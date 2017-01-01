Анонс книги Гийом Плантвен «Чем они отличаются. 58 пар, которые легко перепутать»

Познакомим наших читателей с очередной новинкой от издательства «Манн, Иванов и Фербер» - «Чем они отличаются. 58 пар, которые легко перепутать» Эммы Страк и Гийом Плантвена. Это потрясающая книга развлекательно-познавательного характера.

Здесь содержится множество информации из мира флоры, фауны и повседневной жизни. Например, как отличить гагарку от пингвина, или клементины от мандаринов, как распознать бактерию от вируса, в чем разница между мойкой и умывальником. Ответы на эти и многие-многие другие вопросы вы узнаете, прочитав книгу «Чем они отличаются». Приведены 58 самых неожиданных пар с иллюстрациями и любопытными фактами.

Материал заинтересует каждого, от мала до велика. Ребенку и даже взрослому будет, чем удивить в компании друзей и блеснуть своей эрудицией.

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Ссылка на книгу http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/chem-oni-otlichayutsya/