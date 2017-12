Стартовал фотоконкурс "Играем с сыном" с призами от Hasbro (с 19 декабря 2017 по 10 января 2018)

У Вас есть сынок? Здорово! Давайте поиграем! Ведь давно известно, что играть с детьми весело и полезно, причем не только детям, но и их родителям! Объявляем фотоконкурс для мальчиков. Присылайте фото, как вы играете с детьми. Лучшие фото будут вознаграждены подарками от Hasbro: шлем Оптимуса Прайма, маска Бамбли, трансформер Тим Комбайнер.

О спонсоре:

Hasbro – один из лидеров индустрии развлечений, международная компания, миссия которой – создавать незабываемые впечатления от игры. С помощью игрушек, настольных игр, телевизионных программ, полнометражных фильмов, компьютерных игр и лицензионных товаров Hasbro предоставляет потребителям самые разнообразные возможности познакомиться со своими культовыми брендами, такими как NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, LITTLEST PET SHOP и MAGIC: THE GATHERING, а также премиальными партнерскими брендами.

Персонажи и истории Hasbro известны и любимы во всем мире благодаря сторителлингу и развлекательному контенту, созданием которого занимаются Hasbro Studios и принадлежащая ей кинематографическая компания Allspark Pictures. Hasbro уделяет большое внимание корпоративной социальной ответственности и благотворительности, тем самым делая этот мир лучше для детей и их родителей. В 2017 году компания заняла первое место в рейтинге 100 компаний с высокой гражданской ответственностью журнала CR, а институт «Этисфера» на протяжении последних шести лет называет ее в числе самых этичных компаний мира.