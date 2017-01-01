Результаты фотоконкурса "Осенний поцелуй" с Micromax

Настал трепетный момент определения победителей фотоконкурса "Осенний поцелуй". Дорогие участники, огромное спасибо за ваши фотографии, наполненные нежностью, любовью и заботой друг о друге! Сохраняйте это истинное чувство в своих сердцах и душе! Пусть в ваших семьях всегда царит любовь, уважение друг к другу, взаимопонимание, взаимоподдержка и гармония. Это труд каждого дня, каждой минуты и оно того достойно!

А мы объявляем победителя. Замечательный приз - смартфон Micromax Q4251 Canvas Juice A1 достается автору фотографии "30 лет совместной жизни":

От всей души поздравляем! В течение 1-2 дня с Вами свяжется редакция Женского журнала "Прелесть".