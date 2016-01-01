Стартовал фотоконкурс "Яркие моменты с любимым"

Так приятно проводить время вместе со своим любимым. Поделитесь с нами вашими яркими мгновениями. Загружайте свои фотографии и выигрывайте вкусные и приятные призы от бренда "Любимый". Давайте будем поддерживать нежность отношений и взаимную любовь!

Информация о партнере:

«Любимый» – это нектары и соковые напитки на любой вкус высокого качества по доступной цене. Они бережно сохраняют настоящий вкус и аромат сочных спелых фруктов без использования искусственных красителей и консервантов. В ассортиментной линейке бренда представлены как популярные в России вкусы, так и уникальные сочетания фруктов. А этой осенью бренд порадовал всех ценителей сочной жизни сразу двумя новинками «Для нее и для него»: «Апельсиновое манго» и «Грейпфрут, лимон и лайм». Дополнительная информация о бренде – на сайте www.love-juice.ru

Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44181

ТРИ призовых места: приз - набор от бренда "Любимый":

Новинки «Апельсиновое манго» и «Грейпфрут, лимон и лайм» (0,95л)

Держатель для фото "Сердечко"

Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44181

Правила участия:

1. Участвовать в фотоконкурсе могут только жители РОССИИ.

2. На конкурс принимаются ваши фотографии, где вы вдвоем с любимым.

Поделитесь, как ярко и позитивно вы проводите время.

Приветствуются фото с интересным и креативным исполнением.

3. Для участия необходимо зарегистрироваться http://www.prelest.com/user/register (либо войти под своим логином http://www.prelest.com/user), затем на странице конкурса http://www.prelest.com/contest/44181 нажать "Отправить фото на конкурс".

4. Количество конкурсных фотографий от одного участника не ограничено. Однако при выборе победителя этот фактор учитывается. Приз вручается в одни руки.

5. Продолжительность приема фото на конкурс с 05 по 23 декабря 2016 года (включительно).

6. ТРИ победителя определяются по мнению ЖЮРИ. Приз - в одни руки.

7. Оргкомитет вправе не учитывать любую фотографию в фотоконкурсе, без объяснения причин. Фотографии не по теме конкурса не берутся во внимание при определении победителей.

Ссылка для участия в конкурсе http://www.prelest.com/contest/44181