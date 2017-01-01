Гороскоп на неделю с 23 по 29 октября 2017 года для всех знаков зодиака

Неделя с 23 по 29 октября – это период растущей Луны. Этим обусловлен тот прилив бодрости и энергии, который ощутят большинство знаков Зодиака. Это время благоприятно для укрепления жизненных позиций, накопления новых знаний и активных действий во всех сферах.

Чтобы добиться успеха на рабочем месте следует как можно чаще высказывать свое профессиональное мнение, вносить рац.предложения. Начальство это оценит. Тем, кто хорошо потрудится в этот период, стоит вскоре ожидать существенных результатов в виде повышения по службе или увеличения жалования.

В любовных отношениях, наоборот стоит проявить осторожность и деликатность. Не нужно затевать конфликты, выяснять, кто прав, кто виноват, или указывать партнеру на его недостатки. Велика вероятность обидеть, и, в конечном итоге, потерять партнера.

Овен

На этой неделе все в жизни Овна будет зависеть от окружающих, включая вторую половинку. Если в последнее время Овен был слишком придирчив к своему партнеру, требуя от него слишком многого, то может настать тот момент, когда избранник обидится и соберет свои вещи. Поэтому Овну следует умерить свой нрав, не критиковать и не обвинять своего партнера во всех проблемах, чтобы не потерять его навсегда. В середине недели нужно ограничить свои передвижения, так как вероятна опасность на дороге. Выходные лучше провести с друзьями.

Телец

Тельцу стоит избавиться от привычки озвучивать свои мысли и рассказывать о своих ближайших планах всем подряд. Доверять можно только самым близким людям. В противном случае не исключены сплетни и пересуды за спиной. На этой неделе рекомендуется заняться самоусовершенствованием, расширением кругозора и карьерой. Свободное время можно посвятить путешествиям, новым знакомствам и отношениям. В пятницу лучше отложить посещение семейного мероприятия, чтобы не быть втянутым в конфликт. Возможны перемены к лучшему на рабочем месте. Неугомонный Телец всегда активен и деятелен. Руководство ценит таких сотрудников и поощряет их. В конце недели нужно заняться решением наболевших вопросов и делами, которые долго откладывались. Выходные пройдут во встречах с друзьями и знакомыми, а также в решении семейных проблем.

Близнецы

Близнецы ощутят эмоциональный подъем. Придется заниматься новым творческим проектом. Следует вести себя предельно внимательно на дороге и корректно – с людьми. Лучше всего на время ограничить общение, не конфликтовать ни с кем, а свои проблемы решать самостоятельно. Это поможет правильно спланировать дальнейшие действия и не завести новых врагов. На работе возможен аврал. Придется по нескольку раз переделывать одно и то же, что приведет к усталости и нервному истощению в конце недели. Поэтому выходные рекомендуется провести как можно спокойнее, лучше в домашней обстановке с самыми близкими людьми.

Рак

Ракам на этой неделе стоит уделить время возобновлению контактов с давними партнерами. На работе самое время проявить себя, тогда начальство оценит Раков по достоинству, повысив их в должности или увеличив им зарплату. Свободное время лучше посвятить налаживанию личной жизни и решению проблем своей второй половинки. Конец недели следует посвятить общению с семьей и близкими. На выходных рекомендуется заняться своим здоровьем и хорошенько отдохнуть. Полезны занятия спортом. Можно начать бегать по утрам или записаться в спортзал.

Лев

Львам сопутствует удача. Они идут к заветной цели, не видя преград. На рабочем месте лучше вести себя как можно тише и незаметнее, не высказывая свою точку зрения и не конфликтуя с коллегами. В противном случае руководство может решить, что Льву нужно подкинуть работу и загрузит его так, что Львы не будут успевать справляться с делами. Сейчас время проявить свои творческие способности, поэкспериментировать с новым хобби. Наибольшего успеха добьются те, кто не будет сидеть на месте. Выходные нужно провести интересно, например, отправиться с семьей или любимым человеком в соседний город на экскурсию. Не нужно вступать в споры с близкими, так как конфликт может продлиться очень долго. В этот период вероятны хлопоты с оформлением официальных документов – виз, наследства или страховки.

Дева

Девам стоит ограничить время, которое они проводят в социальных сетях и интернете. Полезно заняться саморазвитием – записаться на курсы или нанять репетитора. На этой неделе стоит решить вопросы, которые касаются приобретения недвижимости и прочих крупных покупок. Время отдать долги. Возможны также поездки, связанные с имущественными интересами и финансами. Сейчас благоприятный период для новых знакомств, обмена опытом, знаниями и навыками. К концу недели стоит уделить время второй половинке. Одиноким Девам следует проявить активность, пригласив избранника на свидание. Выходные лучше провести вне дома.

Весы

Весам будет везти во всем. Они смогут проявить себя, заслужить уважение и любовь. Представители этого знака почувствуют себя важными и нужными на рабочем месте и в семье. Если появится желание сделать что-то полезное для близких, то рекомендуется начать ремонт в квартире. В начале недели можно заняться своей внешностью, проявив свое творческое начало. Во вторник-среду придется решать финансовые вопросы, платить налоги или кредит. Выходные нужно провести как можно веселее и необычнее, организовать вечеринку для друзей и семьи. На этой неделе не рекомендуется давать в долг, так как деньги придется очень долго ждать.

Скорпион

Скорпионы смогут воплотить задуманное. Чтобы избежать конфликтов не стоит навязывать свое мнение окружающим и придираться к мелочам. Так можно нажить тайных недоброжелателей. Одинокие Скорпионы имеют все шансы завязать перспективные отношения. Нужно лишь сделать первый шаг. Для достижения успеха в делах придется приложить немало усилий и вложить средства. В выходные нужно позаботиться о семье, детях и доме. Жилище уже давно требует финансовых вливаний.

Стрелец

Стрельцам астрологи рекомендуют не планировать ничего важного, а просто отдохнуть. Отпуск позволит избежать неприятностей на работе, ухудшения репутации. Не стоит сплетничать, плести интриги и участвовать в заговорах. Действуя открыто и деликатно, можно найти общий язык даже с недоброжелателями. Привести мысли в порядок и расчистить пространство для нового поможет генеральная уборка в доме. Полезно посвятить время семье. На выходных Стрельцов поглотят домашние дела. Внимания и ремонта потребует автомобиль. Придется потратить время на решение вопросов с имуществом. В конце недели вероятны поездки за рубеж.

Козерог

Сейчас самое время начать реализовывать имеющиеся идеи в плане творчества. Это благоприятный период для учебы, освоения новых знаний и получения дополнительной квалификации. Рекомендуется записаться на курсы и усердно работать над собой. Козероги – профессионалы своего дела, и начальство, наконец, это оценит. Нужно приложить еще немного усилий, успех уже не за горами. На этой неделе удачной будет смена имиджа. Можно стричься, красить волосы, менять стиль одежды. В личной жизни также грядут перемены. Вторая половинка может сделать предложение. На выходных можно отдыхать и делать покупки. В воскресенье возможно крупное приобретение.

Водолей

Водолеи прочувствуют на себе заботу и любовь близких. Находясь на рабочем месте, нужно особенно внимательно читать все бумаги, которые приходится подписывать. На этой неделе лучше не подписывать важные бумаги. Обстановка на рабочем месте будет достаточно напряженной. Руководство и коллеги могут провоцировать конфликтные ситуации. Водолею следует сдерживаться, не давая эмоциям выходить за рамки. Сейчас удачное время, чтобы спланировать семейный бюджет и строить планы на жизнь. Могут всплыть вопросы, связанные с поездками или родственниками, находящимися за границей. Некоторым Водолеям вскоре предстоит сменить место жительства в связи с новым местом работы. Наибольшей финансовой выгоды стоит ждать тем Водолеям, которые имеют творческие профессии, либо работают преподавателями.

Рыбы

Рыбы любят осваивать новое. Самое время заняться этим сейчас. Предстоят новые знакомства, интересные и познавательные экскурсии, поездки по городу, встречи с друзьями. Необходимо проявлять осторожность, находясь в чужом транспорте. В середине недели придется решать важные вопросы касательно финансов, кредитов, оформлять и подписывать документы на недвижимость и совместное имущество. К концу недели стоит позаботиться о своем здоровье и предпринять профилактические меры. Велика вероятность подхватить вирусную инфекцию.