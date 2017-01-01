Рецензия на книгу «Как понять акварель» Том Хоффманн

Эта книга от известного мастера акварели Тома Хоффманна великолепна! Она подойдет как начинающим, так и профессиональным художникам акварелистам.

В книге «Как понять акварель» подробно рассказывается о технике разложения того, что вы видите на слои, которые потом изображаются на бумаге. А также о детализации, ведь большинство пытается воспроизвести картину 1:1 с реальностью, перегружая картину деталями. Как научится вовремя остановится? Где эта золотая середина? Как работать с цветом, передать свет, тень, выбрать композицию – всему этому учит нас автор на примерах (иногда пошаговых).

После детального ознакомления с книгой, по-другому начинаешь воспринимать акварель, удивительно, как 2-3 мазками «по-мокрому» передаются такие детали, которых и нет на картине только намек.

“После 40 лет работы с акварелью, я убежден, что техника – не самое сложное. Настоящее мастерство заключается в том, чтобы понимать, что и в какой момент времени нужно сделать”.

Том Хоффманн

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