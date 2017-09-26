Стартовал фотоконкурс "Осенний поцелуй" (с 27 сентября по 17 октября 2017)

Осень - самое красочное время года, это пора свадеб и романтических прогулок по осенним аллеям.

Мы желаем всем счастливой теплой осени и приглашаем желающих принять участие в фотоконкурсе "Осенний поцелуй".

Как чудесна эта осень, как она красива!

Яркие листочки, красивые шарфы.

Согревает осень истинных влюбленных,

Дарит им объятья и свою любовь!

Prelest.com совместно с Micromax объявляет конкурс. Примите участие с 27 сентября по 17 октября 2017 года, загрузив романтические фотографии вашей счастливой осени.

Автор лучшей фотографии получит в подарок смартфон Micromax Q4251.

Спонсор конкурса: Информация о Micromaxstore.ru

Micromaxstore.ru – официальный интернет-магазин индийского бренда Micromax в России. Micromax - одна из лидирующих компаний-производителей электроники в Индии, замыкающая десятку крупнейших игроков на мировом рынке мобильных телефонов (по данным Counterpoint).

Отправить фото на конкурс

Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/45110

Приз - смартфон Micromax Q4251 Canvas Juice A1

Micromax Q4251 Canvas Juice A1 - смартфон, который благодаря невероятно емкой батареи на 4 000 мА*ч долго продержится без зарядки и подстроится под ваш ритм. Модель обладает стильным металлическим корпусом, его специальная форма предотвращает выскальзывание гаджета из рук. Покрытие стекла Gorilla Glass не боится царапин и других повреждения. Начинка под стать солидному внешнему виду: поддержку 4G дополняет производительный процессор Qualcomm Snapdragon.



Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/45110

Правила участия:

1. Участвовать в фотоконкурсе могут только жители РОССИИ.

2. На конкурс принимаются ваши романтические фотографии на осеннем фоне.

3. Для участия необходимо:

• перейти по ссылке http://www.prelest.com/contest/45110/add, чтобы загрузить конкурсную работу;

• после ознакомления с требованиями к фотографии, необходимо загрузить конкурсную работу, а также заполнить форму участия: «Текст к фотографии» и «E-mail».

4. Количество конкурсных фотографий от одного участника не ограничено.

5. Продолжительность приема фото на конкурс с 27 сентября по 17 октября 2017 года (23:59 мск.вр.).

6. Один победитель определяется ЖЮРИ.

7. Оргкомитет вправе не учитывать любую фотографию в фотоконкурсе, без объяснения причин. Фотографии не по теме конкурса не берутся во внимание при определении победителя.