Результаты фотоконкурса "От улыбки станет всем светлей!"

Наступил волнующий и решающий момент награждения. Благодарим всех-всех-всех участников за супер-фотографии! Как жаль, что приз всего один. Ведь очень много достойных претендентов на победу!

Главный приз - смартфон Micromax Bolt Warrior 1 Plus (Q4101)

Победителем фотоконкурса "От улыбки станет всем светлей!" становится автор фотографии "Улыбаюсь с фруктиками я". Спасибо за креатив, активность и творческий подход!

Поощрительный приз - книга от редакции "Прелести"

Но это еще не все, жюри не смогло устоять перед фото "Счастье мое". Улыбка младенца действительно делает мир светлее и добрее! Мы дарим участнику поощрительный приз от редакции Женского журнала "Прелесть" - книгу Виктории Уильямсон "Мы - это музыка. Как музыка влияет на наш мозг, здоровье и жизнь в целом".

-> Примите наши самые искренние поздравления! Продолжайте радовать всех (и себя в первую очередь!) своими улыбками, позитивом и радостью!

P.S.: Внимание всем победителям – проверьте свой e-mail в личном профиле, либо настройки сообщений в соц.сетях (ВКонтакте, Одноклассники). С вами обязательно (!) свяжется редакция для уточнения контактной информации.