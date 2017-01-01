Анонс книги «Развивающие игры от Таро Гоми»

Роль дошкольного развития с каждым годом приобретает все большую популярность среди заботливых родителей. Ваш малыш подрастает и наступает особый период в его жизни. Хотим обратить внимание на книгу «Развивающие игры от Таро Гоми». Она насыщена множеством интересных заданий, упражнений, головоломок и игр для детей 4-8 лет.

Книга большая, красочная, рисунки крупные. Дети с удовольствием по ней занимаются. Маленькие забавные гномики увлекают за собой по занимательным лабиринтам, развивают внимательность, логику, мышление. «Развивающие игры от Таро Гоми» - очень полезный сборник веселых игр. Ребенок играет каждый день и ему не надоедает, он научится фантазировать, экспериментировать, сравнивать, находить верное решение.

Подробнее о книге

С этим весёлым сборником дети будут фантазировать, экспериментировать, считать, сравнивать, разделять, добавлять, выделять главное, читать, думать и играть! Для детей 4-8 лет.

Эту книгу смело можно давать ребенку — как самый первый сборник головоломок! Простые, красочные, интересные задачки помогут освоить навыки мышления и придадут уверенности в собственных силах, а веселые герои сделают процесс игры увлекательным!

Можно играть в одну игру каждый день и сборника хватит на два месяца. А можно играть во все подряд сколько душе угодно!

Для кого эта книга

Для детей, которым интересны логические игры, загадки головоломки!

Для родителей. Альбомы развивают логическое и пространственное мышление, учат быть внимательным, обращать внимание на детали, видеть причинно-следственные связи.

Для педагогов детских клубов, которые занимаются развитием мышления детей и подготовкой к школе.

Ссылка на книгу https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/razvivayushhie-igryi-ot-taro-gomi/