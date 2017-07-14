Рецензия на книгу «Игры с детьми: создаем волшебный мир» Лиза Арье
Играть с детьми не только весело и интересно, но и полезно. Это сплачивает семью, налаживают отношения, устанавливает взаимное доверие. Однако бывают моменты, когда не знаешь, чем еще можно занять ребенка. Ведь любознательности малышей нет предела. Книга Лизы Арье «Игры с детьми» подарит массу идей, вдохновит вас к совместным развлечениям, расширит границы фантазии.
Здесь описаны игры на природе и дома, в дороге и в темноте, а так же, как можно создать свой мини-мир и организовать детский праздник. Ребята даже научатся готовить вкусняшки и украшать их.
Информация преподносится в очень удобной форме, содержит много красочных иллюстраций. Из любых подручных материалов можно придумать интересную историю и создать любой арт-проект. Для детей 3-6 лет.
Общение с детьми и игры с ними – лучшее лекарство от депрессии и стрессов.
Подробнее о книге
Все дети любят играть ― так они познают мир. И если со временем ребенок научится придумывать развлечения самостоятельно, то вначале без вас ему никак не обойтись.
В этой книге вы найдете идеи для творческих занятий, сенсорные игры, необычные мастер-классы, игры в дорогу и на природе и даже сценарий детского праздника. Вы узнаете, как:
- из подручных материалов собрать сенсорную коробку и создать волшебный мир на столе;
- вырастить инопланетные растения и приготовить «действующий» вулкан;
- организовать лабораторию юного ученого и сделать кость динозавра;
- соорудить компактный магнитный театр и домик-убежище на даче.
Книга подарит вдохновение и поможет увлечь ваших детей творческими занятиями. Играйте и радуйтесь вместе, а отзывы и фото выкладывайте в соцсети c хештегом #создаемволшебныймир.
Фишки книги
Это книга-вдохновение. Она предложит родителям смотреть на мир несерьезно, мечтать и создавать вместе с ребенком что-то занимательное.
Это книга-увлечение. Она подскажет, как научить детей играть и как увлечь их игрой, поможет развить воображение и начать выдумывать новые игры.
Это книга-подсказка. Она расскажет, как творить из всего, что есть под рукой. В помощь — список необходимых предметов и наглядные фотографии для каждого мастер-класса.
Ссылка на книгу https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/igryi-s-detmi/
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