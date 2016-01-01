Рецензия на книгу Билли Шоуэлл «Портреты фруктов и овощей»

Вы любите акварель? Рисовать портреты… нет не людей, а фруктов и овощей! Тогда эта книга для вас!

Ботаническая иллюстрация сейчас переживает новый бум, особенно востребована в рекламе и дизайне упаковок. Поэтому интерес к рисованию фруктов и овощей очень высок. Однако специализированной литературы на эту тему очень мало. Можно легко найти книги по академическому рисованию, какие-то универсальные (от пейзажа до натюрморта и портрета человека). Но как научиться рисовать невзрачную свеклу или картофель так, что вы захотите повесить эту картину в гостиной?

Книга Билли Шоуэлл «Портреты фруктов и овощей» - это просто кладезь информации, она раскрывает все ключевые аспекты рисования акварелью – от базовых техник и смешивания красок до композиции и работы со светом. Пошаговые примеры позволят научится и обогатить знания.

Книга имеет большой формат и богато иллюстрирована. Это позволяет в мельчайших деталях рассмотреть иллюстрации. Мы еще никогда не видели таких красивых тыкв, лука и чеснока… Очень вдохновляет!

Еще не дойдя до середины книги вы уже вдохновитесь настолько, что схватите кисти и побежите делать первый пошаговый урок – рисовать тамарилло (знать бы еще, что это такое)…

Ссылка на книгу http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/portrety-fruktov-i-ovoshej/