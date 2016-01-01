Рецензия на книгу «От листка к лепестку» Ребекки Тусс и Патрика Фаррелл

Представляем вниманию наших читателей превосходную книгу издательства «Манн, Иванов и Фербер» - «От листка к лепестку. 75 фантастических бумажных цветов своими руками» Ребекка Тусс и Патрик Фаррелл.

Эта книга очень яркая и красочная. Содержит подробные описания процесса создания цветов. Взяв в руки данное издание, сразу же заряжаешься вдохновением, получаешь истинное удовольствие от сочных иллюстраций. Книга поделена на пять частей. Постепенно, шаг за шагом, мы учимся творить чудеса. Это прекрасная находка тех, кто занимается рукоделием. Развернутая и наглядная инструкция поможет создать шедевр из бумаги даже новичку. А профессионал возьмет на заметку многие идеи и советы.

Созданные своими руками цветы никогда не завянут и будут радовать всех своей уникальностью. Учеными доказано, что занятия творчеством благотворно влияют на человека, качество его жизни и здоровье. В душе начинает расцветать весна. Так давайте же становиться счастливее вместе! Женский журнал «Прелесть» рекомендует книгу «От листка к лепестку» Ребекки Тусс и Патрика Фаррелл.

Подробнее о книге:

Книга о том, как создавать яркое и прекрасное своими руками. В книге даны подробные инструкции и шаблоны по превращению обычной бумаги в яркие цветы, подходящие для любого случая. Создавайте сочные букеты, душевные цветочные украшения для интерьера и красивую упаковку для подарков.

В первой половине книги кратко представлены все проекты. Вы увидите, как выглядят готовые цветочные композиции из маков, веток сакуры. По иллюстрациям сразу станет понятно, как их можно использовать. Даже если ничего не делать, а просто просматривать эти страницы, вы будете наполнены вдохновением и каким-то сказочно-праздничным настроем.

В разделе «Инструкции» даны пошаговые описания технологий изготовления каждого цветка. Здесь так же вы найдете подробные понятные красивые иллюстрации. Разделы «Материалы» и «Приемы» ознакомят с видами бумаги, инструментами, а также со строением цветов и способами их изготовления. В заключительном разделе «Шаблоны» размещены выкройки лепестков и листьев для всех цветов из этой книги.

Авторы книги собрали воедино свои знания и преподнесли их читателю в ином свете — представили новые виды бумаги, красок и других материалов, вдохнули новую жизнь в старые техники, оставили в стороне классическую форму цветка и внедрили необычные формы, вдохновленные природой, цветом, материалом и воображением.

Оформите каждый лепесток, листик или стебель ярко или нежно. Подражайте природе или раскрасьте ваш цветок в любой цвет, который только можете себе представить, чтобы создать что-то уникальное. Вы будете поражены, насколько легко изготовить эти великолепные букеты. Их бесконечно весело создавать, делиться ими и дарить тем, кого вы любите.

От авторов

Живые цветы — бесконечный источник вдохновения. Формы, цвета, текстуры и их разнообразие поразительно, и вполне естественно вдохновляться ими, когда начинаешь осваивать мастерство изготовления цветов.

Природа прекрасна в своих несовершенствах, и важно помнить об этом в процессе творчества. Не нужно бороться за идеал, пусть каждый цветок будет немного отличаться от других, это прелестно. В поисках идей я люблю обращаться к природе, но мне также нравится создавать причудливые цветы, не встречающиеся в реальном мире. Мы с Патриком черпаем вдохновение во всем, позволяем воображению выйти из-под контроля, чтобы создать уникальную вещь, но — самое важное — получить удовольствие от процесса.

Эта книга для всех, кто любит создавать красивые вещи.