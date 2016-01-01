Рецензия на книгу Билли Шоуэлл «Портреты фруктов и овощей»
Вы любите акварель? Рисовать портреты… нет не людей, а фруктов и овощей! Тогда эта книга для вас!
Ботаническая иллюстрация сейчас переживает новый бум, особенно востребована в рекламе и дизайне упаковок. Поэтому интерес к рисованию фруктов и овощей очень высок. Однако специализированной литературы на эту тему очень мало. Можно легко найти книги по академическому рисованию, какие-то универсальные (от пейзажа до натюрморта и портрета человека). Но как научиться рисовать невзрачную свеклу или картофель так, что вы захотите повесить эту картину в гостиной?
Книга Билли Шоуэлл «Портреты фруктов и овощей» - это просто кладезь информации, она раскрывает все ключевые аспекты рисования акварелью – от базовых техник и смешивания красок до композиции и работы со светом. Пошаговые примеры позволят научится и обогатить знания.
Книга имеет большой формат и богато иллюстрирована. Это позволяет в мельчайших деталях рассмотреть иллюстрации. Мы еще никогда не видели таких красивых тыкв, лука и чеснока… Очень вдохновляет!
Еще не дойдя до середины книги вы уже вдохновитесь настолько, что схватите кисти и побежите делать первый пошаговый урок – рисовать тамарилло (знать бы еще, что это такое)…
Ссылка на книгу http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/portrety-fruktov-i-ovoshej/
О книге
Завораживающе красивое руководство по рисованию овощей и фруктов акварелью.
Это практическое руководство с красивыми акварельными иллюстрациями позволит вам погрузиться в жанр ботанической иллюстрации и научиться видеть красивое даже в самом обычном овоще.
Билли Шоуэлл — британская художница и эксперт по ботанической живописи — рассматривает все ключевые нюансы от базовых техник и использования цвета до композиции и работы со светом.
Искусство запечатлевать истинную красоту обычного предмета, будь то свежая зеленая капуста или спелая вишня, доступно каждому — нужно лишь зажечь искру вдохновения. Наслаждайтесь всем разнообразием фруктов и овощей и создавайте замечательные рисунки с этим подробным иллюстрированным руководством.
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