Флористика и гороскоп: как составить букет для каждого из знаков зодиака

Чтобы подарить близкому человеку букет цветов, не обязательно искать повод. Зато информацию о том, какое растение подходит каждому из знаков зодиака, изучить стоит. Даже если вы не слишком доверяете гороскопу, советы профессиональных флористов окажутся интересными, а возможно и полезными. Кто знает, вдруг вам придется подбирать цветы в качестве подарка тому, кто серьезно относится к астрологии? Безошибочно определив подходящий букет для Козерога, Водолея или Льва, вы удивите и расположите к себе любителя гороскопов.

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Цветы по знаку зодиака — самый подробный список

Овен

Знак огня, которому покровительствует планета Марс. Растения для Овна крупные, с длинным стеблем, нередко колючие. Обладают яркими оттенками — красный, бордовый, оранжевый, розовый. Хороший пример: роза, королевская бегония, азалия, герань, гранат, молочай, эхмея. Овну также можно презентовать кактус в горшочке.

Телец

Первый в гороскопе знак земли, больше других приближен к «земным» сферам — материальным, осязаемым, стабильным. Для Тельцов подойдут крепкие и устойчивые растения или дикие цветы: ландыш, незабудка, фиалка, цикламен, бегония, глоксиния, каланхоэ, примула, гладиолусы, пеперомии. Букеты для этого знака — символ достатка.

Близнецы

Подвижный, переменчивый воздушный знак, которому покровительствует планета Меркурий. Идеальный выбор — вьющиеся растения с пышной или многочисленной узкой листвой. Аспарагус, плющ, тилляндисия, традесканция или даже пальма и папоротник в кадке — хороший вариант для Близнецов. Для букета подойдут: фиалки, пионы, ландыши, лютики, маки, незабудки, хризантемы или гортензии.

Рак

Стихия вода, предпочтения — водолюбивые растения с мясистыми листьями и стеблями. Раки оценят алоэ, американскую агаву, гибридную фуксию, бегонию Мэсона, диффенбахию, кустовидные пеперомии. В качестве презента: каллы, лилии и кувшинки, ландыши или белая сирень.

Лев

Прихотливый знак, которому покровительствует Солнце. По гороскопу идеальным выбором считаются: гардения, каллы, японская камелия, герань, китайская роза, акалифа щетинистоволосистая, кальцеолярия, бальзамин. Но вы можете выбрать любой букет, который будет выглядеть достаточно солидно и «массивно» — от большущей охапки темно-красных тюльпанов до сотни крупных хризантем.

Дева

Земной знак, но покровительствует ему воздушный Меркурий. Поэтому на первых местах в списке подходящих растений — вьющиеся, с гибким стеблем или «воздушными корнями». Кстати, это единственный знак зодиака, которому подходят декоративные плодовые растения. Для дома выбираем: алоэ, драцена, монстера, японская аукуба, роициссус, циссус, сциндапсус, сингониум, филодендрон. Для букета: астры, фиалки или ромашки.

Весы

К людям, рожденным под этим знаком, благосклонна Венера. Поэтому идеальный вариант — красивые цветковые растения, с пестрыми листьями или пышными соцветиями: мелкоцветковая хризантема, азалия, гелиотроп, гибискус, ананас, гортензия, камелия, зигокактус, кротон, японская фатсия.

Скорпион

Вольнолюбивые и колючие растения (а для любителей экзотики — насекомоядные). Агава и кактусы, драцена, алоэ, эхмея, плененосная гинура, каланхоэ, олеандр, тигровая фаукария — хороший выбор для дома. Для букета подойдут махровые хризантемы, темные пионы или гвоздики, розы и вечнозеленые веточки.

Стрелец

Знак стремления к духовному и личностному росту. Среди растений Стрельца немало представителей с длинными стеблями и устремленными вверх соцветиями. Главное условие правильного букета — оригинальность. Выбирайте экзотические цветы, например, орхидеи. Для дома подойдут: киноварная кливия, тетрастигма Вуанье, сансевиерия трехполосная, цитрусовые и всевозможные бонсаи.

Козерог

Покровительствует Сатурн. Растения соответствуют характеру знака — строгие, неприхотливые, с крепким и прямым стеблем. Выбирайте: драцена, ливистона, юкка, лавр, литопсы и фикусы. В качестве подарка лучше всего взять букет из пышных хризантем, полосатых и пушистых тюльпанов, белых роз или гвоздик. Букеты для этого знака — символ карьерного успеха. Особенно внимательно выбирайте цветы для начальника.

Водолей

Среди растений знака: драцена Годсефа, крестовник, абутилон, рео, маранта, молочай. Для букета — нарциссы, лилии или орхидеи. А вот тюльпаны, и другие луковичные цветы, астрологи дарить Водолеям не рекомендуют.

Рыбы

Водный знак, которому одновременно покровительствует Венера и Нептун. Важное условие при выборе цветов для Рыб — не только прекрасный вид, но и приятный насыщенный аромат. Астрологи советую держать дома: циперус папирус, сингониум, толстянку, алоказию, хелксину. А флористы рекомендуют букеты из герани, гиацинтов, орхидей, кувшинок, лотоса и любых тропических цветов.

Не все перечисленные растения просто достать, но ориентируясь на общие описания из нашей статьи, можно подобрать подходящий букет даже из самого скромного ассортимента цветов.