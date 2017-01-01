Рецензия на книгу «Как понять акварель» Том Хоффманн
Эта книга от известного мастера акварели Тома Хоффманна великолепна! Она подойдет как начинающим, так и профессиональным художникам акварелистам.
В книге «Как понять акварель» подробно рассказывается о технике разложения того, что вы видите на слои, которые потом изображаются на бумаге. А также о детализации, ведь большинство пытается воспроизвести картину 1:1 с реальностью, перегружая картину деталями. Как научится вовремя остановится? Где эта золотая середина? Как работать с цветом, передать свет, тень, выбрать композицию – всему этому учит нас автор на примерах (иногда пошаговых).
После детального ознакомления с книгой, по-другому начинаешь воспринимать акварель, удивительно, как 2-3 мазками «по-мокрому» передаются такие детали, которых и нет на картине только намек.
“После 40 лет работы с акварелью, я убежден, что техника – не самое сложное. Настоящее мастерство заключается в том, чтобы понимать, что и в какой момент времени нужно сделать”.
Том Хоффманн
Редакция Женского журнала "Прелесть" рекомендует!
О книге
Красота акварельной живописи — в просвечивающих слоях, в легкости мазка и прозрачной размывке. Бывает трудно добиться на практике того, что дает акварельным рисункам их неповторимую красоту.
В этом пособии известный художник и опытный преподаватель Том Хоффманн раскрывает тайны акварельной живописи и делится профессиональными хитростями, подробно освещая взаимосвязь между цветом, тоном, влажностью и композицией. Эти знания помогут вам усовершенствовать собственную технику.
Хоффманн учит писать акварелью, используя проверенную временем методологию и уникальный авторский прием постановки вопросов. Опираясь на этот метод, вы научитесь в нужные моменты ставить правильные вопросы и находить на них ответы. Книга «Акварельная живопись» служит для развития базовых навыков. Вы научитесь:
- Видеть слоями;
- Определять тон;
- Распознавать то, что не следует рисовать;
- Понимать и контролировать влажность;
- Использовать возможности цвета;
- Интуитивно намечать композицию;
- Предугадывать, что произойдет, когда кисть коснется листа;
- Понимать, когда картина закончена.
Хоффманн предлагает подробные инструкции и пошаговые иллюстрации процесса создания акварельного рисунка. В качестве примеров приведены вдохновляющие картины художников разных времен, таких как Джон Сингер Сарджент, Огден Плейсснер, Джордж Пост, Эмиль Коса-мл., Мэри Уайт, Трэвор Чемберлен, Ларс Лерин, Торгейр Шельберг, Пит Лап, Лесли Фронц и Альваро Кастаньет. Эта книга поможет и новичкам, и опытным мастерам найти баланс между осторожностью и риском, а это и есть самое важное для акварелиста.
Для кого эта книга
Всем, кому интересна непослушная, но такая завораживающая, богатая на оттенки, полупрозрачная, передающая игру света акварель.
Ссылка на книгу http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-ponyat-akvarel/