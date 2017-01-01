Анонс книги «Работа твоей мечты» Барбара Шер

Как зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом? Да очень просто! И об этом интересно рассказывается в книге Барбары Шер «Работа твоей мечты».

Книга представляет собой что-то вроде сборника сгенерированных идей о том, как занимаясь любимым делом ,можно заработать. Для начала, важно не уходить с той работы, где вы сейчас работаете, а заниматься параллельно. По выходным, праздникам, вечером и т.д.

В книге есть некоторые идеи, которые мы уже встречали в других источниках и они успешно работают, а есть совершенно необычные и удивительные. Для того, чтобы понять, что нужно именно вам, нужно настроиться на свое внутреннее чутье, либо научится генерировать описанные идеи, так же как и автор этой книги.

Вы точно не останетесь равнодушными после прочтения даже нескольких идей, ведь зарабатывать на жизнь и не сидеть при этом в офисе с девяти утра до шести вечера - это так прекрасно!

Женский журнал "Прелесть" рекомендует к прочтению книгу "Работа твоей мечты" Барабары Шер.

Подробнее о книге

Огромная подборка идей от Барбары Шер, которые помогут зарабатывать, занимаясь любимым делом.

Автор бестселлера «Мечтать не вредно» Барбара Шер своими книгами и выступлениями изменила жизни миллионов людей. В этой книге она делится идеями и рекомендациями, которые помогут вам зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом.

Очень многие мечты погибают просто потому, что у людей мало информации. Люди отказываются от дела мечты, потому что работают в корпорациях и считают, что единственный правильный путь лежит через карьерный рост, бизнес-планы и кредиты. Другие находят обязательным сначала получить ученую степень.

А в это время многие люди занимаются любимым делом и зарабатывают без бизнес-планов, кредитов и ученых степеней.

Если вы среди тех, кто не верит в возможность зарабатывать на том, что приносит удовольствие и радость — эта книга для вас. Она поможет вам посмотреть на ситуацию под новым углом, придумать несколько идей того, как вы сможете заниматься тем, что любите, а не ходить на ненавистную работу.

Ключевая часть книги — огромная подборка идей от Барбары Шер, которые помогут вам найти свой путь и свою работу мечты, которая может быть и фрилансом, и работой на дому, и выездной. Вам вовсе не обязательно сидеть в офисе с 9 до 6, чтобы зарабатывать себе на жизнь.

Для кого эта книга

Для всех, кто хочет найти работу или дело мечты, и заниматься тем, что нравится.

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/rabota-tvoej-mechty/