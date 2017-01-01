Стартовал фотоконкурс "Топ-топ, топает малыш" (с 01 по 22 июня 2017)

Дети - цветы жизни! Очень умилительно наблюдать, как ребенок делает первые шаги. Присылайте фото своих малышей, шагающих или пытающихся сделать это;-))

Авторы лучших фотографий получат призы от спонсора конкурса - бренда Pampers. Приглашаем всех к участию в детском конкурсе "Топ-топ, топает малыш".

О спонсоре: Подгузники Pampers ― это первый в истории бренд одноразовых подгузников, появившийся на рынке в 1961 году. Компания Procter & Gamble стремится постоянно совершенствовать технологии Pampers, чтобы сделать заботу о малышах еще надежней, нежнее и безопасней. Продукция торговой марки используется в более чем 100 странах по всему миру. С 1996 года Pampers помогает российским мамам, способствуя здоровому и счастливому развитию их малышей. Широкий ассортимент одноразовых подгузников, трусиков и влажных салфеток Pampers удовлетворяет потребностям и возможностям большинства мам. Качество и безопасность продукции Pampers соответствует требованиям российского и европейского законодательства.

Совместно с экспертами-педиатрами и популярными блогерами бренд Pampers запустил образовательный проект для родителей «Школа первых шагов Pampers». В рамках проекта вышла серия обучающих роликов «Готовимся к первому шагу с Pampers и Лунтиком». Героями видео стали мамы-блогеры и их малыши.

Первые шаги ребенка — один из самых волнительных моментов в жизни его родителей, и в то же время — один из самых сложных периодов. Прежде чем ребенок впервые пойдет, ему предстоит освоить множество важных навыков. Хорошо подготовиться к этому серьезному этапу малышам их родителям помогут Лунтик и его друзья. Как организовать дома безопасное пространство? Как правильно делать массаж и упражнения? Как подобрать для малыша комфортную одежду? С чего начать вводить прикорм и когда лучше это сделать? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также полезные советы и практические рекомендации вы найдете в «Школе первых шагов с Pampers».

Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44715

ТРИ призовых места: приз - набор от Pampers

Призовой набор включает в себя:

• Сумку-трансформер, которую мамы могут брать с собой, например, на пикник, в разобранном виде это коврик или же пледик для малышей;

• фитнес-трекер, который выполняет большое количество функций: считает шаги, измеряет пульс, уведомляет о вызовах и СМС, будит, мониторит сон, даже управляет спуском камеры телефона!

• А также упаковку трусиков Pampers Pants, которые дают полную свободу движений малышам, готовящимся к первым шагам.

Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44715

Правила участия:

1. Участвовать в фотоконкурсе могут только жители РОССИИ.

2. На конкурс принимаются фото ваших малышей, которые шагают или пробуют сделать первые шаги. Приветствуются фото с интересным и креативным исполнением.

3. Для участия необходимо зарегистрироваться http://www.prelest.com/user/register (либо войти под своим логином http://www.prelest.com/user), затем на странице конкурса http://www.prelest.com/contest/44715 нажать "Отправить фото на конкурс".

4. Количество конкурсных фотографий от одного участника не ограничено. Однако при выборе победителя этот фактор учитывается. Приз вручается в одни руки.

5. Продолжительность приема фото на конкурс с 01 по 22 июня 2017 года (включительно).

6. ТРИ победителя определяются ЖЮРИ.

7. Оргкомитет вправе не учитывать любую фотографию в фотоконкурсе, без объяснения причин. Фотографии не по теме конкурса не берутся во внимание при определении победителей.

Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44715

Желаем удачи!