Результаты фотоконкурса "Игры на природе"

Проводить время на свежем воздухе не только весело, но и полезно! Это объединяет души, укрепляет любовь и взаимоподдержку, что в конечном итоге, сказывается на гармонии и мире в семье. Ведь "погода" в доме очень важна! Спасибо всем участникам конкурса за интересные фотографии! Пусть в ваших домах всегда будет мирно и солнечно!

А мы объявляем победителей фотоконкурса "Игры на природе" и дарим призы от компании HASBRO.

1) "Секрет веселой прогулки" (Приз - бластер НЁРФ Зомби Страйк Аутбрейкер)

2) "Любовь к спорту сыну прививаю" (Приз - бластер НЁРФ Зомби Страйк Аутбрейкер)

3) "Отправляем змея в путь!" (Приз - бластер НЁРФ Зомби Страйк Аутбрейкер)

4) "В любом месте в огороде, и в походе, активно досуг мы свой проводим" (Приз - бластер НЁРФ Зомби Страйк Аутбрейкер)

Но это еще не все...

Поощрительный приз

Женский журнал "Прелесть" любит дарить подарки и награждает специальным поощительным призом от редакции автора фото "Крылья расправили и полетели". Дарим замечательную книгу «Развивающие игры от Таро Гоми»

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P.S.: Внимание всем победителям – проверьте свой e-mail в личном профиле, либо настройки сообщений в соц.сетях (ВКонтакте, Одноклассники). В течение 1-2 дней с вами обязательно свяжется редакция для уточнения контактной информации.