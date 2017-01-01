Результаты фотоконкурса "Играем с дочкой"

Друзья! Настал черед наградить девочек! К слову сказать, они все-все-все прелестны!!!! Жюри выражает огромную благодарность каждому участнику фотоконкурса "Играем с дочкой" за ваш позитив, за ту любовь, которую искренне дарите своим деткам, за то, что играете с ними. Развивайте детей и развивайтесь сами! Это и есть настоящее счастье!

Обнимите покрепче их,

Детской ласкою дорожите

Это счастья короткий миг,

Быть счастливыми поспешите.

И пока в доме детский смех,

От игрушек некуда деться,

Вы на свете счастливей всех,

Берегите, пожалуйста, детство!

Пусть любовь, радость, мир и взаимоподдержка царит во всех семьях! Напомним, что призы победителям конкурса "Играем с дочкой" предоставлены компанией Hasbro.

1 место: "Мы с папой любим запускать кораблики!" (Приз - Браслет «Сверкающее настроение» от Hanazuki и набор сокровищ «Луналюкс»)

2 место: "Классики, и "Веселые старты" с мамой вдвойне веселее!" (Приз - Браслет «Сверкающее настроение» от Hanazuki и 6 фигурок-сокровищ в упаковке)

3 место: "Учимся рисовать" (Приз - Браслет «Сверкающее настроение» от Hanaziki и фигурки-сокровища в закрытой упаковке)

Внимание всем победителям! В течение 1-2 дня с Вами свяжется редакция Женского журнала "Прелесть" для уточнения контактной информации. Просьба, внимательно следить за своими e-mail (указанными при загрузке фотографий).

А у нас впереди еще много конкурсов!!! Заряжайтесь положительными эмоциями и вдохновляйтесь! Оставайтесь с нами! Вам обязательно повезет!