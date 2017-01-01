Результаты фотоконкурса "Осенний поцелуй" с Micromax
Настал трепетный момент определения победителей фотоконкурса "Осенний поцелуй". Дорогие участники, огромное спасибо за ваши фотографии, наполненные нежностью, любовью и заботой друг о друге! Сохраняйте это истинное чувство в своих сердцах и душе! Пусть в ваших семьях всегда царит любовь, уважение друг к другу, взаимопонимание, взаимоподдержка и гармония. Это труд каждого дня, каждой минуты и оно того достойно!
А мы объявляем победителя. Замечательный приз - смартфон Micromax Q4251 Canvas Juice A1 достается автору фотографии "30 лет совместной жизни":
От всей души поздравляем! В течение 1-2 дня с Вами свяжется редакция Женского журнала "Прелесть".
Приглашаем всех желающих к участию в наших конкурсах и викторинах (на днях стартует новый фотоконкурс)!
ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО! ГЛАВНОЕ - БЫТЬ ВСЕГДА НА ВОЛНЕ ПОЗИТИВА И КРЕАТИВА. И, конечно же, ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА!
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