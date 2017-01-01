Стартовал фотоконкурс "Играем с сыном" с призами от Hasbro (с 19 декабря 2017 по 10 января 2018)

У Вас есть сынок? Здорово! Давайте поиграем! Ведь давно известно, что играть с детьми весело и полезно, причем не только детям, но и их родителям! Объявляем фотоконкурс для мальчиков. Присылайте фото, как вы играете с детьми. Лучшие фото будут вознаграждены подарками от Hasbro: шлем Оптимуса Прайма, маска Бамбли, трансформер Тим Комбайнер.

О спонсоре: Hasbro – один из лидеров индустрии развлечений, международная компания, миссия которой – создавать незабываемые впечатления от игры. С помощью игрушек, настольных игр, телевизионных программ, полнометражных фильмов, компьютерных игр и лицензионных товаров Hasbro предоставляет потребителям самые разнообразные возможности познакомиться со своими культовыми брендами, такими как NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, LITTLEST PET SHOP и MAGIC: THE GATHERING, а также премиальными партнерскими брендами. Персонажи и истории Hasbro известны и любимы во всем мире благодаря сторителлингу и развлекательному контенту, созданием которого занимаются Hasbro Studios и принадлежащая ей кинематографическая компания Allspark Pictures. Hasbro уделяет большое внимание корпоративной социальной ответственности и благотворительности, тем самым делая этот мир лучше для детей и их родителей. В 2017 году компания заняла первое место в рейтинге 100 компаний с высокой гражданской ответственностью журнала CR, а институт «Этисфера» на протяжении последних шести лет называет ее в числе самых этичных компаний мира.

Отправить фото на конкурс

Страница для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/45366

Призы победителям:

1 место - Шлем «Оптимус Прайм»

Поклонники фантастических историй об удивительных инопланетных роботах-трансформерах с Кибертрона наверняка придут в восторг от нового игрушечного шлема от американского производителя Hasbro, представленного в образе головы Оптимуса Прайма - предводителя автоботов. Изделие выполнено из качественных и практичных материалов - высококачественного пластика и металла, которые не доставят дискомфорта детям во время ношения.

Отверстия для глаз надежно закрывают защитные стекла, которые уберегут зрительный орган ребенка во время игр от случайных травм.

В шлеме Optimus Prime предусмотрен элемент, позволяющий изменять звучание голоса. Данный модификатор легко активировать простым нажатием на кнопку, расположенную в области уха. Благодаря такому игрушечному атрибуту, ребенок сможет почувствовать себя настоящим механическим воином Transformers.

2 место - Маска Бамбли

Великолепно детализированная маска популярного героя, созданная к выходу нового фильма "Трансформеры: Последний рыцарь". В ней легко узнать одного из популярных автоботов, Бамблби или Шершня. Герой, хоть и не отличается физической силой, большими размерами или мощью, обладает находчивым умом и хитростью, а также заявлен талантливым шпионом. Продуманный дизайн и реалистичная передача внешности трансформера позволяют в полной мере воплотить образ экранного персонажа на утреннике, карнавале, детском празднике. Маска оформлена в серебристом оттенке, имитирующем металл, желтом и красном. Глаза закрыты прозрачным пластиком.

Интерактивное сопровождение аксессуара – встроенный модулятор голоса. Речь, которую произнесет ребенок, транслируется в измененном тембре Бамблби! Можно говорить характерные фразочки героя и импровизировать, изображая легендарного трансформера.

3 место - Трансформер Тим Комбайнер (в ассортименте)

Нужно защитить Землю от опасности, которая ей угрожает! В этом юному искателю приключений поможет замечательная игрушка Тим-Комбайнер от знаменитого на рынке игрушек производителя Hasbro. Она выглядит просто потрясающе, все составляющие игрушки окрашены в яркие цвета, хорошо проработаны и детализированы. Робот разбирается на множество различных деталей, в комплекте также представлены два транспортных средства, которые могут использоваться для веселой игры как отдельно, так и служить в качестве подвижных рук игрушки.

Страница для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/45366

Правила участия:

1. Участвовать в фотоконкурсе могут только жители РОССИИ.

2. На конкурс принимаются фотографии, как вы играете со своим сыном (внуком, племянником). На улице, дома, во дворе, у друзей и т.д., не важно где, важно, что вы вместе со своим мальчиком (мальчиками) весело и увлекательно проводите время.

3. Для участия необходимо:

• перейти по ссылке http://www.prelest.com/contest/45366/add, чтобы загрузить конкурсную работу;

• после ознакомления с требованиями к фотографии, необходимо загрузить конкурсную работу, а также заполнить форму участия: «Текст к фотографии» и «E-mail».

4. Количество конкурсных фотографий от одного участника не ограничено.

5. Продолжительность приема фото на конкурс с 19 декабря 2017 по 10 января 2018 года (23:59 мск.вр.).

6. Три победителя определяются членами ЖЮРИ.

7. Оргкомитет вправе не учитывать любую фотографию в фотоконкурсе, без объяснения причин. Фотографии не по теме конкурса не берутся во внимание при определении победителя.

Страница для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/45366

Играйте и побеждайте! Это так здорово!!! Желаем удачи!