известных голландских художников, скульптуры, древние артефакты, гравюры и прочие предметы искусства. Посетить его можно с 9:00 утра до 17:00 вечера. Музей мореплавания. Морские пути имели огромное значение для формирования экономических связей государства с другими европейскими странами. Именно поэтому судоходству уделяется так много внимания, что в его честь основали музей. В нем вы сможете ознакомиться с ключевыми моментами в истории мореплавания благодаря интерактивным экранам, плавно погружаясь в атмосферу. Музей работает ежедневно, но кроме трех дней в году: Дня короля, Рождества и Нового года. В остальные дни он готов принимать посетителей с 9:00 до 17:00.



Цветочный рынок. Любителям цветов здесь очень понравится, ведь на рынке продаются семена и луковицы редких видов растений. Купить тут можно и уже «взрослые» цветы. Богатый выбор, яркие краски и благоухание привлекают множество туристов, желающих обзавестись голландскими цветами. А тем, кто хочет увидеть еще один символ Амстердама, стоит пройтись к полям тюльпанов. Это поистине захватывающее зрелище, оставляющее приятные воспоминания о поездке.

Экскурсии и туры

Человеку, который планирует впервые посетить город тюльпанов, следует подробнее узнать об экскурсиях по историческим и культурным памяткам. Учитывая то, что Амстердам сравнительно небольшой городок, осматривать его, прохаживаясь по живописным улочкам, очень удобно. Гиды неспешно проведут свою группу по наиболее знаменитым местам, расскажут об истории города, нравах и традициях местных жителей, поведают городские легенды. Обзорные экскурсии обычно длятся 2-4 часа, чтобы осмотреть город, делая остановки в таких пунктах, как Новая церковь, площадь Дам, музей мадам Тюссо и других. Любителям водной стихии придется по душе прогулка по каналам, которых в Амстердаме насчитывается более сотни. Более детально ознакомиться с возможными экскурсиями можно на сайте sputnik8.com.

Современные туристические компании предусматривают путешествие в столицу Нидерландов на несколько дней. В стоимость входит перелет и проживание в отеле. Некоторые туры уже предусматривают экскурсии, поэтому вам не придется подыскивать наиболее подходящие путешествие по достопримечательностям. Заказ тура в Амстердам имеет свои преимущества, среди которых удобство и соблазнительная стоимость на первом месте. Подобрать для себя туристическую программу вы сможете на сайте tripvariator.ru.

Сувениры и подарки

Как можно покинуть столицу Нидерландов, не купив там памятных подарков для себя и своих близких? В городе вы найдете множество небольших магазинов, где дружелюбные продавцы с радостью предложат вам эксклюзивные сувениры. Символами страны по праву считаются кломпы, тюльпаны, мельницы, поэтому их в сувенирных лавках будет великое множество.

Обратите внимание! Валюта в Амстердаме – евро. Расплачиваться в Нидерландах лучше всего карточкой.

Итак, если вы все-таки решили посетить город каналов и тюльпанов, то никогда не пожалеете о своем решении! Здесь вас ждут величественные церкви и дворцы, яркие домики, доброжелательные местные жители и море положительных эмоций.