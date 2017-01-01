Анонс книги «500 идей для творческого развития» Бобби Коннер

Перед нами очередная новинка от Издательства «Манн, Иванов, Фербер» - Бобби Коннер «500 идей для творческого развития». Предназначена для детей от 2 до 12 лет.

В книге собрано 500 разнообразных заданий. Материалом очень удобно пользоваться, все упражнения и занятия разделены по возрастам. Данное издание вызовет у любого читателя желание творить, играть, писать, мастерить, создавать, петь, танцевать и многое другое. Играя и занимаясь вместе с детьми, вы станете еще более счастливыми и радостными.

"Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить." Н. Гоголь

Подробнее о книге:

Счастливое детство невозможно без творчества. Эта уникальная книга поможет привнести веселье и творчество в жизнь вашей семьи и сделать ее будни яркими.

В основе книги — идея о том, что творчество многолико, поэтому здесь вы найдете не только простые поделки и техники рисования, но и множество практических заданий на развитие архитектурных, музыкальных, танцевальных, актерских и литературных способностей. Бобби Коннер собрала в одной книге более 500 оригинальных идей разнообразных творческих занятий с детьми, которые вдохновят их рисовать, конструировать, мастерить, сочинять стихи и истории, петь, танцевать и импровизировать в любом месте и в любое время. Все занятия распределены по возрастам: малыши (2–3 года), дошкольники (3–5 лет) и дети младшего и среднего школьного возраста (6–12 лет), поэтому книга будет сопровождать вас на протяжении всех юных лет вашего ребенка.

Также в книге вы найдете:

рекомендации по выбору материалов и инструментов для творчества на каждый возраст;

веселые идеи творческих праздников, дней рождения и семейных вечеров;

советы, как творчески провести время по дороге в детский сад или школу, на прогулке, перед сном или за воскресным завтраком и многое другое.

Неважно, считаете ли вы себя творческой личностью — в ваших силах воодушевлять детей на ежедневное творчество. С этой книгой вы станете для своего ребенка творческим наставником и обретете неисчерпаемый источник идей. Скажите творчеству «да»! Помогите вашим детям сделать шаг в мир воображения, полный волшебства и красоты!

От автора

Занятия творчеством — это пропуск в удивительный и прекрасный мир. Пропуск, которого нельзя лишать никого. Поэтому я призываю всех родителей — творите! Творите вместе со своими детьми — открывайте новые миры и будьте счастливы!

Для кого эта книга

Для детей от 2 до 12 лет. Для родителей, которые хотят развить творческие способности своих детей.

Ссылка на книгу https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/500-idej-dlya-tvorcheskogo-razvitiya/