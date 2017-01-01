Стартовал фотоконкурс "Играем с дочкой" с призами от Hasbro (с 22 декабря 2017 по 12 января 2018)

У Вас есть прелестная дочка? Замечательно! У нас есть подарки для ваших принцесс! Объявляем фотоконкурс для девочек. Присылайте фото, как вы играете со своими дочками. Лучшие фото будут вознаграждены подарками от Hasbro: браслет «Сверкающее настроение» от Hanazuki с сияющими сокровищами.

О спонсоре: Hasbro – один из лидеров индустрии развлечений, международная компания, миссия которой – создавать незабываемые впечатления от игры. С помощью игрушек, настольных игр, телевизионных программ, полнометражных фильмов, компьютерных игр и лицензионных товаров Hasbro предоставляет потребителям самые разнообразные возможности познакомиться со своими культовыми брендами, такими как NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, LITTLEST PET SHOP и MAGIC: THE GATHERING, а также премиальными партнерскими брендами. Персонажи и истории Hasbro известны и любимы во всем мире благодаря сторителлингу и развлекательному контенту, созданием которого занимаются Hasbro Studios и принадлежащая ей кинематографическая компания Allspark Pictures. Hasbro уделяет большое внимание корпоративной социальной ответственности и благотворительности, тем самым делая этот мир лучше для детей и их родителей. В 2017 году компания заняла первое место в рейтинге 100 компаний с высокой гражданской ответственностью журнала CR, а институт «Этисфера» на протяжении последних шести лет называет ее в числе самых этичных компаний мира.

Страница конкурса http://www.prelest.com/contest/45369

Призы:

1 место - Браслет «Сверкающее настроение» от Hanazuki и набор сокровищ «Луналюкс»

Интерактивный браслет «Сверкающее настроение» от Hanazuki, созданный по самым последним технологиям.

Инновационный аксессуар - первый на рынке игрушек технобраслет, с помощью которого ребенок может выразить свои эмоции. К нему прилагаются насадки-сокровища различных цветов, каждому из которых соответствует свое настроение. Так, если девочке грустно из-за ссоры с подругой, пусть прикрепит к браслету сокровище голубого цвета. Когда ее переполняет счастье – подойдет желтое, нежность – розовое... При контакте с каждым сокровищем дисплей браслета загорается соответствующим цветом, и окружающие сразу понимают, какое сегодня настроение у его хозяйки.

Кроме того, сокровища Hanazuki можно коллекционировать как в реальной жизни, так и в одноименном мобильном приложении. Достаточно просто отсканировать их на телефон или планшет. В мобильном приложении девочки, словно мунфлауэр, могут заботиться о своей Луне, выращивать деревья настроения и играть со своими милыми друзьями Хемками. В комплект к интерактивному браслету прилагаются 2 эксклюзивных сокровища и USB-шнур для подзарядки.

2 место – Браслет «Сверкающее настроение» от Hanazuki и 6 фигурок-сокровищ в упаковке

3 место – Браслет «Сверкающее настроение» от Hanaziki и фигурки-сокровища в закрытой упаковке

Страница конкурса http://www.prelest.com/contest/45369

Правила участия:

1. Участвовать в фотоконкурсе могут только жители РОССИИ.

2. На конкурс принимаются фотографии, как вы играете со своей дочкой (внучкой, племянницей). На улице, дома, во дворе, у друзей и т.д., а может вы вместе хозяйничаете на кухне. Не важно где, важно, что вы вместе со своей лапочкой-дочкой весело и увлекательно проводите время.

3. Для участия необходимо:

• перейти по ссылке http://www.prelest.com/contest/45369/add, чтобы загрузить конкурсную работу;

• после ознакомления с требованиями к фотографии, необходимо загрузить конкурсную работу, а также заполнить форму участия: «Текст к фотографии» и «E-mail».

4. Количество конкурсных фотографий от одного участника не ограничено.

5. Продолжительность приема фото на конкурс с 22 декабря 2017 по 12 января 2018 года (23:59 мск.вр.).

6. Три победителя определяются членами ЖЮРИ.

7. Оргкомитет вправе не учитывать любую фотографию в фотоконкурсе, без объяснения причин. Фотографии не по теме конкурса не берутся во внимание при определении победителя.