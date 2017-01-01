Результаты фотоконкурса "Играем с сыном"

Дорогие мамы и папы! Вы великолепные родители! Спасибо огромное за то, что поделились со всем миром очень душевными фотографиями. Продолжайте играть со своими детьми! Желаем мира каждому дому и крепкой, дружной семьи!

Объявляем победителей фотоконкурса "Играем с сыном". Благодарим компанию HASBRO за предоставленные призы:

1 место "Игра, отдых и массаж" (приз - Шлем «Оптимус Прайм»)

2 место "В шахматы играть я рад, папе я поставлю мат" (приз - Маска Бамбли)

3 место "Рисуем авто" (приз - Трансформер Тим Комбайнер)

P.S.: Внимание всем победителям! В течение 1-2 дня с Вами свяжется редакция Женского журнала "Прелесть" для уточнения контактной информации. Просьба, внимательно следить за своими e-mail (указанными при загрузке фотографий).

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ К УЧАСТИЮ В НАШИХ СЛЕДУЮЩИХ КОНКУРСАХ! Спешите участвовать. Удача любит активных!