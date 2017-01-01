Комедии для женщин: 5 фильмов, чтобы посмеяться и отдохнуть

Регулярно появляется множество разных фильмов, среди которых есть жанры, пользующиеся неизменной популярностью. Одним из них является комедия, всегда имеющая немало поклонников. Особенно к таким кинолентам неравнодушны женщины. Это связано с тем, что в комедийных фильмах с романтической линией все проблемы поданы с юмором. Вот почему нет ничего лучше, чем отдохнуть после работы за просмотром одного из них. Среди самых популярных фильмов этого жанра можно выделить несколько лент, которые обязательно привлекут внимание женской аудитории.

«Любовь и дружба»

О чем: фильм снят по мотивам романа Джейн Остин «Леди Сьюзан», в котором речь идет о молодой вдове, ищущей нового мужа. Она решает переждать в поместье, пока утихнут пересуды о ее похождениях. Также она хочет найти мужа не только себе, но и своей дочери.

Кому смотреть: «Любовь и дружба» придется по душе любительницам остроумных, тонких историй. Фильм доступен бесплатно по ссылке https://www.ivi.ru/watch/155913.

«Магия лунного света»

О чем: в картине показан знаменитый Лазурный берег времен 20-х годов прошлого века. Главный герой истории — Стенли Кроуфорд. Он известный фокусник и приезжает сюда, чтобы разоблачить шарлатанку, которая выдает себя за спиритуалиста. Прагматичный Кроуфорд не верит в магию. Получится ли у него вывести шарлатанку на чистую воду или придется убедиться в том, что чудеса все-таки существуют?

Кому смотреть: фильм придется по душе любителям легких романтических историй с хорошим юмором.

«Идеальный голос»

О чем: сюжет посвящен студентке университета, которая вступила в женский музыкальный коллектив «Барденские Беллы». Девушки готовятся к соревнованиям, где их соперником будет мужской коллектив «Триальтины».

Кому смотреть: любители музыкальных комедий обязательно оценят «Идеальный голос».

«Сердцеед»

О чем: оригинальная комедия об аферистах, которые зарабатывают деньги на том, что разрушают безнадежные пары. Алекс является соблазнителем, а его сестра с мужем разрабатывают планы. Но один заказ оказался слишком сложным, так как девушка очень умна и любит своего будущего мужа. Алексу нужно что-то придумать, ведь заказчик, отец девушки, ждет результата.

Кому смотреть: картина понравится любителям тонких французских комедий.

«Любовь на кончиках пальцев»

О чем: легкая французская комедия, события которой происходят в 50-х годах 20-го века. Девушка Роза устраивается работать секретаршей и планирует участвовать в конкурсе машинописи. Ее босс помогает ей готовиться, так как мечтает о победе для своей секретарши. Но у Розы совсем другие мечты и планы на своего начальника.

Кому смотреть: оригинальная французская комедия с романтической линией отлично подойдет для отдыха любой женщине.

Информация предоставлена онлайн-кинотеатром ivi.ru.