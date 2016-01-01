Стартовал фотоконкурс "Яркие моменты с любимым"
Так приятно проводить время вместе со своим любимым. Поделитесь с нами вашими яркими мгновениями. Загружайте свои фотографии и выигрывайте вкусные и приятные призы от бренда "Любимый". Давайте будем поддерживать нежность отношений и взаимную любовь!
Информация о партнере:
«Любимый» – это нектары и соковые напитки на любой вкус высокого качества по доступной цене. Они бережно сохраняют настоящий вкус и аромат сочных спелых фруктов без использования искусственных красителей и консервантов. В ассортиментной линейке бренда представлены как популярные в России вкусы, так и уникальные сочетания фруктов. А этой осенью бренд порадовал всех ценителей сочной жизни сразу двумя новинками «Для нее и для него»: «Апельсиновое манго» и «Грейпфрут, лимон и лайм».
Дополнительная информация о бренде – на сайте www.love-juice.ru
Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44181
ТРИ призовых места: приз - набор от бренда "Любимый":
- Новинки «Апельсиновое манго» и «Грейпфрут, лимон и лайм» (0,95л)
- Держатель для фото "Сердечко"
Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44181
Правила участия:
1. Участвовать в фотоконкурсе могут только жители РОССИИ.
2. На конкурс принимаются ваши фотографии, где вы вдвоем с любимым.
Поделитесь, как ярко и позитивно вы проводите время.
Приветствуются фото с интересным и креативным исполнением.
3. Для участия необходимо зарегистрироваться http://www.prelest.com/user/register (либо войти под своим логином http://www.prelest.com/user), затем на странице конкурса http://www.prelest.com/contest/44181 нажать "Отправить фото на конкурс".
4. Количество конкурсных фотографий от одного участника не ограничено. Однако при выборе победителя этот фактор учитывается. Приз вручается в одни руки.
5. Продолжительность приема фото на конкурс с 05 по 23 декабря 2016 года (включительно).
6. ТРИ победителя определяются по мнению ЖЮРИ. Приз - в одни руки.
7. Оргкомитет вправе не учитывать любую фотографию в фотоконкурсе, без объяснения причин. Фотографии не по теме конкурса не берутся во внимание при определении победителей.
Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44181
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