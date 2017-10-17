Результаты "Мое утро со вкусом: конкурс Prelest.com совместно с телеканалом Food Network"

Наступил торжественный момент объявления победителей и призеров.

Номинация "Вкусное утро"

1 место - "Наше забавное утро и каши-совушки" (приз - гейзерная кофеварка)

2 место - "Вкусное яркое утро" (приз - сувенирный набор от телеканала Food Network)

3 место - "Где блины, там и мы" (приз - сувенирный набор от телеканала Food Network)

Номинация "Бодрое утро"

1 место - "Добро-бодрое туманное утро" (приз - гейзерная кофеварка)

2 место - "Пробежка на рассвете" (приз - сувенирный набор от телеканала Food Network)

3 место - "Мое музыкальное утро" (приз - сувенирный набор от телеканала Food Network)

Номинация "Утро в кругу семьи"

1 место - "У бабушки просыпаться очень приятно, она согреет теплыми цыплятками" (приз - гейзерная кофеварка)

2 место - "Семейное утро со вкусом земляники" (приз - сувенирный набор от телеканала Food Network)

3 место - "Семейный обед на природе (папа за кадром)" (приз - сувенирный набор от телеканала Food Network)

P.S.: Внимание всем победителям! В течение 1-2 дней с вами обязательно свяжется редакция для уточнения контактной информации. Просьба, внимательно следить за своими e-mail.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ К УЧАСТИЮ В НАШИХ СЛЕДУЮЩИХ КОНКУРСАХ! На данный момент продолжается фотоконкурс "Осенний поцелуй" (прием фото до 17.10.2017г.). Спешите участвовать. Удача любит активных!