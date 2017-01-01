Анонс книги Гийом Плантвен «Чем они отличаются. 58 пар, которые легко перепутать»
Познакомим наших читателей с очередной новинкой от издательства «Манн, Иванов и Фербер» - «Чем они отличаются. 58 пар, которые легко перепутать» Эммы Страк и Гийом Плантвена. Это потрясающая книга развлекательно-познавательного характера.
Здесь содержится множество информации из мира флоры, фауны и повседневной жизни. Например, как отличить гагарку от пингвина, или клементины от мандаринов, как распознать бактерию от вируса, в чем разница между мойкой и умывальником. Ответы на эти и многие-многие другие вопросы вы узнаете, прочитав книгу «Чем они отличаются». Приведены 58 самых неожиданных пар с иллюстрациями и любопытными фактами.
Материал заинтересует каждого, от мала до велика. Ребенку и даже взрослому будет, чем удивить в компании друзей и блеснуть своей эрудицией.
Подробнее о книге
Какой забавный пингвин! Да не же, это гагарка! Попробуй, какой сладкий персик! Может, все-таки нектарин?
На свете есть очень много похожих животных, явлений, растений и предметов, которые легко спутать. 58 таких пар попали в эту книгу. С какими-то из них мы встречаемся ежедневно, о некоторых, возможно, никогда даже и не слышали.
Наглядные объяснения и оригинальные иллюстрации научат больше никогда не путать бактерию и вирус, ужа и гадюку, Арктику и Антарктику. А значит, помогут ребенку получить отличные оценки и стать настоящим эрудитом!
Фишки книги
- Необычный формат и понятная организация материала. Все развороты в книге разделены на две части — справа и слева изображены похожие предметы и явления и подробное описание каждого из них. Например, на одном развороте размещены: щербет и мороженое, крокодил и аллигатор, вена и артерия. Благодаря этому у ребенка появляется возможность сравнить две похожие вещи и навсегда запомнить, чем они отличаются.
- В книге шесть тематических разделов: «Животный мир», «Еда», «Мир вокруг», «Одежда», «Человек»,
«В городе».
- Книга расширяет кругозор в самых разных областях знаний, например, дети смогут ближе познакомиться с миром животных и человеческим телом.
- Красивые иллюстрации и яркое оформление книги.
- Любопытные факты на каждой странице.
Для кого эта книга
Для любознательных детей и их родителей, которым хочется узнать, чем отличаются такие похожие явления, предметы и животные!
Ссылка на книгу http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/chem-oni-otlichayutsya/