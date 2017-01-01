4 ситуации, в которых Badoo может вам помочь

Уверенные женщины не только привлекают мужчин, но и часто становятся объектом вдохновения для прекрасного пола. Им завидуют, ими восхищаются, с ними хотят общаться, их хотят любить. Вспомним Саманту из «Секса в большом городе» и ее многочисленные успехи на любовном поприще. Или же обратимся к классике – Скарлет О’Хара похитила не одно мужское сердце, ее уверенность в себе приводила в ступор каждого читателя романа «Унесенные ветром». Так в чем их секрет? Как стать такой же уверенной, но – главное – не самоуверенной?

Представим ситуацию: вы делаете ваш лучший макияж, ловите идеальный свет и делаете селфи, которое просто обречено на успех. Выкладываете в Инстаграм и ждете как минимум столько лайков, сколько обычно набирает Бейонсе. Но нет – ни через минуту, ни даже через час фото никак не побивает рекорд в стабильные 30 лайков от подруг. И тут на помощь приход он, Badoo. И ваш спаситель оправдывает себя – долгожданные лайки летят к вам со скоростью света.

Удивительно, но даже простое общение в приложении для знакомств способно повлиять на наше восприятие самих себя и окружающего мира. Вот несколько практических советов, которые действительно работают – соблюдая хотя бы большинство из них, ваша самооценка будет расти с каждым днем с арифметической прогрессией.

1. Развивайтесь. Не просто утром и вечером обновляйте ленту на Facebook и просматривайте новости за день, а именно узнавайте что-то новое – читайте книги, ходите на выставки, запишитесь на курсы. Этот на первый взгляд банальный шаг расширит ваш кругозор, вы будете увереннее чувствовать себя в незнакомом коллективе. Например, когда в следующий раз придете в «Третьяковскую галерею», не спешите пробегать первые залы с на первый взгляд однотипными портретами. Зайдите в «Люди рядом» на Badoo – вдруг соседнюю картину изучает привлекательный искусствовед? ;) Уверены, он будет рад рассказать вам больше про живопись XVIII века.

2. Выходите из зоны комфорта. Многие боятся что-то менять в своей жизни, стремятся к пассивности. Они не любят свою работу, ненавидят начальника, им все время кажется, что что-то не так. Но они ничего не меняют. Совсем ничего. Представим, вы встретились глазами с симпатичным парнем, он вам улыбнулся, а вы резко перевели взгляд… зачем? Давайте выйдем из зоны комфорта и допишем эту ситуацию по-другому: после этого вы зашли на Badoo. А вдруг в крупнейшем мировом дейтинге будет и он? И в «пересечениях» увидели «того-самого-с-ямочками». Берите и пишите. Нет, еще раз, берите и пишите. Берите через «бер», а не «забыли, все ок». Уверяем, последствия вас положительно удивят.

3. Правило трех «не»: не хандрите, не обижайтесь, не жалуйтесь. Можно сколько угодно спихивать свои неудачи на других, жаловаться на отсутствие возможностей. Но пока вы не начнете действовать – вы будете стоять на месте. Например, девушки с лишним весом жалуются на то, что не могут похудеть – генетика от папы / мамы / бабушки (нужное подчеркнуть), да и вообще плохой метаболизм не позволяют сбросить ненавистные килограммы (а ведь вы всего лишь на ночь шоколадку съели – одну всего, а в ней немного калорий). Ну вы поняли ;) А всего-то нужно найти на Badoo подругу, с которой вы вместе будете покорять склоны соседнего парка по утрам. Обязательно обратите внимание на интересы, ключевые слова – «ПП», «ЗОЖ», «Кроссфит» и «ИП» (нет, не индивидуальный предприниматель, а интуитивное питание).

4. Не теряйте себя. Ни в отношениях, ни в дружбе, ни в работе – всегда оставайтесь собой, вне зависимости от внешних факторов. Ведь самое главное – не потерять свое лицо. Не бойтесь стресса и решительных шагов – двигайтесь вперед и рискуйте. Если вам на Badoo пишет парень, зачем ждать, пока он позовет вас на чашечку кофе?) Зовите сами! Ведь это может стать началом чего-то большего…)