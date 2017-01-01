14 вещей, которые вы должны попробовать в 2018-м

На пороге Новый год — пора составлять планы, которые помогут сделать его ярким, искрометным и незабываемым. Как насчет того, чтобы попробовать что-нибудь новенькое? Выбрали 14 вдохновляющих, заряжающих, интеллектуальных и просто приятных дел, которые украсят ваш 2018-й.

1. Обновить интерьер

Наш дом — не только наша крепость, но и отражение индивидуальности, взглядов на жизнь и характера. Хватит любоваться картинками в глянцевых журналах, пора сделать свой дом таким, каким вы мечтаете его видеть. Зачастую для этого надо не так уж много: прикупить новые шторы, бросить на диван яркие подушки и передвинуть шкаф к другой стене. Да, и не забудьте добавить парочку аксессуаров, чтобы небрежно отвечать восторгающимся гостям: «А, эта милая вещица? Я откопала ее на блошином рынке и бросила тут».

Книга-помощник: «Стиль. Тысячи приемов и хитростей для оформления любого интерьера». Путеводитель для тех, кто хочет обновить интерьер без лишних затрат. Поможет найти свой собственный стиль, расскажет, как преобразить комнату за 10 шагов, и научит одним прикосновением превращать обыденное в прекрасное. Звучит невероятно? А вы попробуйте!

2. Нарисовать акварельный скетч

Художники считают акварельную живопись одной из самых сложных техник. Акварель всегда делает то, что ей нравится. Чтобы начать рисовать, придется подружиться с ней, почувствовать её характер и настроение. Поэтому акварельный скетчинг можно сравнить с медитацией или тренингом, который помогает обрести баланс свободы и контроля, а еще — выпустить на волю вашу творческую энергию и взглянуть на привычные вещи по-новому. Доставайте кисти и краски, будем творить!

Разворот книги «Акварельный скетчинг»

Книга-помощник: «Акварельный скетчинг». Эта книга поможет выбрать кисти и бумагу, научит смешивать краски, расскажет о секретах лессировки, построения композиции, поиска цветовых сочетаний. Она же порадует легким юмором, небанальными советами и прекрасными авторскими скетчами.

3. Приготовить кекс в кружке

Когда душа просит вкусненького, но мысль о готовке не внушает оптимизма, на пороге появляется дорогой гость или просто хочется попробовать что-то необычное, кекс в кружке — то, что вам нужно. Простые ингредиенты, микроволновка и 40-60 секунд времени — и перед вами свежий, ароматный, рассыпчатый кекс. Репутация кулинарного мага вам обеспечена.

Разворот книги «Коротаем зиму»

Книга-помощник: «Коротаем зиму. Уютное руководство, как провести холодное время года». Здесь вы найдете пошаговый рецепт кекса в кружке, а также много других замечательных идей, как превратить холодное время года в уютную домашнюю сказку. Вкуснейшие блюда, рукотворные шедевры, схемы для вязания очаровательных митенок и шарфов. Книга для тех, кто любит творчество и рукоделие в любом проявлении.

4. Создать шедевр из стикеров

Чтобы почувствовать себя великим творцом, не обязательно брать в руки кисти и краски. Современный способ выразить себя — стикеры. Работа с ними успокаивает, снимает стресс, расслабляет и активизирует творческое мышление. Приклеивая фрагмент за фрагментом, вы можете создать собственные шедевры или повторить мировые произведения искусства.

Книга «Рисуем стикерами» и одна из картин

Книга-помощник: «Рисуем стикерами. Шедевры. 12 великих картин». В этой книге 12 шедевров живописи и 24 листа со стикерами. Принцип работы похож на раскраску по номерам, только вместо красок здесь — цветные наклейки. Подбирая их по форме и цвету, вы своими руками воссоздаете произведения Леонардо да Винчи, Моне, Ботичелли, Ван Гога и других мастеров.

5. Провести магическое утро

Существует простой ритуал, который может помочь вам изменить любую сторону вашей жизни: снизить уровень стресса, улучшить здоровье, больше зарабатывать, чувствовать вдохновение и энергию. Этот ритуал выполняется сразу после пробуждения и занимает всего 6 минут в день.

1 минута: посидеть в тишине, практически неподвижно, медленно дыша. Можно помолиться, помедитировать или просто прислушаться к себе.

2 минута: произнести аффирмации, напоминающие о вашем безграничном потенциале и важнейших приоритетах, мотивирующие и укрепляющие уверенность в себе.

3 минута: визуализировать свой идеальный день. Увидеть, как вы наслаждаетесь любимой работой, хохочете над чем-то в кругу семьи и легко добиваетесь всего, что наметили на сегодня.

4 минута: записать, за что вы благодарны судьбе, отметить достижения, которыми гордитесь, и каких результатов хотите достичь в этот день.

5 минута: прочитать несколько страниц из книги, которую вы сейчас читаете.

6 минута: встать и энергично подвигаться — попрыгать, поприседать, отжаться, сделать разминку.

Книга-помощник: «Магия утра» — бестселлер Хэла Элрода. Он рассказывает о том, как утренний ритуал помог ему оправиться после серьезной катастрофы, хотя врачи говорили, что Хэл вряд ли сможет ходить. Он не только смог ходить, но и стал ультрамарафонцем, мужем и отцом, известным коучем и автором книг, которые помогли тысячам людей изменить свою жизнь, начав всего с 6 минут в день. Стоит попробовать.

6. Стать звездой вечеринки

Даже если вы интроверт и терпеть не можете шумные компании, вы можете освоить науку общения с людьми так же, как иностранный язык. Достаточно немного подготовиться: найти несколько необычных фраз для начала разговора, внимательно отнестись к собеседнику, проявить побольше заинтересованности и попросить чему-нибудь вас научить. Освоив эти нехитрые приемы, вы будете комфортно чувствовать себя в любом обществе — от корпоративной вечеринке до симпозиума докторов наук.

Книга-помощник: «Наука общения». Автор книги Ванесса ван Эдвардс в юности так мучилась от своей застенчивости, что основала лабораторию The Science of People и начала изучать особенности человеческого общения. В результате исследований она выработала приемы и хитрости, которые позволяют найти общий язык с любым собеседником. Всё очень просто и очень практично.

7. Прочитать образовательный комикс

Вероятно, нет более легкого и увлекательного способа узнать что-то новое, чем чтение комиксов. Вы не знали, что можно читать комиксы с целью самообразования? Можно и нужно, потому что информация в картинках лучше воспринимается и надолго запоминается, и к тому же вы отлично проведете время, повышая свою эрудированность.

Разворот из книги «Как устроено кино»

Книга-помощник: «Как устроено кино». Масштабное исследование истории и современных теорий кинематографа, поданное в виде стильного и увлекательного комикса. Каждый киноман найдет здесь для себя что-то новое, а тот, кто никогда не интересовался кино, сможет с головой окунуться в его магию.

8. Перейти на здоровое питание

Рак, инсульт, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет — болезни, о которых сегодня много говорят. Ученые называют их «болезнями богатых», потому что они возникают из-за излишеств в питании. Нас окружают точки быстрого обслуживания и реклама фаст-фуда, в которой ничего не говорят о том, как слишком жирная, сладкая, обильная пища разрушает наш организм. Давайте в 2018-м обратим внимание на то, что мы едим и как это сказывается на нашем здоровье.

Книга-помощник: «Китайское исследование». Нашумевший бестселлер, переведенный на 10 языков мира и разошедшийся миллионными тиражами, рассказывает о результатах масштабного исследования связи между пищевыми привычками и хроническими болезнями. Чем бы вы ни питались, эта книга вас удивит. И поможет сделать рацион здоровее, в разы снизив риски возникновения «болезней богатых».

9. Разобраться в теории игр

Мы все играем в стратегические игры — с родными, друзьями, детьми, начальниками и подчиненными. Чем лучше вы анализируете планы и поведение соперника, тем больше шансов принять верное решение и одержать победу. Посмотрите на дело, над которым сейчас ломаете голову, под этим углом и постарайтесь просчитать ходы соперника на несколько шагов вперед — а потом наслаждайтесь триумфом.

Книга-помощник: «Стратегические игры». Практичный и понятный учебник, который расскажет вам, как использовать удачу и мастерство, правильно выбирать стратегии и уверенно выигрывать в разных жизненных обстоятельствах.

10. Научиться говорить об искусстве

Поддержать непринужденный разговор об искусстве, высказать мнение об известных полотнах, точно подметить особенности художественной манеры и блеснуть эрудицией на модной выставке — всё это навыки, необходимые каждому образованному человеку. Давайте в новом году освежим знания об искусстве и будем широко их использовать.

Книга-помощник: «Главное в истории искусств». Всё, что нужно знать об искусстве — кратко, ёмко и понятно: основные периоды, темы, техники, мастера и 50 самых важных произведений, созданных за всю историю человечества.

11. Освоить каллиграфический почерк

Когда мы неосознанно выводим на полях тетради буквы, подписываем открытку или рисуем новогодний плакат, мы занимаемся каллиграфией. Это красивое древнее искусство не так уж сложно освоить — нужно лишь практиковаться и оттачивать свое мастерство. В наш век электронного общения изящная подпись, аккуратный почерк и умение создать эффектную надпись может немало удивить ваших коллег и друзей. А еще каллиграфия — это очень изысканное хобби.

Пример буквенной композиции из книги «Основы каллиграфии и леттеринга»

Книга-помощник: «Основы каллиграфии и леттеринга» — прописи для начинающих, в которых есть всё, что нужно: описание приемов и инструментов, примеры красивых буквенных композиций и место для тренировки навыков.

12. Снять сногсшибательный ролик

Сегодня у каждого в руках есть камера, а значит, все мы немного режиссеры. Почему бы не прокачать свои таланты и не начать снимать увлекательно, интересно и красиво? Давайте в новом году уделим немного времени видеосъемке, а затем снимем видеопоздравление для друзей, заведем популярный блог на Youtube или порадуем коллег отличным роликом с корпоратива. Свет, камера, мотор!

Книга-помощник: «Как снять кино за 39 шагов». Иллюстрированное руководство, которое поможет вам снимать видео любого масштаба — от бытовых роликов до кассовых фильмов. Расскажет о составляющих съемочного процесса, научит создавать разные эффекты и достигать отличного результата, какие бы цели вы ни преследовали.

13. Написать свою историю

Наверняка вы знаете уйму историй, умоляющих их рассказать. Пора выпустить их на свободу. Хотя бы одну из них, самую настойчивую. Не важно, что это будет — пост в соцсетях, запись в дневнике, заметка в телефоне или начало исторического романа. Главное — сделать первый шаг и позволить словам вылиться на бумагу.

Книга-помощник: «Начни писать». Эта книга поможет найти нужные слова, смириться с творческим беспорядком, перестать сравнивать себя с великими творцами, научиться импровизировать и упорствовать, даже когда все против вас.

14. Вырезать новогоднюю ёлку из бумаги

Вырезание из бумаги — простое, недорогое, но очень увлекательное занятие. Даже если у вас нет художественного образования, вы можете создать очаровательный, нежный шедевр. Достаточно найти подходящий шаблон, запастись вдохновением и провести несколько чудесных минут с карандашом и ножницами в руках. Предлагаем начать с чудесной новогодней ёлки.

Книга-помощник: «Магия бумаги» — книга, наполненная идеями, советами, лайфхаками, выкройками и фотографиями, которые помогут быстро освоить технику вырезания из бумаги. А главное, в ней есть 20 готовых шаблонов на плотной бумаге — так и хочется начать вырезать! Приступим?

Иллюстрация из книги «Магия бумаги»