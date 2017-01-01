Результаты фотоконкурса "Моя любимая ванная"

Дорогие и любимые участники! Выражаем огромную благодарность за ваше творчество и креативный подход к фотоконкурсу "Моя любимая ванная"! Войдя в такие ванные, действительно улыбнешься и забудешь все заботы. Выбор лучших был не из легких, многие работы достойны похвалы. Объявляем победителей!

1) Мистер Колгейт (приз - годовой запас Colgate Total Pro "Видимый эффект" (8 штук по 75мл)

2) "Ванна превращается в корабль" (приз - годовой запас Colgate Total Pro "Видимый эффект" (8 штук по 75мл)

3) "Захват ванной произведен успешно!" (приз - годовой запас Colgate Total Pro "Видимый эффект" (8 штук по 75мл)

Поздравляем победителей и желаем всем раскрывать свои таланты и фантазировать! Учеными доказано - это очень полезно!

P.S.: Внимание всем победителям – проверьте свой e-mail в личном профиле, либо настройки сообщений в соц.сетях (ВКонтакте, Одноклассники). В течение 1-2 дней с вами обязательно свяжется редакция для уточнения контактной информации.